Можно немного полениться — финансовый гороскоп на 20 августа

Выбирайте легкие дела, а если получится — возьмите выходной.

Овен

У Овнов в этот день могут возникать много мелких трудностей в работе. Наиболее спокойное и результативное время приходится на утро. Чем раньше вы приступите к делам, тем больше успеете сделать. Вторую половину дня можно сравнить со сплошной полосой препятствий. Старайтесь больше внимания уделять качеству своей работы и не отвлекаться на посторонние разговоры в рабочее время.

Телец

Тельцам в этот день, возможно, придется сталкиваться с мелкими шероховатостями в работе. Особенно это относится к тем, кто по роду работы часто совершает поездки и контактирует с большим количеством людей. Деловые связи с некоторыми из партнеров могут либо ослабнуть, либо вовсе разорваться. Отчасти это может быть связано с ухудшением отношений из-за невыполненных обещаний.

Близнецы

Близнецы могут остаться недовольными размером оплаты за проделанную в течение этого дня работу. Это особенно вероятно, если вы работаете на сдельной системе оплаты в составе бригады. Не исключены ошибки в расчете начисленной вам зарплаты. Отношения с коллегами складываются достаточно напряженно. Наиболее продуктивное время дня – раннее утро.

Рак

Раки в начале дня смогут успешно поработать, выполнив все планируемые на это время дела. Старайтесь дать себе наиболее интенсивную нагрузку, чтобы успеть завершить основной объем работы к середине дня. Однако с полудня и до конца дня вы можете почувствовать, что становитесь нервными и эмоционально неустойчивыми. Это неблагоприятное время для работы, требующей последовательных целеустремленных усилий.

Лев

Если от Львов сегодня требуется инициативное поведение в работе, то вы будете способны на такое лишь в утренние часы. С полудня вы можете почувствовать некоторый психологический дискомфорт и неуверенность в целесообразности тех или иных действий. Сложное время для работников гостиниц и ресторанов. Отнеситесь с большим вниманием к запросам клиентов.

Дева

Девам, занимающим руководящие должности, в утренние часы может поступить важная информация. Это позволит вам быстро сориентироваться и принять единственно верные управленческие решения. Старайтесь наиболее важные дела планировать до полудня. Вторая половина дня неблагоприятна для проведения деловых встреч. Некоторые контакты могут не состояться по независящим от вас причинам.

Весы

Весы с утра могут обладать прекрасной памятью и интеллектуальными способностями. Поэтому учиться лучше утром. Также это хорошее время для контактов, поездок, консультаций. После полудня могут произойти технические сбои при выполнении запланированных на этот день работ. Старайтесь не выходить на контакт с начальством без крайней производственной необходимости.

Скорпион

Скорпионам не рекомендуется браться за важные дела в послеобеденное время. Особенно это относится к сложным типам работы, требующей больших профессиональных знаний и высокой квалификации. Иначе может случиться так, что вы не сможете выполнить работу, и коллеги также не смогут вам помочь. Трудно придется тем, кто занят самостоятельным обучением с использованием видео и аудио материалов.

Стрелец

Если Стрельцам в этот день требуется подписать важные документы, то лучше всего это сделать с утра пораньше. Вторая половина дня может сложиться неблагоприятно для урегулирования финансовых вопросов. Особенно это касается использования кредитных денег. Воздержитесь от неофициальной деятельности, которая идет в нарушение норм налогового законодательства.

Козерог

С утра типичные Козероги могут преуспеть в работе, связанной с ремонтом и обслуживанием технических средств. Это хорошее время для приобретения навыков работы с новыми инструментами. Вторая половина дня неблагоприятна для делового партнерства. Могут быть разногласия с акционерами. Также вы можете столкнуться с проблемами при индивидуальном обслуживании клиентов.

Водолей

Первая половина дня благоприятна для Водолеев, имеющих отношение к продаже модной одежды и предметов искусства. Экзамены по переаттестации также лучше всего сдавать с утра. Вторая половина дня может быть связана с мелкими сбоями в работе. Не исключены проблемные ситуации в трудовом коллективе. Старайтесь сдерживать эмоции и не высказывать критических замечаний коллегам, если что-то пошло не по вашему плану.

Рыбы

Утром Рыбам рекомендуется доделывать ту работу, которая осталась с предыдущего дня. В это время все дела удастся выполнить качественно и своевременно. Главное — не лениться и действовать целеустремленно. Вторая половина дня может быть отмечена возникновением сложных ситуаций, для решения которых вам может не хватить знаний и квалификации.