Большие перемены: что ждет человечество в конце августа

Один из самых известных астрологов страны Михаил Левин сделал прогноз на август 2022 года. Что же приготовили звезды на последний месяц лета?

Один из самых известных астрологов страны Михаил Левин сделал прогноз на август 2022 года. Что же приготовили звезды на последний месяц лета?

По словам Левина, август приготовил большие перемены в жизни практически для каждого человека. В этот период важно проявлять активность во всех сферах. С 4 по 26 августа Меркурий находится в Деве, а это отличное время для работы. Можно смело внедрять и реализовывать любые идеи. А вот конец месяца, с 24 по 27 августа, лучше всего провести в спокойной обстановке.

И в сердечных делах август можно назвать успешным, однако, несмотря на это, стоит избегать лишнего напора и настырности по отношению к партнеру. А в период с 26 по 31 августа лучше отказаться от встреч с людьми, которые вас когда-либо обидели, а также с конфликтными и недоброжелательными личностями.

Также конец месяца можно назвать спокойным и в отношении здоровья. Однако людям с чувствительной нервной системой стоит быть осторожнее, период с 20 по 31 августа для них будет воспринят особенно остро.