Исцеляем отношения — любовный гороскоп на 29 августа-4 сентября

Сильное влияние Луны в течение всей недели будет неоднократно провоцировать нас на проявления эмоций.

Но стоит постараться умерить критичность, а желание высказать претензии заменить на умение делать комплименты.

В понедельник, 29 августа, Венера сохраняет оппозицию к Сатурну. Риск разрыва отношений существует в тех парах, где умение договариваться и находить компромисс — серьезная проблема.

Вторник, 30 августа, отметится напряженными связками Луны с Юпитером, но уравновесится трином Луны к Сатурну и Марсу. Если не увлечься новыми знакомствами и не спровоцировать партнера на ревность, то день может подарить вполне гармоничное общение.

Среда, 31 августа, пройдет под влиянием конфликта между Луной и Плутоном, но порадуют дружбой Луны с Венерой. Если вы давно задумывались над тем, чтобы добавить нотки обольстительности в свой имидж — сегодня ваш день.

Первый осенний день, четверг, 1 сентября, от души порадует нас секстилем Марса и Юпитера. Щедрость в это время способна исцелить любые проблемы в отношениях, так что не скупитесь на подарки и материальные знаки внимания.

Пятница, 2 сентября, может оказаться непростой, если вы решите выяснить отношения. Квадраты Луны к Венере и Сатурну не очень способствуют гармоничным разговорам, так что держите свои претензии при себе.

В субботу, 3 сентября, Меркурий противостоит Юпитеру и сейчас не лучшее время откупаться от кого-то подарками или деньгами. Если есть проблема — обговорите ее, а не пытайтесь задобрить партнера материальными знаками внимания.

Воскресенье, 4 сентября — день, когда Луна образует сразу две конфликтные пары с Солнцем и Нептуном. Романтические ужины стоит перенести на другой день, так как алкоголь в это время способен вывести на неуместную откровенность.

Овен

В начале этой недели Овнам важно выслушать партнера, не подавляя авторитетом: это добавит к взаимной симпатии и согласию еще один бонус (например, вызовет доверие). Развитие событий радует, но всякий праздник однажды сменяется буднями. Важно поймать последний отблеск счастливого периода в выходные.

Телец

На этой неделе звезды советуют проявлять в любви настойчивость лишь тем Тельцам, которые искренне довольны развитием своего романа. Тельцам, которые не прочь внести в отношения радикальные изменения или начать с нуля, стоит пассивно следовать за событиями и приберечь энергию до следующей недели.

Близнецы

Влюбленным Близнецам на этой неделе стоит быть активнее, особенно вечером в понедельник и во вторник. В это время препятствия на их пути к личному счастью минимальны — или уходят на второй план, позволяя им полностью сосредоточиться на приятном общении с объектом (или объектами) своих симпатий.

Рак

На этой неделе любовные успехи Раков во многом зависят от их общей ресурсности. События могут требовать от них поведения, которое им не свойственно. Некоторые Раки решат, что вложили в отношения слишком много денег или энергии. Не стоит придавать особого значения случайным порывам и увлечениям.

Лев

На этой неделе звезды советуют Львам использовать для общения с объектом своих симпатий любую возможность. Помимо классических свиданий это подходящий период для совместных поездок, увлекательного хобби, посещения мероприятий. Наиболее удачны вечер понедельника, вторник, суббота и воскресенье.

Дева

Влюбленных Дев события этой недели подводят к важному моменту, который пока не выльется в конкретные действия. Яркие увлечения подойдут к своему естественному рубежу, за которым именно Девам придется делать решительный шаг. В постоянном союзе может копиться скрытое напряжение и готовиться сюрприз.

Весы

На этой неделе звезды советуют Весам «выжать» все возможное из истекающего приятного периода и сберечь те нити, которые позже помогут его повторить. Свободным Весам стоит сохранить личные контакты. Постоянным партнерам важно запечатлеть минуты счастья на память в виде мотивирующих фото или видео.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам предстоит принять, что не все в их романе поддается их прямому контролю. Скорпионы, сделавшие неверный выбор, будут склонны пока отрицать свою ошибку — например, закрывать глаза на разность убеждений. Постоянным парам лучше не торопиться с резкой переменой в своей жизни.

Стрелец

Стрельцам эта неделя дает дополнительный шанс укрепить взаимную симпатию. Если она едва зародилась, желательно сберечь ее потенциал на будущее. Обстоятельства позволяют о многом переговорить, включая возможные перспективы отношений. Заманчивая, но спорная идея — прощальный романтический уик-энд.

Козерог

На этой неделе звезды не советуют Козерогам завязывать любовные отношения или проводить в них крупные преобразования. Велика вероятность зайти при этом в тупик или столкнуться с огорчительным результатом своих усилий в самое ближайшее время. В первой половине недели стоит осмотрительнее вести разговоры.

Водолей

На этой неделе Водолеи могут обнаружить, что близки к разочарованию в каком-то качестве партнера. Не стоит подводить из-за этого жирную черту под любовной историей: несмотря на шероховатости, потенциал у романа имеется. Нежелательно планировать свидание на вечер среды, а также на четверг и пятницу.

Рыбы

На этой неделе Рыбам важно быть внимательнее к мелочам, именно в них есть риск допустить ошибку. Помимо контроля над собой звезды советуют не пропускать настораживающие детали в поведении партнера и осознавать логику ситуации: не исключено, что она ведет к ссоре, даже если партнеры этого не хотят.