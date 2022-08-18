Коллеги будут разочаровывать – финансовый гороскоп на 19 августа

Сегодня на работе будет сложно найти с кем-либо общий язык.

Овен

Овнам в этот день будет сложнее находить взаимопонимание с коллегами и подчиненными. Старайтесь меньше ввязываться в разговоры, не имеющие отношения к делу, и держаться подальше от всевозможных сплетен и слухов. Особенно избегайте тайных договоренностей с кем-либо. Это не лучший день для участия в корпоративной вечеринке – берегите свою деловую репутацию.

Телец

У Тельцов, имеющих удаленную работу и выполняющих свои профессиональные обязанности на дому, сегодня могут быть осложнения. Например, если вы занимаетесь фрилансом, то может прерваться связь с заказчиком, и вы не сможете уточнить важные параметры в работе – поэтому это может быть день простоя. Также будьте осмотрительнее при расчетах с клиентами за выполненные услуги.

Близнецы

Близнецам на этот день не рекомендуется планировать важные деловые встречи и поездки. В деловых связях может усилиться напряжение на фоне отсутствия взаимопонимания. Наиболее удачное время для деловой активности приходится на утро. Можете рассчитывать на поддержку со стороны единомышленников. Также в это время могут быть приятные перемены в делах.

Рак

У Раков в этот день могут происходить странные и запутанные ситуации, связанные с деловыми контактами. Вам может поступить ложная информация, руководствуясь которой вы можете допустить ошибку и понести финансовые потери. Учащимся будет сложнее усваивать учебный материал. Наиболее важные дела лучше запланировать на утро.

Лев

Львам в этот день не рекомендуется заниматься вопросами финансового планирования. Вы рискуете допустить оплошность и что-то не учесть при проведении финансовых операций. Бизнесменам лучше пока не торопиться вкладывать деньги в рискованные проекты. При этом вы можете быть наиболее эффективными при индивидуальной трудовой деятельности.

Дева

Девы в этот день могут быть весьма активными и инициативными. У вас может возникать много интересных идей. Однако реализовать свои идеи в одиночку не получится. А убедить деловых партнеров включиться вместе с вами в работу сейчас не представляется возможным. Поэтому на данном этапе записывайте наиболее интересные мысли – это может пригодиться вам в дальнейшем.

Весы

Весы в этот день, возможно, окажутся в ситуации ограничений, когда ваша активность будет кем-то или чем-то блокироваться. Это может быть при ухудшении самочувствия и невозможности выполнять прямые свои обязанности. Также вам могут препятствовать некие тайные конкуренты. В отношениях с коллегами по трудовому коллективу может отсутствовать должное взаимопонимание.

Скорпион

Скорпионам в этот день не рекомендуется заниматься долгосрочным и среднесрочным планированием. Ситуация на момент составления подобных планов остается нестабильной, и в любой момент все может поменяться. Работа в составе группы может пойти по невыгодному для вас сценарию. Также это не лучшее время для прохождения собеседования при трудоустройстве.

Стрелец

Неблагоприятно может сложиться этот день для Стрельцов, которым предстоит пройти переаттестацию или защищать дипломную работу. В самый ответственный момент вы можете забыть важную информацию. При выполнении профессиональных обязанностей вы можете почувствовать, что вам не хватает знаний, чтобы решать текущие вопросы на должном уровне. Берегите свою деловую репутацию.

Козерог

Козерогам в этот день звезды не советуют переводить деньги в другие города и страны. В ходе проведения подобных операций ваш перевод может зависнуть из-за ошибки при вводе данных или из-за технического сбоя электронных платежных систем. Также это не лучшее время для выезда в служебную командировку или на вахту. Контакты с иностранцами могут доставить вам много хлопот.

Водолей

Водолеи в течение дня могут столкнуться со случаями необязательности в поведении деловых партнеров. Обязательно контролируйте, насколько точно исполнены данные вам обязательства. Бизнесменам рекомендуется воздерживаться от подписания договоров о сотрудничестве. Не исключено, что вам задержат выплату за ранее выполненную работу, или обсчитают при финансовых расчетах.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется воздержаться от ведения переговоров и подписания соответствующих соглашений о сотрудничестве. Возможно, у вас сейчас не будет полной ясности относительно сложившейся ситуации, и вы рискуете допустить ошибку. В текущих делах могут быть технические сбои (вероятнее всего, компьютерные). При работе с дорогостоящей техникой старайтесь не допускать запредельных перегрузок.