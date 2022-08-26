Не позволяем себе лишнего — любовный гороскоп на 27 августа

Сегодня стоит быть осторожнее в общении со второй половинкой.

Овен

Сегодня Овны могут спокойно относиться к глобальным отдаленным угрозам, но способны вспыхнуть, словно порох, из-за сиюминутной острой проблемы. Причина их раздражения вряд ли будет напрямую связана с любимым человеком, но если он или она попадется им на глаза в такую минуту, возможна ссора.

Телец

Сегодня события укажут влюбленным Тельцам правильный путь, но они рискуют свернуть с него, поддавшись раздражительности. Не исключено, что нервозность будет взаимной, и партнер тоже не будет отличаться уравновешенностью. Даже если свидание будет коротким, велика вероятность поругаться из-за мелочей.

Близнецы

Сегодня Близнецы тяготеют к эмоциональному типу поведения. В общении с близким человеком они могут быть неуживчивыми, несдержанными и непоследовательными. Даже хорошие идеи в их исполнении способны доставить много проблем им самим и их «половинкам». По возможности, звезды советуют отменить свидание.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что сегодня на пути их романтических планов могут встать внешние обстоятельства, а иногда и конкретные люди с их срочными проблемами. Возрастает риск не добраться до места встречи или столкнуться с другим препятствием. На этом фоне возможны досадные мелкие размолвки.

Лев

Сегодня Львам нелегко включить на полную мощность свое природное обаяние или другие выигрышные качества, благодаря которым они становятся яркими и неотразимыми в глазах представителей другого пола. Ситуации этого дня способны сделать их излишне суетливыми, раздражительными или меркантильными.

Дева

Сегодня Дев чаще мотивируют деловые, а не любовные цели и настрой у них соответствующий. Они за равенство на словах и за свое лидерство на деле, порой вспыльчивы и плохо владеют собой. Чтобы привлечь к себе внимание партнера, они способны сами создать проблему, чтобы на его глазах ловко ее решить.

Весы

В этот день Весам лучше не увлекаться любовными планами. Романтический контекст ситуации может быть заменен более прозаичным, а напряженная обстановка порой заставит обоих влюбленных проявлять не лучшие черты своих характеров. Возможна проверка на готовность помочь или другая каверзная ситуация.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы ошибаются из-за легкомыслия, небрежности и нервозности. Им стоит меньше думать о текущем моменте и больше о будущем (разумеется, в том случае, если они хотят продолжать роман). Не назначайте на этот день свидание, если хотите выглядеть в глазах партнера безупречно.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам не стоит недооценивать конфликтный фон этих суток. Даже если в отношениях все гладко, под влиянием напряженных событий возможны вспышки негативных эмоций. И даже если последние не направлены непосредственно на любимого человека, впечатление от общения может быть подпорчено.

Козерог

Этот день не сулит Козерогам полного комфорта на любовном свидании, а часто и вовсе создает для него невыносимые условия. Даже те немногочисленные Козероги, которые могут отнести себя к искателям приключений, вряд ли обрадуются возникшим на их пути барьерам или досадным отвлекающим факторам.

Водолей

Сегодня источником беспокойства для Водолеев может стать «изнанка» отношений. Любовная игра не всегда будет честной. Некоторые Водолеи столкнутся с тайной местью обиженного партнера или сами не удержатся от мелкого выпада. Полем, где реализуются подобные настроения, может стать интимная жизнь.

Рыбы

Сегодня звезды не советуют Рыбам позволять себе в отношениях лишнее: партнер обидчив и считает, что его интересы должны оставаться на первом месте. Не стоит надеяться на свои дипломатические таланты или на чужую мягкость: при любой размолвке ситуация начнет развиваться по самому острому сценарию.