День иллюзий и фантазий — гороскоп на 24 августа

26-27 лунные сутки. Первая половина этого дня не подходит для активных занятий.

Лучше отдать предпочтение несложным делам или отдохнуть. Секстиль Луны в Раке к Меркурию поможет получить дополнительную информацию или завершить приватный разговор. Не исключен период уныния под влиянием воспоминаний. Прилив энергии ожидается вечером после вступления Луны в знак Льва. В это время можно рассчитывать и на динамику в прежних делах, и на удачный первый шаг в новом направлении. Желательны проактивные действия с расчетом на будущее. Ограничение касается лишь новых контактов и активных дискуссий: с ними лучше повременить.

Овен

Основную часть этого дня Овны могут посвятить домашней или служебной рутине. Лучше заниматься прояснением деталей или закрытием тем, не приступая к новым делам. Если ваш день начался с неприятностей или дурного настроения, звезды советуют дождаться вечера: он подарит вам новую энергию и создаст предпосылки к подвижкам в интересующих вас сферах. Не исключено, что окажется активным ночной период.

Телец

Тельцам стоит начать этот день с уточнения вчерашней информации или с дополнительного обсуждения деталей недавних событий. Не стоит бояться затрагивать неприятные нюансы. Ясность в одних вопросах добавит уверенности в других и позволит идти дальше. Особое внимание стоит уделить семейным делам, жилищным и бытовым вопросам: в течение дня они сохранят актуальность, а к вечеру примут новый оборот.

Близнецы

Этот день Близнецам лучше начать с мелких деловых или бытовых хлопот, которые часто будут продолжением вчерашних событий. Не стоит откладывать уточнение финансовых и налоговых деталей, тонкостей диеты и ведения хозяйства. Посвятив этим мелочам весь день, вечером можно сменить обстановку или тему. Сложатся условия для пробного начинания (особенно творческой акции), для вечеринки или свидания.

Рак

Ракам имеет смысл начать этот день с прояснения оставшихся важных деталей, используя для этого уже подготовленный список тем или знакомую адресную базу. Если все акценты на данный момент расставлены, можно прислушаться к своим нуждам и позволить себе пару мелких оригинальных слабостей. Вечером появится интерес к продвижению в карьере или к активному творчеству с прицелом на хороший заработок.

Лев

Львам вплоть до вечера показано уединение или сдержанность. Основную часть дня можно использовать для уточнения данных, поправки здоровья, простых бытовых дел. Активные маневры предпочтительнее вечером: в это время возрастут энергия, привлекательность, удачливость и станут доступны новые методы действий (возможно, в нескольких вариантах). Важный шаг может быть затруднен из-за заминки со связью.

Дева

Девам сегодня не стоит откладывать общение с близкими друзьями и родственниками. Лучше всего перенести такие контакты на утро и обсудить важные темы по горячим следам. Вечером появится искушение проявить инициативу и довольно удачно — но помните, что при этом, возможно, придется скрывать свое подлинное лицо или действовать «за кулисами». Если подобные игры не для вас, повремените с активностью.

Весы

Весам сегодня не удастся окунуться в свободное творчество или в развлечения, пока они не уладят необходимые дела. Не исключено, что это займет у них почти весь день, при этом возможна усталость или ощущение эмоционального выгорания. Желательно сохранить силы для яркого и удачного вечера, но учитывая свои возможности: сейчас вас может подвести самочувствие. Лучше отложить на время важный разговор.

Скорпион

Скорпионам стоит начать этот день с обдумывания вчерашних впечатлений или уточнения полученных накануне данных. Вплоть до вечера они могут опираться на свою интуицию и фантазию. Это подходящее время для отдыха. В конце дня потребуются другие качества: деловитость, артистизм, ловкость, спортивные таланты или менеджерские навыки. Именно за счет них появится шанс продвинуться в бизнесе или карьере.

Стрелец

Первую половину этого дня Стрельцам стоит потратить на уточнение критичных деталей в важной для них информации. Пассивные размышления менее желательны: не исключено, что они добавят неприятных эмоций. Хороший поворот событий ожидается вечером. Это очень удачный момент для многих дел, включая коллективные, но от некоторых действий звезды советуют пока воздержаться — например, от новых знакомств.

Козерог

На этот день Козерогам лучше не планировать важные дела. Пока не настал вечер, им стоит сохранять чувствительность к нюансам обстановки и к тонкостям своего общения с людьми: не исключены знаки и предчувствия. Вечер может стать хлопотным и заставить искать творческий подход к срочному делу. В зависимости от ситуации придется поработать над предотвращением кризиса или ускорением приятных событий.

Водолей

Водолеям сегодня лучше не откладывать рутинные дела на вечер (особенно если в них есть неприятные моменты столкновения с прошлым) и не пренебрегать странными симптомами недомоганий. В первой половине дня пригодится уединение или сужение круга контактов. Вечером не стоит пропускать отличную возможность игры, романа или сотрудничества с прицелом на будущее: первый пробный шаг внушит надежду.

Рыбы

Основную часть этого дня Рыбы могут провести в покое, за любимым занятиями, мечтами или задушевными разговорами. Звезды советуют не перенапрягаться, не начинать новых дел и пользоваться правом на отдых, так как вечером он может оказаться невозможным. В это время могут появиться срочные дела дома, но не исключается также вызов на работу или неожиданный прилив вдохновения в творческой области.