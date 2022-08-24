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Ответственные и верные: на мужчин каких знаков можно положиться

24 августа 2022ГороскопыКлопс.Ru

Чувствовать себя как за каменной стеной можно с представителями трёх знаков зодиака, считают астрологи.

Ответственные и верные: на мужчин каких знаков можно положиться
Фото: million-wallpapers.ru

На каких мужчин стоит обратить внимание, если нуждаетесь в крепком плече?

Телец

Образ мужчины-Тельца вызывает ассоциации с доверием, стабильностью и защищённостью. Представители этого земного знака чаще всего выступают главой семьи не по назначению, а по призванию — они сделают всё, чтобы окружить себя всевозможными благами. Для Тельца важно иметь статус надёжного семьянина, поэтому он старается обрести уютный дом, хорошую машину, аккуратный гараж и довольную жизнью жену.

Овен

Мужчины-Овны — это смесь отважного воина и недисциплинированного ребёнка. Они активные, энергичные, вспыльчивые, но ответственные, когда дело касается семьи. Представители этого огненного знака нуждаются в поддержке своей женщины. Если она вселит в мужчину-Овна уверенность в том, что он отличный семьянин, так тому и быть. Он сделает всё возможное и невозможное, чтобы показать, кто в доме хозяин. Для представителей этого знака важно доказать окружающим, что его жена не прогадала. Он постарается приложить максимум усилий, чтобы обеспечить её финансово.

Козерог

Козерог — это знак, который не боится трудностей. Он идёт буквально напролом, поэтому неудивительно, что мужчины-Козероги взваливают на себя все заботы семьи. Они отвечают и за финансовое благополучие, и за эмоциональное состояние своей супруги. Но следует помнить, что этим знаком зодиака управляет планета Сатурн. Козерог может легко выйти из себя, даже не осознав этого. Тогда он начнёт контролировать каждую мелочь, чтобы помочь себе и своей спутнице избежать безответственных поступков. К этому нужно быть готовым. Представители этого знака считаются самыми надёжными партнёрами. Главное — создать для него правильные условия и всегда поддерживать.

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