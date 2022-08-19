Агрессия и сюрпризы: чем нам запомнятся ближайшие семь месяцев

Почему в это время стоит присматриваться к своим детям и не верить тому, что вы слышите?

Переход Марса в воздушный знак Близнецов (с 20 августа по 26 марта 2023 года) на семь месяцев под юрисдикцию Меркурия – является одним из главных транзитов ближайшего полугодия. Такой длинный транзит Марса в одном знаке обусловлен торможением и переходом Марса к ретроградному движению (с 30 октября по 12 января). Тем самым этот транзит становится однозначно ведущим планетным трендом, тем более в рамках острой внешнеполитической, экономической и геополитической обстановки в мире.

Куда направит свой пыл Марс в Близнецах? В слова и предложения (остроту языка), на получение и передачу информации (обучение), в поездки и перемещения, на увеличение контактов с окружающими (особенно с родственниками и соседями) и продвижение товаров. Марс в Близнецах в общей структуре транзита повысит активность молодёжи и студенчества.

Характерными чертами такого положения Марса становится повышенный критицизм, возрастание активности ума в целом и комбинаторики в действиях, повышение влияния оперативной информации, быстрота реакций на слова и критику вплоть до рукоприкладства, склонность к сквернословию и спорам, упор на агрессивное, нередко поверхностное мышление и воинственность в речах.

Из положительных качеств Марса в Близнецах нужно отметить повышенную сообразительность, предприимчивость, быстрое ориентирование, схватывание информации налету. Однако обработке информации может не хватать глубины.

На протяжении этого транзита получат более активную динамику все смежные сферы, связанные с торговлей и менеджментом, деловыми бумагами, услугами, образованием, транспортом и связью. Учитывая долгое пребывание и обратное движение в этом секторе зодиака – Марс наверняка создаст какие-нибудь проблемы в сферах передвижения товаров, связи и коммуникаций, особенно в период разворота в конце октября и начале ноября, который совпадёт с серией затмений (25 октября и 8 ноября). Это будет крайне неустойчивый и нестабильный период, когда вполне возможен локальный финансово-экономический кризис, вызванный снижением товарооборота или блокадой транспортных коммуникаций, путей сообщения.

Все наиболее щепетильные периоды влияния транзита Марса по Близнецам будут в своё время освещены, а уже сегодня есть смысл напомнить, что сразу на входе в знак Близнецов Марс проявит себя очень активно в напряжённом аспекте с Солнцем. Основная фаза этого конфликта выпадает на период 25-29 августа с центром в день новолуния 27 числа. В этот период должен быть существенно повышен родительский контроль над детьми. Период может оказаться достаточно аварийным и травматичным во всём спектре рисков – в быту, на транспорте и производстве. Этот же период становится явно неудачным для поездок и других важных инициатив, в том числе в сферах партнёрства и сотрудничества, переговоров.

Более конструктивно в общей картине транзита – рейд Марса по Близнецам – отразится на некоторых знаках воздушной и огненной стихии – Весов, Водолеев, Овнов и Львов. Для остальных знаков влияние Марса будет более противоречивым и смешанным.