Покоряем новую вершину — финансовый гороскоп на 25 августа

Сегодня мы можем добиться в карьере многого.

Овен

Это один из лучших дней для деловой активности Овнов. Главными условиями успеха являются инициатива и трудолюбие. Отношения с коллегами и подчиненными складываются конструктивно. Старайтесь ценить свое время и заранее планировать график работы. Вы можете почувствовать, что сегодня у вас все получается, за что бы ни взялись.

Телец

У Тельцов сегодня хорошие шансы для извлечения прибыли благодаря использованию недвижимой собственности. Могут увеличить доходы работники гостиниц, игровых клубов, ресторанов, санаторно-курортных комплексов. Вам могут предложить поработать какое-то время на полставки или по совместительству. Также можно обращаться к работодателю с просьбами об улучшении условий труда.

Близнецы

У Близнецов сегодня усиливаются интеллектуальные способности, что положительно отразится на умении обзаводиться деловыми связями, находить нужных людей и договариваться с ними о взаимовыгодном сотрудничестве. Отличное время для наведения порядка в деловых бумагах. Вы сможете более полно использовать возможности программного обеспечения на компьютере.

Рак

У Раков благоприятный день для получения прибыли от поездок, консультаций, контактов, обмена товарами и информацией. Ускоряется товарно-денежный оборот, что благоприятно сказывается на доходах торговцев. Активизируются контакты с деловыми партнерами и руководящими работниками. Очень важно действовать последовательно и целеустремленно — это приведет к желаемому результату.

Лев

Львы сегодня могут быть очень эффективными, если будут иметь возможность действовать самостоятельно. Удачное время для индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Многие вопросы, которые вам прежде не удавалось решить, сегодня будут урегулированы без особых сложностей. Хорошее время для проведения строительных работ, закупки стройматериалов.

Дева

У Дев удачный день для деловых начинаний, проявления инициативы. Старайтесь действовать не по шаблону, а творчески, всякий раз находя нестандартные решения. Такая тактика будет подкреплена усилением интуиции – прислушивайтесь к её подсказкам. Укрепляются деловые связи, успешно идет профессиональная учеба. При наличии долгов старайтесь направлять свободные деньги на их погашение.

Весы

Типичные Весы с сегодняшнего дня имеют хорошие шансы выйти из-под ограничений и контроля. Возможно, работодатель позволит вам работать в свободном графике или снимет излишний контроль. Также это хороший день для работы в составе группы друзей и единомышленников. Можно вести переговоры в многостороннем порядке, добиваясь компромиссных решений.

Скорпион

У Скорпионов сегодня может исполниться заветная мечта, либо произойти какое-то неожиданное приятное событие. Например, вам могут выдать денежную премию или выяснится, что вам не требуется заниматься рутинной работой. Старайтесь не упускать личного контроля над развитием событий, имеющих к вам непосредственное отношение. Уделяйте внимание использованию технических новинок в своей работе.

Стрелец

Стрельцы сегодня смогут преуспеть в учебе и в карьере. Запланированная на этот день сдача экзаменов, зачетов, защита дипломной работы или диссертации может пройти без осложнений. Ваши знания будут высоко оценены, и вам могут предложить занять высокую должность. Хорошо заниматься публичной деятельностью, выступать на сцене или в театрализованных представлениях.

Козерог

У Козерогов удачный день для работы в общественных организациях на общественных началах. Вы можете найти спонсорскую помощь при организации некой поездки. Успешно проходят собрания, совещания, научные семинары и конференции. Контакты с иностранцами и людьми из других регионов могут положительно отразиться ваших делах. Можно брать банковские ссуды, вкладывать деньги в строительство.

Водолей

Сотрудничество с деловыми партнерами в этот день может оказаться очень выгодным для Водолеев. Успешно проходят деловые поездки, встречи. От умения контактировать и заинтересовывать людей будет зависеть, используете ли вы предоставляемый шанс для укрепления и развития партнерских связей. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести рекламные акции и привлечь новых клиентов и подписчиков.

Рыбы

Рыбы в этот день будут способны к высокопроизводительному труду. Вы сможете вникать в детали и находить оптимальные решения в конкретных вопросах. Те, кто работает в сфере индивидуальных услуг, будут обеспечены выгодными заказами. Ваш труд может получать положительные отзывы клиентов. Успех в делах во многом может быть обусловлен вашим высоким авторитетом и личной популярностью.