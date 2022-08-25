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Большие перемены: что ждет человечество в конце августа

25 августа 2022ГороскопыМарианна Басс

Один из самых известных астрологов страны Михаил Левин сделал прогноз на август 2022 года. Что же приготовили звезды на последний месяц лета?

Большие перемены: что ждет человечество в конце августа
Фото: badfon.ru

Один из самых известных астрологов страны Михаил Левин сделал прогноз на август 2022 года. Что же приготовили звезды на последний месяц лета?

По словам Левина, август приготовил большие перемены в жизни практически для каждого человека. В этот период важно проявлять активность во всех сферах. С 4 по 26 августа Меркурий находится в Деве, а это отличное время для работы. Можно смело внедрять и реализовывать любые идеи. А вот конец месяца, с 24 по 27 августа, лучше всего провести в спокойной обстановке.

И в сердечных делах август можно назвать успешным, однако, несмотря на это, стоит избегать лишнего напора и настырности по отношению к партнеру. А в период с 26 по 31 августа лучше отказаться от встреч с людьми, которые вас когда-либо обидели, а также с конфликтными и недоброжелательными личностями.

Также конец месяца можно назвать спокойным и в отношении здоровья. Однако людям с чувствительной нервной системой стоит быть осторожнее, период с 20 по 31 августа для них будет воспринят особенно остро.

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