Синица в руке лучше журавля в небе — финансовый гороскоп на 29 августа-4 сентября

Влияние Луны в течение всей недели будет обращать наше внимание в первую очередь на насущные финансовые вопросы, требующие быстрых и практичных решений.

В понедельник, 29 августа, Венера все еще продолжает противостоять Сатурну. В этот день лучше не открывать новых кредитов и не подписывать финансовые документы.

Вторник, 30 августа, пройдет под влиянием оппозиции Луны и Юпитера, но сгладится тринами Луны к Сатурну и Марсу. Синица в руке лучше журавля в небе, но если вы к чему-то приступаете, готовьтесь к большой работе.

В среду, 31 августа, Луна формирует два важных финансовых аспекта — секстиль к Венере и квадрат к Плутону. Поиски нового источника доходов в этот день могут принести вполне неплохие результаты.

Четверг, 1 сентября, пройдет продуктивно, если в этот день стартовать с важным проектом или озаботиться рекламой собственной деятельности. Можно открывать свой бизнес. Секстиль Марса и Юпитера этому очень способствует.

В пятницу, 2 сентября, Луна сразу в двух квадратах — к Венере и Сатурну. А учитывая положение ночного светила в Скорпионе, стоит озадачиться вопросами скорейшей отдачи долгов, досрочного погашения кредитов.

Суббота, 3 сентября — неудачное время для любой деловой активности. Меркурий в оппозиции к Юпитеру, и любой выбор в этот день не принесет ожидаемой выгоды.

Воскресенье, 4 сентября, лучше пропустить, если хотите заняться делами. В это время Луна в квадрате к Солнцу и Нептуну, так что стоит опасаться непрактичных решений. Займитесь наведением порядка в документах, благо секстиль Луны к Сатурну очень этому способствует.

Овен

Овнам звезды советуют сосредоточиться на укреплении своего материального положения и создании благоприятных условий для обмена информационными ресурсами. Хороший период для тех, кто сосредоточен на практической деятельности и привык добиваться всего за счет трудолюбия, мастерства и профессионализма. Благодаря возросшей коммуникабельности вы в любом вопросе найдете человека, который готов будет пойти вам навстречу. Удачно проходят короткие поездки, телефонные переговоры и консультации. Однако в конце недели некоторые ваши планы могут сорваться из-за нарушения договорных обязательств. Чтобы этого не случилось, постарайтесь понизить уровень своих амбиций и держитесь подальше от конфликтов. Если вы давно планировали порвать с кем-то партнерские отношения, но не знали когда это сделать, то текущий период может предоставить вам достаточно поводов.

Телец

Ключ к успеху Тельцов на этой неделе заключается в умении сочетать личную предпринимательскую инициативу с чисто практическим материальным подходом. Все ваши усилия рекомендуется направить на конкретный результат. Уровень доходов должен стать основным критерием вашего успеха. Используйте имеющиеся у вас резервы для увеличения доходов. Если вы ищете дополнительную подработку в виде работы по совместительству или на полставки, то может появиться интересный вариант. Однако в конце недели вам, возможно, придется урезать свои проекты, направленные на расширение бизнеса, как в географическом смысле, так и по предлагаемому ассортименту товаров и услуг. Руководители могут обнаружить ряд нарушений в работе подчиненных, которые вредят репутации фирмы.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе могут усилиться предпринимательские способности. Направьте свою энергию на интенсивное сотрудничество с другими людьми, особенно из числа друзей и единомышленников. Рекомендуется заниматься перспективным планированием. Процесс написания бизнес-плана может содержать в себе много революционных идей, способных дать новый импульс развитию вашего бизнеса. Хорошо проводить собрания акционеров, обсуждение перспективных идей. Прислушивайтесь к интуиции при принятии решений. Однако в конце недели звезды советуют держаться подальше от ситуаций, связанных с высоким риском. Речь идет как о рискованных финансовых операциях, так и о риске технических поломок.

Рак

Ракам звезды советуют заниматься повышением своего профессионального уровня. Опираясь на это, вы сможете добиться больших результатов. Многие вопросы удастся решить благодаря поддержке со стороны влиятельного покровителя. Те, кто методично двигался к своей цели, в этот период смогут пожать плоды трудов своих. Перед вами открываются новые возможности для продвижения вверх по карьерной лестнице. Рекомендовано смелее добиваться поставленных целей и не сомневаться в успехе. Однако в конце недели под угрозой срыва могут оказаться важные договоренности и переговорный процесс. Бизнесменам рекомендовано держаться подальше от представителей официальной власти.

Лев

Львы смогут многого добиться благодаря повышению уровня квалификации и активному деловому взаимодействию с единомышленниками. Планы, составленные сейчас, могут получить большую силу реализации. Бизнесмены могут подписать выгодный контракт с поставщиком из другого региона или из-за границы. Ориентируйте себя на экономический рост для расширения географии бизнеса. Однако в конце недели обстоятельства могут стать неблагоприятными. Затруднена работа с информацией – вам сложно привести в систему поступающие сведения и принять верные решения. Не рекомендуется назначать деловые свидания и делать короткие поездки.

Дева

Очень ответственный период для Дев, занимающих руководящие должности и планирующие проведение реформ в управлении. Хорошее время для решительных и смелых действий реформаторского толка. Можно не только пересматривать структуру управления, но и делать кадровые перестановки. Любые перемены в этот период пойдут во благо и позволят повысить эффективность вашей работы. Однако в конце недели для вас может быть свойственен некоторый финансовый авантюризм. Положение с деньгами может быть нестабильное и чреватое потерями. Звезды советуют воздерживаться от крупных покупок. Потребность в расходах может возрастать, а доходы если и поступают, то нестабильно и с задержками.

Весы

Звезды советуют Весам, имеющим свой бизнес, сосредоточиться на расширении и укреплении делового партнерства. Если вы находились в переговорном процессе, то настал момент приходить к окончательным договоренностям и ставить свои подписи под договором. Положительные влияния в этот период особенно почувствуют юристы, судьи, политики, рекламные агенты, преподаватели, консультанты и все те, кто выступает на публике. Однако в конце недели некоторые договорные обязательства могут быть нарушены. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то вероятны трения с заказчиками.

Скорпион

У Скорпионов эта неделя складывается удачно для физического труда и работы с активным использованием технических средств. Вы сможете разобраться в сложных устройствах, найти причину поломки механизмов и исправить их. Инженеры, изобретатели и рационализаторы преуспеют в техническом творчестве, предложив новые, более эффективные методы работы. Однако в конце недели могут ухудшиться отношения в трудовом коллективе. Возможно, необходимо больше внимания уделять людям, с которыми вы контактируете, и учитывать при этом не только свои, но и их интересы. По мере возможности старайтесь самостоятельно справляться с делами и не обращаться ни к кому за помощью.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе рекомендуется сосредоточить свои усилия на развитии и укреплении делового сотрудничества. Ориентируйте себя на максимально возможный учет пожеланий клиентов и тех людей, с кем вам приходится входить в деловое взаимодействие. Постарайтесь по ходу работы творчески переосмыслить ее и поискать скрытые резервы. Однако в конце недели следует воздержаться от всевозможных экспериментов с целью усовершенствования. Отдавайте предпочтение традиционной работе, в которой у вас имеется большой опыт.

Козерог

Козерогам на этой неделе, возможно, удастся добиться позитивных сдвигов в текущей работе. Эти дни требуют от вас не слов и теорий, а конкретных практических действий. Наведение порядка на рабочем месте, в деловых бумагах, инструментах – это одно из условий успеха. Вторым резервом является правильное распределение рабочего времени в соответствии с приоритетами. Однако в конце недели обстоятельства могут ухудшиться, и вам, возможно, придется преодолевать препятствия. Вышестоящее начальство может высказать недовольство несвоевременным выполнением работы и срывами сроков.

Водолей

У Водолеев, специализирующихся на торгово-закупочной деятельности, поездках или консультациях, эта неделя может сложиться благоприятно. Набирает обороты товарно-денежный оборот в торговле. Легко и свободно происходит движение деловых бумаг и документов при согласовании в инстанциях. Можете пробовать свои силы в новых профессиях. Однако в конце недели вы можете столкнуться с ограничениями в доступе к актуальной информации. Есть риск допустить ошибку при принятии важных решений.

Рыбы

Рыбам на этой неделе необходимо проявить основательность в работе. Не начинайте новые дела и проекты, пока не завершите старые. Хорошо пойдут дела у владельцев магазинов, гаражей, складов, офисов, торговых павильонов. Много выгодной работы и заказов ожидает работников агентств по сделкам с недвижимостью, служащих жилищно-коммунального и сельского хозяйства, работников цехов по производству и переработке продуктов питания. Хорошо проводить инвентаризацию недвижимой собственности и подготавливать отчетную документацию. Однако в конце недели могут возникнуть финансовые осложнения. Может не хватить оборотных средств.