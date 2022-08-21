Очаруем всех — финансовый гороскоп на 22 августа

Сегодня никто не останется равнодушным — наше обаяние работает на полную катушку.

Овен

Звезды советуют Овнам усилить активность в выполнении текущей работы. Только благодаря трудолюбию и целеустремленности вы сумеете добиться максимального результата. Успех ожидает тех, кто занимается аналитической обработкой информации и умеет взаимодействовать с коллегами. Также хорошо заниматься освоением всевозможной техники, механизмов и инструментов.

Телец

Прекрасный день для Тельцов, имеющих профессии, связанные с дизайном, рекламой, издательской деятельностью и юриспруденцией. Успешно пойдет любая работа, связанная с контактами с иностранцами и расширением сферы услуг. Благодаря усилению интеллектуальных способностей вы преуспеете в профессиональном обучении и в сдаче экзаменов по переаттестации.

Близнецы

У Близнецов сейчас удачное время для того, чтобы позаботиться о сохранении материальных ценностей и финансов. Заключение договора на страхование имущества – правильное решение этого дня. Потенциально это неплохой день, чтобы вкладывать деньги в покупку недвижимости, в ремонт, строительство и сельское хозяйство. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Рак

Успешный день для Раков, занимающихся торговлей и посредническими услугами. Ваши товары и услуги могут пользоваться повышенным спросом. Ускоряется товарно-денежный оборот, что благоприятствует росту доходов от торговли и транспортных услуг. Успешно идет информационный обмен и профессиональное обучение. Деловые встречи лучше запланировать на утро.

Лев

У Львов хороший день для интеллектуального труда. Вы сможете получить максимальный финансовый эффект от своих усилий, потому что будете склонны просчитывать последствия на несколько ходов вперед. Ваши действия будут очень практичными и экономически обоснованными. Хорошие отношения с коллегами в трудовом коллективе способствуют успеху.

Дева

Сегодня Девы могут почувствовать в себе усиление предпринимательских способностей. У вас может появиться много интересных идей, связанных с развитием своих профессиональных возможностей и извлечения прибыли из сложившихся обстоятельств. От вашей личной инициативы и активности зависит успех этого дня. Лучше всего проявят себя индивидуальные предприниматели и те, кто привык действовать самостоятельно.

Весы

У Весов усиливается интуиция, благодаря чему многие правильные решения приходят к вам как бы сами собой. День располагает к тихой и уединенной работе, требующей глубокого погружения и сосредоточения. Чем незаметнее вы будете себя вести, тем успешнее пройдет этот день. Хорошо заниматься подготовкой документов для оформления и получения причитающихся вам выплат типа компенсаций, субсидий.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут быть способны проявить чудеса изворотливости и найти выход из самых затруднительных ситуаций. Успешно проходят учебные занятия по повышению квалификации, получению новых навыков в работе. Особенно это относится к прохождению стажировки на новом месте работы. Торговцы могут почувствовать ускорение товарно-денежного оборота, увеличение прибыли.

Стрелец

У Стрельцов сегодня неплохие шансы для карьерного роста и увеличения доходов благодаря высокому профессиональному статусу. Наиболее эффективная тактика на сегодня – действовать по заранее намеченному плану и стараться последовательно добиваться поставленных целей. Удачное время для слаженного делового взаимодействия между начальством и подчиненными.

Козерог

Звезды советуют Козерогам подумать сегодня о своих перспективах в профессии. Общение с коллегами из других регионов может подтолкнуть вас к определенным шагам, направленным на расширение сферы деятельности. Преподаватели, менеджеры, дизайнеры, издатели, туристические агенты получат импульс к развитию. Бизнесменам рекомендуется ориентироваться на расширение географии бизнеса.

Водолей

У Водолеев, специализирующихся на выполнении частных заказов, этот день может принести увеличение доходов. Преуспевают работники ночных заведений, санаторно-курортных реабилитационных центров, больниц, аптек. Вам может оказать весомую поддержку влиятельный покровитель. Хорошее время для дополнительной подработки.

Рыбы

У Рыб удачный день для развития делового партнерского сотрудничества. Можно сверять совместные планы, координируя работу. Удачно идут переговоры – можно подписывать соответствующие договора, в том числе и на многосторонней основе. Хорошо принимать участие в выставках научно-технических достижений. Внешние обстоятельства благоприятствуют вам в получении выгодных заказов.