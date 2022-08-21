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Яркие и сильные эмоции — любовный гороскоп на 22 августа

21 августа 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодняшний день будет насыщенному чувствами и эмоциями.

Яркие и сильные эмоции — любовный гороскоп на 22 августа
Фото: feel-feed.ru

Овен

Сегодня для Овнов имеет значение дом или мнение семьи. Если их чувства не очень сильны, свидание будет перенесено на другой день из-за семейных событий или домашних планов. Овны, влюбленные всерьез, захотят продемонстрировать пассии свои владения или впечатлить ее своим авторитетом в близком кругу.

Телец

Сегодня любовные отношения Тельцов развиваются на весьма насыщенном и необычном эмоциональном фоне, вызванном важным событием. Ничто не мешает им «прикурить» от этой обстановки и перенаправить поток порожденных ею эмоций в свою личную жизнь, чтобы дополнительно расцветить ее яркими переживаниями.

Близнецы

Близнецам стоит помнить, что любовные переживания этого дня могут иметь для них не только психологические последствия. Не исключено, что в порыве чувств будет совершен смелый шаг или потрачена крупная сумма. Это особенно вероятно, если партнер видится близким человеком, а роман — частью будущего.

Рак

Сегодня влюбленных Раков переполняют настолько сильные эмоции, что порой их градус будет зашкаливать. Их ожидания и запросы могут быть завышены или специфичны. Что-то заденет их за живое. При недолгом знакомстве повышенная эмоциональность Рака может не привлечь, а отпугнуть ошеломленного партнера.

Лев

Сегодня может напомнить о себе неразрешенное противоречие в романах Львов. Возможно непонимание с любимым человеком в части привычек и убеждений. Разногласия этого дня могут показаться непреодолимыми, но звезды советуют довериться судьбе и набраться терпения: настоящая любовь выдержит испытание.

Дева

Этот день может стать для влюбленных Дев своего рода водоразделом. Спровоцированные ими переживания помогут им окончательно убедиться в чем-то и мысленно решиться на смелый важный шаг. Стоит помнить, что эмоции этих суток необычайно сильны и способны задеть в душе тайную чувствительную струну.

Весы

Сегодня в любовных отношениях Весов может случиться нечто неординарное. Возможно, им придется принять сложное решение или поддержать партнера в его непростой ситуации. Избыток эмоций грозит исказить картину событий и представить ее в ложных красках. Важное свидание лучше отложить на пару дней.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важно не путать истинную любовь с ее иллюзией. Идеалы, навязанные этим днем, будут миражом, а обещанные награды — фикцией (особенно если в дело замешаны зарубежные реалии). Даже если вы безумно влюблены или отчаянно хотите найти свое счастье, не идите на сомнительный компромисс.

Стрелец

Влюбленных Стрельцов этот день сделает мега-чувствительными. Возможно, причиной станет роковое стечение обстоятельств, вынуждающее их свернуть роман или на время оставить любимого человека. Свидание сегодня вряд ли станет праздником, зато покажет истинную степень привязанности к объекту симпатий.

Козерог

Сегодня Козерогам важно не ставить гармонию своих любовных отношений в зависимость от убеждений. На эмоциональный фон романа в эти сутки сильно влияют разные взгляды и привычки, обусловленные разным воспитанием и жизненным опытом. Не исключено, что партнер иногда будет специально дразнить Козерога.

Водолей

Сегодня Водолеям придется считаться с эмоционально заряженной обстановкой. Даже если они контролируют свои чувства, та или иная мелочь может их задеть. Не будут отличаться от них в этом плане и партнеры. Если пара хорошо справляется с эмоциональной частью отношений, возможны внешние осложнения.

Рыбы

Этот день обещает Рыбам яркие и сильные любовные эмоции. Будучи «на седьмом небе» от счастья (или его предвкушения), они не удержатся от соблазна и дадут волю фантазии. Возможно, они будут склонны забегать в любви вперед, переоценивать свои возможности или приукрашивать достоинства своей пассии.

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