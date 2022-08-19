Идем навстречу приключениям – гороскоп на 20 августа

Задорный выходной, начиненный множеством шансов.

Но придется разглядеть их – возможности будут скрываться в самых плевых задачах и простых делах.

Хорошо выходить из дома. Устройте пикник на природе или наметьте небольшое путешествие с семьей или родными – это поможет перезагрузиться, а еще поднимет ваше настроение на целую неделю вперед.

Сегодня можно включить режим Плюшкина и копить не только вещи, но и эмоции, опыт. А вот проблемы и домашние хлопоты лучше решать на месте, чтобы они не выросли в настоящие неприятности.

Читайте личный гороскоп и знакомьтесь больше.

Овен

Жизнь неумолимо меняется, и придется подстраиваться под новый ритм. Но в этом есть и свои плюсы – выпадет немало возможностей исполнить свои мечты и добиться своих целей. Сегодня стоит быть мобильнее – чем больше мест вы посетите, тем больше удачи приманите к себе. Полезно затевать новые проекты или браться за нестандартные задачи – со всем этим вы справитесь быстро и успешно.

Телец

Пришло то самое время, когда не просто можно, но и нужно изменить свою жизнь. Обязательно пользуйтесь открывшимися возможностями и принимайте все, что предлагает вам Вселенная. Придется подстраиваться под ситуации, но это будет вам на руку – получите новый опыт, который пригодится вам в будущем. В разговорах стоит больше слушать, нежели говорить – собеседники подкинут интересные идеи.

Близнецы

Захочется взяться на что-то новенькое и интересное. Благо, сегодня у вас уйма сил и времени для этого. Если вы успеете завершить все дела сегодня, то уже завтра перемены порадуют вас. Тренируйте и мозг, и мышцы – почитайте, сходите в спортзал. Это поможет вам приманить отличные проекты в свою жизнь. Покупки в этот день порадуют вас, так что пробегитесь по магазинам.

Рак

Хлопот будет ну очень много, поэтому вы и не почувствуете этот выходной. Но не стоит торопиться, иначе дела, как назло, забуксуют. Лучше придерживаться комфортного темпа. Благо, завтра у вас будет шанс отдохнуть и заняться тем, чем давно хотелось. Возможно, кто-то пустит сплетню о вас, а может и вовсе подкинет свинью. Найти Иуду среди знакомых будет сложно, но возможно. Главное – прислушаться к интуиции.

Лев

Судьба щедра на сюрпризы. Так что ждите сегодня интересных ситуаций, новых перспективных знакомств и исполнения желаний. Минус этого дня – финансовые вопросы. Их будет много, решить будет сложно. Близкие помогут найти варианты, поэтому разговаривайте с ними о деньгах больше. Дел сегодня будет великое множество. Просите помощи у близких – разделите с ними эту «ношу».

Дева

Не сидите на месте, действуйте! Сейчас у вас есть все шансы вплотную приблизиться к желаемому. Главное – искать альтернативные варианты, решать вопросы нестандартно. Кто-то или что-то может обещать вам золотые горы. Будьте умнее и не попадайтесь на эту удочку – не беритесь за предложенные задачи. Будьте активны днем, но вечер все же посвятите самому себе, чтобы почувствовать выходной.

Весы

Звезды обещают вам легкий день, начинённый интересными возможностями. Но отрицательные моменты тоже будут, и на них придется обратить внимание – они могут подпортить ваши планы. Настроение сегодня будет отличное – это поможет решить все задачи быстро и успешно. И обязательно выберитесь на природу в этот выходной – отдохните и душой, и телом.

Скорпион

Самое главное сегодня – безопасность. Так что лучше не выходить лишний раз из дома и не брать в руки колюще-режущие предметы. А в остальном день очень даже позитивный. Будут шансы кардинально поменять свою жизнь. Но прежде нужно оценить, на какие жертвы придется идти ради этого. И не стоит ждать быстрых результатов – возможно, успех придет позже.

Стрелец

Отличное время, чтобы поговорить с кем-то по душам, заняться новым делом или просто отдохнуть. Одним словом – наслаждайтесь. Беритесь за все, что вас радует, ограничений сегодня не будет. Единственное, что может испортить этот день – иллюзии и новые знакомства. Возможно, идеальные с виду люди могут хорошенько подпортить вашу жизнь. Так что не доверяйте им лишний раз.

Козерог

Хлопот будет даже слишком много. Поможет тайм-менеджмент и близкие люди. Так что расписывайте все по времени и делегируйте задачи домашним. Главное – контролируйте все вокруг, и тогда у проблем не будет шансов вторгнуться в вашу жизнь. В свободное время тоже не стоит расслабляться – можно взяться за то, что вы складывали в долгий ящик. И обращайте внимание на мелочи – они могут повлиять на ваше будущее.

Водолей

Сегодня все события – вам на руку. Постарайтесь выжать из них все возможное – у вас все шансы перезагрузить свою жизнь, приманить отличные перемены. А вот браться за что-то серьезное не стоит, лучше отдохнуть в этот день. Очень важно, чтобы отдых был ленивым – это поможет вам расслабиться и подумать о будущем. Общаться станет непросто – вас будут понимать неправильно, так что придется объяснять несколько раз.

Рыбы

Домашние заботы не дадут вам и шанса отдохнуть. Уборка, ремонт и общение с близкими станут своего рода медитацией, и помогут расслабиться и физически, и ментально. Свободное время лучше посвятить себе и своему хобби – это поможет поднять самооценку и подумать о будущем. Будет сразу несколько возможностей помириться с теми, кого обидели и восстановить связи, которые скоро пригодятся.