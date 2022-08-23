Пора раскрыть тайные желания — любовный гороскоп на 24 августа

Сегодня стоит поговорить с партнером о тайном и желаемом.

Овен

Сегодня Овнам лучше отложить романтические инициативы на вечер. Попытка ускорить ход событий не сулит успеха. Стоит подождать, даже если отношения не ладятся. В конце дня обстоятельства начнут складываться насколько удачно, что свидание или приключение может затянуться до ночи или даже до утра.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам не медлить, если им необходимо обсудить с близким человеком какой-то сложный, деликатный или неприятный вопрос. Лучше всего сделать это с утра, пока свежи недавние впечатления. Вечер подходит для свидания-праздника (который, если что, можно устроить и у себя дома).

Близнецы

Сегодня не в интересах Близнецов подгонять события в своей личной жизни. Основная часть этого дня мешает им думать о романтике и не представляет особого искушения, а вот вечером может появиться соблазн пуститься в любовное приключение. Звезды советуют сделать в этом направлении только пробный шаг.

Рак

Пока не настал вечер, влюбленные Раки склонны прокручивать в уме волнующие их детали с риском основательно зациклиться на них. Сбросить с себя груз навязчивых мыслеобразов и взглянуть на дело иначе им удастся в конце дня. В это время им станет очевидно, что есть и другие пути продвижения к счастью.

Лев

Львам стоит учитывать, что сегодня их звездным часом в любви окажется вечер. Это прекрасное время для свидания, если вы не рассчитываете в его ходе обсуждать супер-важные вопросы и не начинаете роман с нуля (с минуса). В последнем случае, несмотря на взаимную тягу, может не сложиться общение.

Дева

Пока не настал вечер, Девы сегодня склонны медлить или ограничиваться полумерами. Не исключено, что они будут по инерции продолжать разговор, когда от них ждут действий. В конце дня они почувствуют в себе решимость сделать свой ход в любовной игре. Им важно быть уверенными, что их поймут правильно.

Весы

Сегодня звезды не оставляют Весам выбора: настоящая удача в любовных делах ожидает их только вечером. Именно в это время свидание станет праздником — главное, чтобы на него остались моральные силы после рабочего дня. Стоит свести к минимуму словесный контакт и выбирать другие средства коммуникаций.

Скорпион

Первая половина этого дня благоприятна для Скорпионов, которые ценят в своем романе душевную связь с любимым человеком. Им не стоит медлить с завершением разговора на деликатную тему. Вечер даст шанс предприимчивым Скорпионам, рассматривающим роман как увлекательную и местами рискованную игру.

Стрелец

Пока не настал вечер, влюбленные Стрельцы лишены энергии и склонны к унынию. Им не стоит что-либо предпринимать в своей личной жизни, пока обстоятельства не изменятся к лучшему. Звезды обещают, что это случится ближе к концу дня и советуют не терять надежду, даже если все рисуется в черных красках.

Козерог

Влюбленным Козерогам этот день позволяет спокойно завершить доверительный разговор с партнером или насладиться тесным эмоциональным контактом с ним. Вечером у них может не оказаться такой возможности: новая ситуация потребует более активного и игривого поведения, часто с расчетом на внешний эффект.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит проявлять в любви открытую инициативу. Основную часть дня лучше провести на почтительном расстоянии от объекта своих симпатий — а вот вечером очень желательно откликнуться на любое предложение с его стороны (предлог для встречи, как и ваше настроение, значения не имеет).

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы чувствуют себя комфортнее до наступления вечера. Этот период не дает им внешней динамики, зато позволяет свободно выражать свои эмоции и исполнять тайные экзотические желания. Вечер вынудит их подстроиться к обстоятельствам, проявить долю артистизма или изобретательности.