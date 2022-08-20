Ищем обходные пути — финансовый гороскоп на 21 августа

Сегодня полезно смотреть на все проблемы с другого ракурса.

Овен

С утра у Овнов могут быть сложности в отношениях с начальством. Старайтесь не опаздывать на работу и строго выдерживать сроки выполнения заданий. Не следует предпринимать личных инициатив без предварительного согласования с начальством. Вторая половина дня благоприятствует работникам оптовых баз, складских помещений, а также строителям и фрилансерам.

Телец

Утренние часы могут сложиться неблагоприятно для проведения Тельцами деловых встреч. Встреча может не состояться по независящим от вас причинам. Консультации в сетевом маркетинге также могут проходить с осложнениями. Вторая половина дня складывается удачно для работы с документами и торгово-закупочной деятельности.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня рекомендуется воздержаться от финансовых вложений. Покупки, совершенные под воздействием эмоционального импульса вряд ли окажутся успешными. Кроме того, вы рискуете потратить больше денег, чем было необходимо. Вторая половина дня, напротив, благоприятствует покупкам. В это время ваши текущие дела будут решаться быстро и эффективно.

Рак

Раки в первой половине дня могут столкнуться с некоторыми препятствиями при попытке реализовать свои намерения. Возможно, вам будет нелегко найти взаимопонимание с клиентами или деловыми партнерами. Вторая половина дня складывается удачно для профессиональной учебы и творческой деятельности. Можно пробовать свои силы в новых профессиях. Также хорошо принимать участие в конкурсах и кастингах.

Лев

В утренние часы Львам будет сложнее выполнять свои профессиональные обязанности. Дело в том, что некоторые коллеги могут препятствовать вам в работе. Кроме того, у вас могут возникнуть сомнения в целесообразности тех или иных действий. Все это может привести к неуверенности и упущенным возможностям. Вторая половина дня благоприятствует работе над выполнением частных заказов.

Дева

В первой половине дня обстоятельства работы для Дев могут измениться. Поэтому, вам, возможно, придется заниматься совсем не теми делами, которые планировались. Старайтесь не делать поступков, повышающих риски убытков с необратимыми последствиями. Вторая половина дня складывается удачно для информационного обмена, контактов, поездок и профессионального обучения.

Весы

Весам в начале дня лучше не контактировать с вышестоящим начальством без особой необходимости. Так вы сможете избежать критических замечаний в свой адрес. Если вы сами занимаете руководящую должность, то отложите принятие важных решений на вторую половину дня. В это время вы сможете проявить свои лучшие деловые качества и укрепить свое финансовое положение.

Скорпион

Скорпионам с утра лучше воздержаться от деловой переписки и обмена информацией в рамках профессионального обучения. В это время вам могут поступить ложные сведения. Также это не лучшее время для деловых встреч и торговых сделок. Вторая половина дня складывается удачно для тех, кто привык действовать самостоятельно. Индивидуальные предприниматели и руководящие работники смогут принять взвешенные решения.

Стрелец

Стрельцам в первой половине дня не рекомендуется открывать банковские счета и размещать депозитные вклады. Любая финансовая активность в это время чревата осложнениями. Вам могут задержать оплату за предоставленные услуги или списать с банковской карты деньги без вашего ведома. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто работает на полставки или по совместительству. Фрилансерам могут поступить выгодные заказы.

Козерог

У Козерогов в первой половине дня могут возникнуть разногласия с деловыми партнерами. Из-за несогласованности в действиях вы рискуете понести финансовые и репутационные потери. Лучше отложить принципиальный разговор на другое время. Вторая половина дня может сложиться удачно для участия в коллективных мероприятиях типа собраний, совещаний, конференций.

Водолей

Водолеям рекомендуется действовать целеустремленно и последовательно. В первой половине дня старайтесь не ввязываться в межличностные разбирательства, не участвовать в сплетнях и интригах. Берегите свою нервную систему от стрессов — они могут негативно отразиться на уровне работоспособности. Вторая половина дня связана с укреплением взаимодействия с начальством и успешным завершением плановых работ.

Рыбы

Рыбам в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от попыток что-либо усовершенствовать в своей работе. Любые новшества могут нарушить стабильный ритм вашей работы. Вторая половина дня благоприятна для учебы и рекламных мероприятий. Вам может помочь человек, приехавший из другой страны или города. Успешно идут дела у тех, кто находится в служебной командировке или работает на вахте.