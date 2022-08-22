Подложат свинью даже близкому: астрологи назвали четыре самых коварных знака

Астрологи уверены, что некоторые люди способны без долгих раздумий предать кого угодно, лишь бы добиться своих целей.

Специалисты по звездному небу назвали четыре знака зодиака, представители которых отличаются своим коварством.

Общаясь близко с Близнецами, следует держать ухо востро. Благодаря общительности и коммуникабельности, они легко узнают все секреты. Полученную информацию они могут использовать в своих целях.

Овны, в свою очередь, обладают взрывным характером. Их легко вывести из себя, что может подтолкнуть представителей этого знака зодиака на необдуманные поступки. Однако, успокоившись, они могут осознать ошибку и попробовать вернуть все как было.

Козероги схожи с Овнами. Только у них есть небольшое отличие: они вычеркнут своего обидчика из жизни навсегда. Причем неважно, Козерогом была совершена ошибка или нет. Они принципиальны и чересчур упрямы.

По своей природе Скорпионы крайне недоверчивы. В один момент может случиться такое, что представители этого знака зодиака решат, что лучшая защита — нападение, и обрубят все мосты, передает «Киноафиша».