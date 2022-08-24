Не спешим с проявлением чувств — любовный гороскоп на 25 августа

Сегодня не стоит говорить о своих чувствах и показывать эмоции — еще рано.

Овен

Сегодня Овны могут рассчитывать на взаимность симпатий и общий успех своих любовных маневров. Однако ситуацию нельзя назвать безмятежной, а свобода действий не всегда будет полной. Возможны финансовые и другие сюрпризы, внешние ограничения. Заглянуть в будущее пока можно лишь до определенной черты.

Телец

Влюбленным Тельцам сегодня стоит помнить, что лучшее — враг хорошего, а собственные оригинальные желания не всегда лучше стандартных популярных сценариев. Осознание этих истин может не раз пригодиться им при выборе своего имиджа, поиске подарка или подготовке декораций для романтического свидания.

Близнецы

Сегодня Близнецам не придется прилагать много усилий, чтобы очутиться в мире любви и романтики. Часто сама ситуация будет звать их туда, причем уже вместе с их пассией или вероятным партнером. Поскольку настроения этого дня не дают полной уверенности и готовности, самые важные шаги преждевременны.

Рак

Для Раков этот день может стать полосой сюрпризов. Возможно, поведут себя оригинально они сами, а возможно, им преподнесут подарок внешние обстоятельства. Вместо одного сценария свидания может быть внезапно задействован другой. Самая большая ошибка в эти сутки — заранее строить стандартные планы.

Лев

Львам стоит помнить, что их красота и эксклюзивность — не единственные слагаемые успеха, есть еще и обстоятельства. Одни пути в этот день гостеприимно открыты и многое сулят в будущем, а другие могут быть под запретом. Лучше найти свой «счастливый маршрут» в любви и не стучаться в закрытые двери.

Дева

Сегодня внешние условия подталкивают Дев к любовным приключениям, в которых ценятся спонтанность и оригинальность. Неплохой настрой для курортного романа или неожиданного флирта на вечеринке. Но в эти сутки может быть нелегко точно выразить свои мысли. Лучше повременить с любым смелым заявлением.

Весы

Сегодня Весы нуждаются в любовной игре и романтике, в доле непредсказуемости. Возможен интерес к свободным отношениям. Легко спутать любовь и дружбу. Самая большая ошибка — преждевременные эффектные заявки и слишком смелые вопросы партнеру: в этот день легко ошибиться в их тоне или формулировке.

Скорпион

Сегодня благосклонность объекта симпатий может оказаться для Скорпионов призом, который им хочется эффектно завоевать. Скорее всего, к этой цели не будет прямых путей (либо они будут нежелательны) и им придется искать обходные. Успех в любви не раз будет зависеть от изобретательности и гибкости.

Стрелец

Сегодня любовь для Стрельцов — источник удачи, а удача часто проявляется именно в любви. Неожиданные нешаблонные повороты событий лишь подчеркивают этот факт и заставляют их верить в то, что партнер послан им свыше. Самые любвеобильные Стрельцы могут иметь несколько увлечений в разных точках мира.

Козерог

Сегодня даже самые благоразумные Козероги могут поддаться азарту и решиться на любовную авантюру. Искра симпатии в этот день может вспыхнуть в неожиданных обстоятельствах и дать непредсказуемый эффект. Если вы не уверены в себе, партнере или надежности ситуации, подумайте, стоит ли играть с огнем.

Водолей

Сегодня Водолеям не принадлежит ведущая роль в любви, а с откликом на чужую игру возможны проблемы. Многие Водолеи могут издали любоваться объектом своих симпатий, не решаясь или не умея к нему подойти. В постоянном союзе гармонии будет добиться проще, особенно если у партнеров есть чувство юмора.

Рыбы

Рыбам стоит учитывать, что встречи этого дня могут не только подарить им приятные эмоции, но и создать ряд неудобств. Возможно, свидание будет несколько утомительным. Свободным Рыбам не стоит спешить с выводами о романтических авантюрах этого дня: яркие впечатления не гарантируют удачных отношений.