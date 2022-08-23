Деньги теряются, а отношения рушатся: чем нас «порадует» конец августа

Палки в колеса нам будут ставить сразу несколько планет.

Ближайший период до конца августа наполнен заметным астрологическим содержанием, связанным с переменами, началом новых планетных циклов и крайне нервозной обстановкой в силу уточнения вражды Солнца с Марсом к 27 августа.

Вот несколько основных событий ближайшей недели.

1. С утра вторника 23 августа Солнце на месяц переходит в сектор знака Девы, предлагая более практичные и экономично выгодные подходы в самых разных практических условиях. По большому счёту, львиная бравада, индивидуализм и демонстративность будут смотреться теперь менее убедительно, чем готовность к труду, чёткое изложение инструкций и задач, аргументы «за» и «против». Но работающая упомянутая «квадратура» Солнца с Марсом в Близнецах, и здесь может насолить – терпения в это время мало, а слов хочется сказать много, в итоге «суета сует».

2. 24 числа на 5 месяцев разворачивается в ретроградное движение Уран – фактор беспокойный. У многих может возникнуть желание затеять перестройку или начать что-то новое, но условия для осмысленного манёвра в этом направлении по крайней мере в течении текущей недели довольно плохие. Всё может пойти не по задуманному плану или вовсе остаться на уровне идеи.

3. Меняет место пребывания по знаку и Меркурий – его переход с 26 августа в обитель Венеры – воздушный знак Весов – на этот раз затянется надолго в силу очередного разворота в ретроградное движение. В целом на первом этапе (с 23 сентября Меркурий на неделю вернётся в Деву) этот транзит в дипломатичных Весах Меркурия выглядит вполне позитивным, за исключением самого периода разворота 8-10 сентября. Старайтесь не планировать на эти дни самые важные дела и обработку документов, отложите важные покупки, встречи и переговоры – после разворота от всех договорённостей может простыть и след.

4. Ещё одной проблемой заключительной недели августа является крайне коварное влияние Венеры, которая на фоне новолуния и конфликта Солнца с Марсом 26-28 августа попадёт под жернова напряжённых аспектов с Сатурном и Ураном. Конфигурация выглядит явно ущербной – воздержитесь от серьёзных финансовых сделок, очень уязвимой становится и сфера отношений, дружеских контактов и сотрудничества. Можно говорить и более уверенно – 26-28 августа по взаимодействию планет – наиболее проблематичный отрезок августа.