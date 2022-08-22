Не боимся идти за своими идеями — финансовый гороскоп на 23 августа

Сегодня стоит верить в себя и гордо продолжать свой путь.

Овен

Овны в этот день смогут успешно совмещать несколько типов работы. Такая работа в параллельном режиме становится возможна благодаря высокой интеллектуальной активности. Рекомендуется смелее проявлять себя в делах и идти на разумный риск, там, где это оправдано. Безработным рекомендуется усилить поиски работы – в этом случае вы найдете тот вариант, который вас полностью устроит.

Телец

У Тельцов хороший день для всестороннего развития делового партнерства. Успешно проходят переговоры с иностранными партнерами – можно заключать договора. Хороших результатов добьются работники туристических агентств, дизайнерских студий, издательств и типографий. При работе в сфере услуг ваша популярность у клиентов может повыситься, что приведет к росту доходов.

Близнецы

Близнецы в этот день смогут показать высокий уровень работоспособности. Вы можете быть способны выдерживать большие физические нагрузки, не чувствуя при этом усталости. Поэтому преуспеют в первую очередь работники физического труда. Ищите поддержки у начальства – оно к вам сегодня может быть доброжелательно расположено. Хорошо решать вопросы делового взаимодействия между начальством и подчиненными.

Рак

Успешно сложится этот день у Раков, имеющих творческие профессии. Особенно успешно пойдут дела у тех, кто не только творит, но и демонстрирует плоды своего труда на публике. Речь идет о сценическом искусстве, а также о выставках. Консультанты сетевого маркетинга смогут значительно расширить объем заказов. Можно пробовать свои силы в новом деле и в новых профессиях.

Лев

Львам в этот день важно обязательно доводить до полного завершения начатые дела. Хорошо идет работа по составлению статистических и финансовых отчетов. Удачно этот день пройдет для строителей, работников жилищно-коммунальных и ремонтных служб. В целом вы будете иметь более выгодную работу. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Дева

Девам сегодня удастся легко найти нужных людей и необходимую информацию. Можно существенно продвинуться вперед в переговорном процессе – вы сумеете учесть интересы партнеров и сблизить позиции. Это благоприятное время для подписания договоров, поездок, деловой переписки, работы на компьютере. Прилагайте усилия к тому, чтобы вовлечь других людей в сферу своих экономических интересов.

Весы

Весам в этот день, вероятно, удастся проявить свою практичность и умение из множества вариантов работы находить наиболее выгодные с точки зрения соотношения затраченного времени и размера оплаты. Многие из вас смогут добиться увеличения доходов за счет использования ресурса недвижимости. Бизнесменам полезно задуматься о том, чтобы вкладывать деньги в техническую модернизацию производственных площадок.

Скорпион

Скорпионам в этот день рекомендуется держать под личным контролем свои дела. Только от вашей личной энергии и выдержки зависит результат работы. Ваши инициативы обязательно найдут поддержку и развитие. Интеллектуальные способности находятся в прекрасной форме, что позволит вам успешно работать с информацией. Используйте этот день для расширения и укрепления деловых связей.

Стрелец

Стрельцы в этот день смогут совмещать в параллельном режиме несколько направлений деятельности. Если вы занимаетесь обслуживанием компьютеров в фирме, то можете получить заказ на частную подработку от сотрудников. Успешно идут дела у тех, кто работает по совместительству или на полставки. Другим позитивным направлением является оформление льготных выплат, субсидий, консультаций.

Козерог

Козероги в этот день могут получить много важной информации. Все это положительно отразится на эффективности вашей работы и деловом взаимодействии с партнерами и единомышленниками. Это хороший день для обучения, обмена мнениями, приобретения навыков работы с информационными технологиями. Хорошо заниматься научными исследованиями и разработкой бизнес-плана.

Водолей

Целеустремленное и последовательное поведение Водолеев сегодня будет в полной мере вознаграждено. Вы можете заручиться поддержкой начальства, если поможете ему решить информационные вопросы. Удача будет сопутствовать вам в начинаниях. Руководящие работники смогут принять эффективные управленческие решения благодаря своевременной информации.

Рыбы

У Рыб в этот день интенсивно развиваются контакты с заграницей. Дальние поездки и обмен мнениями со смежниками может дать вам много новых идей. Также это удачное время для профессионального обучения. Не теряйте инициативы, будьте оптимистами и у вас все сложится замечательно. Вы сможете преуспеть в продвижении своего бизнеса за счет рекламы.