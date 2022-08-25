Не упускаем детали — любовный гороскоп на 26 августа

Сегодня мелкие нюансы могут испортить даже самые крепкие отношения.

Овен

Сегодня любовные планы и чувства Овнов могут быть временно блокированы. Возможно, не будет настроения у партнера или сами Овны ощутят неожиданную потребность отдохнуть от приключений. Звезды подсказывают, что это естественное положение вещей, не стоит думать, что любовь прошла и роман окончен.

Телец

Сегодня Тельцы могут столкнуться с отсутствием прогресса в своих любовных отношениях, а при дополнительных неблагоприятных обстоятельствах и с другими огорчениями — например, временным охлаждением или вынужденной разлукой с любимым человеком. Что бы ни случилось, пока лучше ничего не предпринимать.

Близнецы

Близнецам не стоит расстраиваться, если они отметили в своей личной жизни отрицательную динамику. Звезды уверяют, что пауза продлится не более пары дней, и вслед за ней появятся новые отличные возможности. Хорошая, но преждевременная инициатива не даст вам того результата, к которому вы стремитесь.

Рак

Ракам день может принести охлаждение чувств или разочарование, если накануне они были слишком активны и полны надежд. Возможно, их огорчит и озадачит результат проведенного эксперимента или предпринятой попытки. Если роман не сложился, звезды советуют вовремя сбросить балласт неудачных отношений.

Лев

Сегодня Львы не в лучшей форме. Несмотря на свою привлекательность и явные подвижки в личной жизни, они могут перенервничать из-за временной разлуки с пассией или испугаться возврата негативного сценария. Даже приятные любовные волнения могут вызвать легкий стресс. Важное свидание не рекомендуется.

Дева

Дев звезды предупреждают, что их сегодняшние любовные инициативы могут не дать эффекта или принести разочарование. Не стоит относиться к событиям этого дня серьезно. Если вы не в силах отказаться от искушения, смотрите на ситуацию как на игру или эксперимент, которые вас ни к чему не обязывают.

Весы

Весам звезды напоминают, что сейчас не в их интересах торопить развитие отношений. Самое разумное решение — взять паузу в активной личной жизни на два-три дня. Отсрочки пойдут во благо — например, помогут взглянуть на ситуацию со стороны или дождаться благоприятного стечения внешних обстоятельств.

Скорпион

Сегодня Скорпионам предстоит быть сдержаннее в своих чувствах и соблюдать в общении с объектом симпатий определенные правила — например, сохранять дистанцию. Держаться в заданных рамках их может заставить стечение обстоятельств или профессиональная субординация. Начинать отношения не рекомендуется.

Стрелец

Сегодня высшие силы намекают Стрельцам, что им было бы неплохо знать в своих любовных увлечениях меру, а также иметь в делах сердечных мудрое терпение. Именно на это могут быть направлены сегодняшние препятствия и ограничения: они не столько ставят крест на желаниях, сколько дают им вызреть.

Козерог

Влюбленным Козерогам этот день несет не самый типичный для них эмоциональный настрой. Возможны странные перепады чувств, нереальные планы и тупиковые решения. Для свидания или важного шага в личной жизни момент неподходящий, но он может оказаться решающим в деле избавления от неудачных отношений.

Водолей

Этот день не создаст Водолеям проблем, если их отношения с партнером сбалансированы. Они легко перенесут временную дистанцию или разлуку. Если это не так, быстро установить гармонию не удастся, но на днях обратная связь снова наладится. Нелишне поискать причины в шаблонах собственного поведения.

Рыбы

Сегодня влюбленным Рыбам стоит стать внимательнее к деталям, так как в сложившейся ситуации они могут оказаться критичными. Удвоенная осмотрительность не помешает Рыбам, завязавшим роман на работе или в своей деловой среде. Лучше отказаться даже от невинных шагов: мелких услуг, приятных подарков.