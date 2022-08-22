Домашние дела перетянут одеяло на себя — гороскоп на 23 августа

26 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке советует поддерживать связь с домочадцами, обсуждать семейные дела и хозяйственные заботы.

Погружение в рутину снизит эмоциональную напряженность и успешно отвлечет от нерешаемых (вообще или в данный момент) сложных задач. Не стоит откладывать контакты с бытовыми сервисами и домашним персоналом. Деловые совещания имеет смысл проводить в неформальном стиле и в узком кругу. Желательно хранить корпоративные и семейные секреты. У тех, кто не расположен к общению, в эти сутки есть возможность предаться своим мечтам или воспоминаниям, уйти в виртуальный мир или в духовную жизнь.

Овен

В этот день внимание Овнов может оставаться приковано к дому или жилищным делам. Не стоит откладывать мелкие совещания с домочадцами, а также контакты с коммунальными, бытовыми и другими службами, сервисами уборки и доставки. Желательно не ссориться с помощниками по хозяйству. В деловых ситуациях сегодня уместен приватный «домашний» стиль, лучше избегать больших собраний и лишнего официоза.

Телец

Тельцам этот день добавит уверенности, особенно в творческой сфере. Спадет напряжение в домашних делах и семейных отношениях. Может появиться новый повод для разговора с ребенком, домочадцами или любимым человеком. Это подходящий момент для контактов с друзьями, соседями и близкой родней. Не стоит откладывать целевые поездки и прогулки, обсуждение новостей и поиск уточняющей полезной информации.

Близнецы

Близнецам лучше не терять время, если они хотят обсудить в близком кругу финансовые или хозяйственные вопросы. Возможно, по итогам таких совещаний будут приняты полезные решения или сделаны мелкие покупки в дом. Снимать с контроля семейные и домашние дела рано, так как в них настал следующий этап. Важно не ссориться с родителями и с людьми, имеющими отношение к жилью (например, с арендаторами).

Рак

Сегодня Раки очень зависимы от своего настроения и самочувствия, а также от хода своих мыслей. Какой-то вопрос может не давать им покоя вплоть до ночи. Звезды советуют не медлить, если нужно найти по нему дополнительную информацию и с кем-то ее обсудить. Не исключено, что лучшими слушателями и советчиками окажутся друзья, побывавшие в схожей ситуации и способные поделиться оригинальным опытом.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам остаться дома, побыть на природе или выбрать уединенный режим (например, поработать в личном офисе вдали от суеты). События дня покажут им, что образ или тактику пора частично сменить. Возможно, стоит на время отказаться от активной саморекламы и «выключить» лишнюю яркость. Уместны приватные семейные и дружеские беседы. Нежелательны начинания и физические нагрузки.

Дева

Сегодня у Дев появляется больше энергии, подвижности и деловитости, но одновременно с этим может возрасти их потенциальная раздражительность. Впереди не исключено обострение конкуренции, может наметиться полоса борьбы за «место под солнцем». Звезды советуют поддерживать контакты с близкими людьми, друзьями и родственниками: общение с ними поможет сохранять душевную гармонию.

Весы

Этот день Весы проведут на вчерашней эмоциональной волне, которая может быть для них неоднозначной или неприятной. Но погрузиться в переживания целиком им вряд ли удастся, что-то будет их отвлекать. Вероятны дополнительные приватные совещания с целью уточнения информации или закрытия темы. Новый поворот событий может создать потребность в помощнике или подчиненном, которому можно доверить дела.

Скорпион

Этот день даст Скорпионам новые рычаги влияния на ситуацию, но усложнит доступ к ним. Чтобы ими воспользоваться, придется проявлять изобретательность, ловкость или чем-то рисковать. Звезды советуют держать связь с друзьями и действовать по обстоятельствам. В суете и нервозности важно не поссориться с конкретным человеком, в котором возникла нужда — например, в друге, охраннике или помощнике.

Стрелец

Сегодня Стрельцам важно не упускать из виду вопросы безопасности. Не стоит уклоняться от приватных разговоров на сложные темы. Возможно, что-то полезное подскажут друзья. Не помешает стать бдительнее в деловых контактах: могут активизироваться конкуренты. Возрастает вероятность напряженных отношений с работодателем или другим важным для карьеры лицом — например, помощником или заместителем.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит отказываться от доверительных дружеских и родственных разговоров: даже если они будут короткими, они многое им откроют или подтвердят их догадки. Возможно, кто-то захочет поделиться своими чувствами или открыть секрет. Это подходящий способ укрепить взаимное доверие. Не помешает проявлять осмотрительность в текущих делах и в ходе сотрудничества с людьми иных культур или взглядов, поскольку есть риск их ненароком обидеть.

Водолей

Рутинные дела этого дня могут сопровождаться для Водолеев приватными беседами. Возможно, придется обсудить свой или чужой семейный вопрос. Водолеям-руководителям стоит быть более чуткими по отношению к подчиненным: у них могут быть не только надуманные, но и вполне реальные проблемы или нерабочий настрой. Стоит обратить внимание на человека, который отвечает за сервис, здоровье или безопасность.

Рыбы

Рыбы могут надеяться на гармоничный день, если находятся в ладу со своими эмоциями и в непротиворечивом союзе со своим «высшим началом». Это подходящий момент для приватных дружеских разговоров или уединенных фантазий. Желательно стать осторожнее в деловой сфере и в семье: возможно появление конкурента или недоброжелателя. Стоит повременить с началом сотрудничества: оно стартует не в добрый час.