Гнем свою линию – гороскоп на неделю 29 августа - 4 сентября

На этой неделе на небе будет сформировано 2 значимых планетных аспекта.

1 сентября секстиль Марс-Юпитер. Этот аспект способствует смелости и настойчивости в поступках. Под влиянием этого аспекта люди могут быть склонными открыто и энергично отстаивать свою позицию. Повышается энергетический потенциал, успешно проходят спортивные тренировки и соревнования. Бизнесмены действуют успешно и напористо, расширяя свои проекты. Это аспект экономической экспансии, развития и роста. Также может успешно расширяться география бизнеса. В личной жизни это удачное время для решения давно назревших вопросов, для которых ранее недоставало решимости и энергии.

3 сентября оппозиция Меркурий-Юпитер – аспект может быть связан с интеллектуальными трудностями. Может ослабнуть память и возникнуть диссонанс с пониманием ситуации. Наиболее проблемно аспект может проявляться в учебе и в умственном труде. Может усилиться потребность транслировать свои мысли окружающим, что на обыденном плане может выражаться как неумеренная болтливость. Много своих идей, которые хочется высказать, и при этом затруднена способность слушать других людей и усваивать поступающую информацию

Овен

В начале и середине недели у Овнов хорошее время для развития гармоничных отношений с партнером. Речь идет как о деловом партнерстве, так и о супружеском союзе. В деловых отношениях хорошее время для информационного обмена и поиска оптимальных взаимовыгодных решений. Супружеские отношения будут строиться на взаимном уважении и готовности идти на уступки с целью достижения согласия. Партнер по браку будет прислушиваться к вашим словам, и учитывать их в своем поведении. Старайтесь больше времени проводить на публике, в поездках, на праздничных и торжественных мероприятиях. Однако в конце недели отношения с партнером могут испортиться. У вас могут появиться некоторые сомнения в искренности намерений партнера по браку. Постарайтесь доверять своему партнеру и все постепенно нормализуется. А от споров и выяснений отношений лучше воздержаться.

Телец

В начале и середине недели Тельцы смогут преуспеть в делах. Благодаря хорошему самочувствию и самодисциплине вы преуспеете в работе, повысите производительность труда. Это удачное время для тех, кто решил поменять свой образ жизни и начать жить по строгому режиму. Очень важно с точки зрения здоровья уделять внимание культу тела, посещать фитнес, тренажерные залы, питаться по оздоровительной диете и избавляться от вредных привычек. Высокий уровень работоспособности позволит вам выдерживать большие физические нагрузки. При посещении тренажерного зала вы сможете сбросить лишний вес. В конце недели, однако, может ухудшиться самочувствие. Нежелательно употреблять алкогольные и энергетические напитки – это может спровоцировать проблемы со здоровьем. Одной из проблемных тем может стать некоторый хаос в делах. Вам будет сложнее сорганизовать себя, чтобы навести порядок на основной работе и у себя дома.

Близнецы

В начале и середине недели у Близнецов прекрасное время для творческой самореализации. Главное условие для этого – наличие у вас свободного времени. Возможно, в эти дни вы будете увлеченно заниматься каким-то творческим процессом, хобби, игровыми видами спорта. Обязательно посещайте спортивные соревнования не только в качестве болельщиков, но и в качестве участников состязаний. Также полезно посещать тренажерный зал. Дело в том, что в эти дни может ускоренно нарастать мышечная масса, и вы сможете сформировать красивые пропорции своего тела. В эти дни вы способны на смелые поступки ради любимого человека. Проявите фантазию в любовных отношениях, удивляйте и радуйте тех, кого любите. Однако в конце недели может наступить сложный и неоднозначный период в любви. Вам может показаться, что вы повстречали настоящую любовь. Однако не торопитесь обольщаться. Вполне возможно, что вы сейчас склонны к самообману и нафантазировали себе идеальный образ. В действительности человек может оказаться совсем не тем, каким вы его себе придумали.

Рак

В начале и середине недели Раки смогут сделать много полезного для своей семьи. Подумайте, какие хозяйственные и бытовые вопросы остаются наиболее актуальными – в этом направлении и следует сосредоточить свои усилия. Вы будете склонны действовать энергично и изобретательно. Пригласите гостей из числа родственников – это будет веселое и с пользой проведенное время. Также вы можете преуспеть в духовных практиках. Находите время и место для того, чтобы побыть в тишине и уединении. Если дома у вас нет своей комнаты, где вы могли бы уединиться, то ходите на природу, в лес за грибами и ягодами. В контакте с природой вы сможете обрести душевное равновесие. В конце недели ваша потребность как можно больше времени проводить в кругу семьи может оказаться неосуществимой. Вас могут чаще, чем обычно, озадачивать самыми разными проблемами на основной работе.

Лев

В начале и середине недели Львы могут быть крайне непоседливыми и коммуникабельными. Это может привести вас к частым поездкам и множеству контактов. Вас будет привлекать динамичный стиль «жизни на колесах», в поездках. Если вы не связаны обязательствами, то можете с легкостью сорваться с места и поехать вместе с друзьями в путешествие. Также это прекрасное время для урегулирования любых вопросов с помощью дружеской поддержки и деловых знакомств. Доступ к нужной информации будет вам открыт. В эти дни перед вами может открыться перспективное направление для реализации. Мечтайте о будущем, и оно приблизится к вам. Однако в конце недели звезды советуют, по возможности, воздерживаться от активных контактов с окружающими. Дело в том, что сейчас для вас возрастает вероятность обманов и иных неприятностей от окружающих людей. Увеличивается доля ложной информации, которую будет непросто распознать, и, руководствуясь ею, вы рискуете наделать ошибок.

Дева

В начале и середине недели Девы могут преуспеть в профессиональной деятельности. Эти дни благоприятствуют вашей карьере и росту доходов. В каком-то смысле вы сможете чем-то отличиться и обратить на себя внимание окружающих. Например, вы можете занять призовое место в творческом конкурсе или в спортивном состязании. В карьере вам могут предложить занять более высокую статусную должность. Вы сможете получить поддержку у сильных и влиятельных людей. Направьте свои финансы на решение вопросов в семье – это поможет улучшить психологический климат в доме. Также это удачное время для начала диеты с целью похудения и общего оздоровления организма. При этом выбирайте такую диету, которая хорошо сочетается с повышенными физическими нагрузками. В конце недели наступает неблагоприятное время с точки зрения принятия финансовых решений. Возможно, вы окажетесь во власти иллюзий относительно целесообразности тех или иных покупок. И будете склонны потратить крупные суммы денег на товары, которые, как окажется в дальнейшем, вам совсем не нужны.

Весы

В начале и середине недели Весы могут преуспеть в учебе. Активизируются ваши интеллектуальные способности. Хорошее время для реализации своих личных планов и задач. Особенно это относится к сфере физической культуры. Возможно, у вас возникнет желание улучшить свою физическую форму, пойти заниматься в спортивную секцию. Также это хорошее время для перехода к здоровому образу жизни. Главным вашим мотивом поведения может стать стремление сделать себя более привлекательными. А для этого хороши все методы, начиная с физкультуры и занятий в фитнес-центре и заканчивая походами в салон красоты и экспериментами со своей внешностью. В конце недели звезды советуют быть осмотрительнее при общении с партнером. Возможно, у вас появятся поводы для сомнений в честности и искренности в поведении партнера. Не пытайтесь добиться полной и безоговорочной правды от партнера по браку.

Скорпион

В начале и середине недели Скорпионы могут почувствовать в себе некоторые экстрасенсорные способности. Может эпизодически проявляться дар предвидения и ясновидения. Вы сможете интуитивно читать особые знаки судьбы как подсказки для принятия правильных решений. Ваши поступки будут тем правильнее, чем больше вы будете прислушиваться к своей интуиции и инстинктивным желаниям. Прекрасное время для участия в спортивных состязаниях с элементами силовой борьбы. Это благоприятное время для тех, кто много внимания уделяет духовным практикам, развитию в себе способности к концентрации и управлению своим внутренним физическим и психологическим состоянием. Однако в конце недели вам, вероятно, предстоит пережить период ослабления иммунитета, что чревато неприятностями для здоровья. Следите за собственным самочувствием и уделяйте время отдыху, попробуйте медитацию или дыхательные упражнения. Во всяком случае, что-то может помешать вашей деловой активности.

Стрелец

В начале и середине недели у Стрельцов успешно складываются отношения с друзьями. Именно в дружеском кругу вы найдете необходимую вам сейчас поддержку. Также это хорошее время для поиска единомышленников, начала посещения клубов по интересам, регистрации и общения в группах и сообществах в социальных сетях интернета. Супружеские отношения также укрепятся, если вы сможете не только нести свою долю ответственности за отношения, но и научитесь дружить со своим партнером, вникая в его проблемы и помогая ему во всем. Да, возможно, партнеру требуется от вас практическая помощь и поддержка. Постарайтесь это выяснить и сделать все необходимое. Хорошее время для участия в публичных мероприятиях. Однако в конце недели могут осложниться отношения с некоторыми из друзей или подруг. Возможно, какие-то события заставят вас усомниться в искренности намерений друзей. Однако не торопитесь со скоропалительными выводами. Возможно, вы и сами стали жертвой собственных заблуждений и субъективных мнений. Кроме того, если у вас есть любимый человек, то возможно скрытое соперничество между возлюбленным и кем-то из друзей.

Козерог

В начале и середине недели Козероги могут проявить себя как весьма деятельные и энергичные натуры. Наиболее успешной сферой, в которой вы могли бы реализовать себя, является профессиональная деятельность, карьера. При должной активности вы вполне могли бы добиться улучшения условий работы, повышения статуса, укрепления своего положения в трудовом коллективе. Вы станете более заметной фигурой, окружающие будут о вас говорить и в целом положительно оценивать ваши поступки. Другим позитивным направлением является культ тела. Вы можете добиться впечатляющих результатов при занятиях в тренажерных залах и в тренировках на фитнесе. Сбалансированная диета в сочетании с физическими нагрузками могут чудесным образом преобразить ваше тело. В конце недели могут возникнуть противоречия между перспективой карьерного роста и интересами членов семьи. Вам могут предложить новую работу с более высоким статусом. Однако в семье это не получит поддержки.

Водолей

Начало и середина недели у Водолеев может быть связаны с романтическими знакомствами. Не исключены курортные романы или знакомства по интернету с иностранцами. Эти дни могут больше всего запомниться творческим и увлеченным Водолеям. Возможно, вы всерьез заинтересуетесь каким-нибудь искусством или спортом. Увлечение может быстро перерасти в хобби. Наличие свободного времени является одним из условий для оптимизма в эти дни. Хорошо посещать увеселительные праздничные мероприятия типа концертов, фестивалей, дискотек, юбилейных вечеров и театрализованных представлений. Звезды приветствуют все виды активного отдыха и развлечений. Однако в конце недели рекомендуется воздержаться от новых знакомств. Особенно это относится к виртуальным знакомствам на форумах и в социальных сетях интернета. Дело в том, что сейчас вы можете оказаться очень доверчивыми, и вам будет сложно критически оценивать действительность. Поэтому вы можете стать жертвой обмана.

Рыбы

В начале и середине недели типичные Рыбы смогут сделать много полезного для своей семьи. Направьте энергию на благоустройство жилищных условий. Вы сможете стать организатором и активным участником ремонта в квартире. Также вам удастся привлечь для этого достаточное количество финансовых ресурсов. Это удачное время для контактов с родственниками, которые могут проявить готовность оказать вам материальную и финансовую поддержку. За счет повышения доходов у партнера вырастут финансовые поступления в ваш семейный бюджет. Можно делать крупные покупки товаров для дома в кредит. Однако в конце недели финансовое изобилие может быстро иссякнуть. И у вас может сложиться весьма непростая финансовая ситуация. Постарайтесь до выходных воздерживаться от принятия решений, касающихся купли-продажи имущества и особенно оформления банковских ссуд. Сложность момента в том, что у вас не будет на тот момент ясного представления, что именно нужно делать, чтобы улучшить свое финансовое положение.