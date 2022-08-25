Работаем в команде — финансовый гороскоп на 26 августа

Сегодня очень важно браться за все не в одиночку, а с командой.

Овен

Овны сегодня будут способны проявить невероятное упорство и трудолюбие в работе. Это прекрасный день для профессионального и карьерного роста. Подчиненные и начальство прекрасно ладят друг с другом. Руководители могут быть уверены в том, что подчиненные точно и в срок выполнят их приказы и распоряжения. Наиболее успешное время для работы – утро. Тем не менее, это неблагоприятный день для финансовых операций.

Телец

У Тельцов благоприятный день для проведения рекламных мероприятий, публикации резюме в поисках работы. Успешно идут дела у тех, кто причастен к издательским домам, типографиям, внешней торговле, туризму, дизайнерским и фотографическим студиям. Вместе с тем вы можете столкнуться с нарушениями договорных обязательств. Поэтому лучше воздержаться от переговорного процесса.

Близнецы

У Близнецов, имеющих свой бизнес, хороший день для капиталовложений в недвижимую собственность, проведения строительных и отделочных работ, монтажа технического оборудования и станков. Возможно, настала пора подумать о страховании своего движимого и недвижимого имущества. Также это благоприятное время для инвентаризации движимого и недвижимого имущества.

Рак

Раки сегодня могут преуспеть в переговорном процессе, в том числе и с большим количеством участников. Вы сможете найти компромиссные варианты, которые будут выгодны для всех. Юридические и судебные тяжбы неожиданно находят благоприятное решение – стороны могут прийти к мировому соглашению. Однако не торопитесь делать крупные покупки, ведите строгий учет своим расходам.

Лев

У Львов хороший день для решения сугубо практических вопросов. Благодаря возросшему духу сотрудничества и взаимопомощи вы сумеете наилучшим образом справиться с возложенными на вас обязанностями. Текущие дела идут легко и естественно. Можете рассчитывать на взаимопомощь с коллегами по трудовому коллективу. Однако воздержитесь от работы на дому в удаленном режиме.

Дева

Девы почувствуют в себе усиление эмоциональности вместе с ростом волевых качеств. Это хорошее время для смелых начинаний в бизнесе, запуска рекламных компаний и демонстрации достижений на публике. Особенно успешно могут проявить себя консультанты сетевого маркетинга и представители творческих профессий. А вот от деловых встреч с незнакомыми людьми сейчас лучше воздержаться.

Весы

У Весов благоприятное время для серьезной сосредоточенной исследовательской работы в обстановке тишины и уединения. Прежде всего, позитивные влияния этого дня могут затронуть ученых, фрилансеров, программистов, и всех тех, кто выполняет частные заказы на дому. При этом важно создать себе комфортные условия. Не торопитесь вкладывать деньги в сомнительные проекты.

Скорпион

У Скорпионов этот день может быть связан с интенсивными деловыми контактами и обменом мнениями по самому широкому кругу вопросов. Ваши интеллектуальные способности находятся на высоком уровне, что позволит вам преуспеть в учебе. Бизнесменам рекомендуется продумать варианты для расширения географии бизнеса. Воздержитесь от личных инициатив без согласования с начальством.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов хорошие шансы для карьерного продвижения. Ваш труд и достижения могут быть замечены и оценены должным образом вышестоящим начальством. Вам могут предложить более высокую должность или более ответственное задание. Не следует браться за дела, связанные с нарушениями закона или служебных инструкций. Будьте готовы к проверкам со стороны представителей фискальных властей.

Козерог

Козероги сегодня могут проявить свою волевую и властную натуру, что поможет в продвижении масштабных проектов. Избавляйтесь от всего того, что мешает вам двигаться вперед. Держите курс на обновление и избавление от всего устаревшего, утратившего былую эффективность. Дальние поездки проходят успешно. Однако старайтесь избегать рискованных финансовых вложений.

Водолей

У Водолеев сегодня благоприятный день для работы по совместительству или на полставки. Допустим риск в разумных пределах при проведении финансовых операций с краткосрочными вложениями. Свободные финансовые средства лучше направлять на погашение кредитов и оплату коммунальных счетов. Наиболее сложная тема дня связана с взаимоотношениями с клиентами и деловыми партнерами.

Рыбы

Рыбам звезды советуют искать единомышленников для поддержки в своих начинаниях. День пройдет удачно для тех, кто активное участие принимает в работе профсоюзных комитетов, общественных организаций, кооперативов, товариществ и акционерных обществ. Не ищите сиюминутных выгод, работайте с прицелом на перспективу, на получение результата в будущем.