Не молчим — гороскоп на 21 августа

24-25 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны и Меркурия побуждает к общению, но не дает полного взаимопонимания и стройности суждений.

Возможна склонность смешивать рациональный и эмоциональный подход к теме. Не исключена непоследовательность мысли, болтливость, фиксация на отдельных мелочах. Возможны ошибки в текстах, искажения фактов. Не стоит рассчитывать на полную откровенность и прямоту. Возрастает риск недоразумений в поездках, в них возможны заминки связи, опоздания, моменты путаницы и забывчивости. Не стоит начинать дела, прокладывать маршруты, публиковать тексты и данные, проводить консультации.

Овен

Сегодня Овнам лучше проверять поступающую информацию: она может быть расплывчатой или неверной. Факты будут соседствовать со слухами. Возможны ложные звонки, туманные намеки, ошибки в расчетах и сбои на линиях связи. Не помешает контрольный источник проверки данных. Не рекомендуются поездки: есть риск заблудиться, что-то забыть или перепутать. Не стоит выбирать попутчиков и прокладывать маршруты.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам тщательнее проверять платежные документы и аккуратнее работать со служебной информацией. Не помешает общая внимательность и дотошность. Не стоит ориентироваться на отзывы о людях, товарах или услугах. За образец (например, при выборе регламента общения или составлении отчета) лучше взять существующий стандарт. Не лучшее время для шоппинга и деловых командировок.

Близнецы

Сегодня Близнецам трудно предстать перед миром в своей наилучшей ипостаси. Вплоть до ночи им может быть присуща болтливость, непоследовательность, небрежность в делах или мелочность в быту. Они могут что-то забыть, перепутать, заблудиться в пути. Уменьшить подобные явления поможет самодисциплина, минимизация фантазий, следование плану действий или своду правил. Не лучший день для собеседования.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам отложить целевые поездки или быть в них осмотрительнее. Мелкие осечки этого дня могут начать повторяться, создавая очаг скрытого беспокойства. Возможны проблемы с обучаемостью, с навигацией и связью. Не исключены недоразумения в общении с соседями и попутчиками. Желательно найти ориентир (инструкцию, словарь, карту местности), которые не позволят сбиться с курса.

Лев

Этот день Львы могут потратить на прояснение деталей новых дел и обстоятельств. Особый интерес вызовут темы, связанные с будущим, а также с личными отношениями, дружбой, деньгами и здоровьем. Могут обнаружиться мелкие погрешности в сделанных заявлениях, купленных вещах или полученных дарах. Попутно могут всплыть подробности прошлого, которые до сей поры оставались скрытыми или неподтвержденными.

Дева

Сегодня рациональное мышление Дев пробьется через информационный туман лишь отчасти, и им придется с этим смириться. В этот день не исключена и чужая рассеянность, и собственная невнимательность. Могут найтись критичные ошибки в документах и текстах, планах и отчетах. Суть разговора может потеряться за домыслами. Нежелательны совещания и собеседования, не стоит выпускать приказы и подавать заявки.

Весы

Сегодня Весы могут столкнуться с мелкими неувязками в дороге и в общении. Возрастает риск путаницы вдали от дома и в малознакомой местности. Не исключены проблемы при трактовке нюансов чужой речи, при попытке получить полезную информацию или срочную помощь. Может снизиться уровень внимания и обучаемости. Сократить число недоразумений поможет твердое следование маршруту или проверенной программе.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам не оставлять без внимания запутанные вопросы, даже мелкие. Если нет возможности прояснить их прямо сейчас, стоит брать их на заметку с целью распутать впоследствии. В сложившейся ситуации любой недосмотр может стать критичным. Вредны небрежность, рассеянность и болтливость. Желательно опираться на проверенную инструкцию, свод правил или общепринятых стандартов.

Стрелец

Сегодня звезды не советуют Стрельцам вступать в дискуссии и заводить знакомства. Лучше отложить выступление перед аудиторией, совещание с партнером, детальное собеседование, важную консультацию, семейный совет, обращение в инстанцию или к руководству. В этот день велика вероятность отойти в процессе общения от спасительного базового регламента и пуститься в рассуждения, запутывающие суть дела.

Козерог

Сегодня любая работа связана для Козерогов с прояснением деталей. Возможно, придется провести небольшое исследование, проверить свои знания в конкретных сферах или общую эрудицию. В ходе поиска возможны ошибки. Вероятны заминки и моменты недопонимания в общении с помощниками и подчиненными, сбои в работе связи, техники и оборудования. Это не лучший момент для командировки и для начала лечения.

Водолей

Сегодня приятное развитие событий может быть для Водолеев чем-то подпорчено. Не исключено, что в течение дня им придется отступить от своих принципов или выйти за поставленные рамки. Мелочи, нарушающие их план, часто будут иметь иррациональный характер, и кое-о-чем им придется только догадываться. Возможна зацикленность на деталях в ущерб общей картине. Окружающие могут быть не совсем честны.

Рыбы

Сегодня Рыбам трудно рассчитывать на полную честность в семейном и другом общении — но им придется признать, что здесь есть доля их вины. Многие Рыбы будут искренне заблуждаться относительно происходящего, пребывая в своих иллюзиях. При всей своей проницательности они иногда могут не понимать сути обращенной к ним просьбы или критики. В этот день лучше не вести переговоры о жилье, гараже, машине.