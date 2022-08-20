Новая глава отношений — любовный гороскоп на 21 августа

Сегодня вам будет труднее понимать партнера. Стоит немного подождать - уже завтра появятся общие темы.

Овен

Сегодня влюбленным Овнам могут создать некоторые проблемы средства коммуникации. Лучше не договариваться с любимым человеком о важных вещах, не менять проверенные планы и стандартный сценарий встречи, не инициировать переписку. Самым надежным критерием истинных чувств окажутся не слова, а эмоции.

Телец

В этот день влюбленным Тельцам нелегко донести до партнера свою мысль: она может быть воспринята неверно или истолкована поверхностно. Письмо, отправленное с расчетом на внимательное прочтение, может затеряться среди сотен подобных. Также в нем может быть выбран неудачный тон или ложный подтекст.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут сами подпортить себе любовный успех, допустив одну из многих мелких ошибок. Например, неудачно пошутив, забыв ответить на письмо или оказавшись в назначенный час не в том месте. Не критичные сами по себе, такие оплошности могут однажды стать дополнительным поводом для ссоры.

Рак

Сегодня приятная романтичная сторона ситуации может оказаться заслонена от Раков досадными или забавными недоразумениями. В общении с любимым человеком не стоит ждать полной ясности. Не исключено, что тема беседы «повиснет в воздухе». Дайте себе время на обдумывание предложения, вопроса или ответа.

Лев

Сегодня будут счастливее те Львы, которые готовы оставить контуры своего любовного будущего слегка расплывчатыми и дополнить образовавшиеся пробелы своими фантазиями. Проявив исследовательское любопытство, они могут узнать такие детали, о которых принято говорить «меньше знаешь — крепче спишь».

Дева

Сегодня Девы хотят честного разговора, но надежды на него не слишком велики. Партнер может предпочесть доводы, построенные на эмоциях, прибегнуть к серии загадочных намеков или уклончивых ответов. Не стоит выбирать этот день для доверительного диалога: велика вероятность получить его имитацию.

Весы

Сегодня Весы не могут пожаловаться на эмоциональный фон отношений. Проблемы вероятнее там, где нужно облечь эмоции в слова или прояснить тонкости. В дополнение к трудностям общения может периодически пропадать связь. Лучше оставить претензии на остроумие и не вдаваться в детали обсуждаемой темы.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что это не лучший день для серьезного и честного разговора с партнером: в любой момент такая беседа может свернуть в легкомысленную или сомнительную сторону. Переживания этого дня могут оказаться несколько поверхностными, а действия непоследовательными.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам в этот день лучше не увлекаться беседами: можно сказать лишнее или не сказать главного. На прямые вопросы часто придется давать уклончивые ответы. Возможна мнительность. Легко посеять сомнения даже там, где прочны взаимные симпатии и любовь дополнена духовной общностью.

Козерог

Ситуации этого дня постоянно сбивают Козерогов с толку и лишают уверенности в себе. Свидание в спокойной обстановке и в атмосфере полной ясности может остаться для них недостижимой мечтой. Не исключено, что их романтическая встреча не состоится из-за досадного стечения мелких обстоятельств.

Водолей

Сегодня у Водолеев может оставить неоднозначное впечатление беседа с любимым человеком или общими знакомыми, пребывающими в курсе их романа. Возможно, разговор пойдет о тех тонкостях отношений, которые они не считают важными и в которых не хотят разбираться. Вероятно, партнер от них что-то скроет.

Рыбы

Этот день может обозначить «точки непонимания» в любовных отношениях Рыб. Ситуация располагает к общению, но не обеспечивает настоящего понимания. Попытка объяснить партнеру свои переживания может оказаться слабой и неубедительной. По возможности, сегодня не стоит включаться в переписку или флирт.