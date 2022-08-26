Отбиваемся от проблем — гороскоп на 27 августа

1-30 лунные сутки. Сегодняшнее Новолуние в знаке Девы относится к числу осложненных.

Возрастает уровень травматизма, снижается болевой порог при медицинских манипуляциях. Вероятны дорожные и производственные затруднения, проблемы с техподдержкой, запчастями, инструментами, лекарствами, транспортом, питомцами. Может требоваться экстренная помощь или ювелирная ручная работа. Обостряется конкуренция. Возможен всплеск конкуренции с выдвижением требований и претензий (особенно при недовольстве услугами). Окружающие события дают пищу для дискуссий. Опасны спешка и слишком резкие движения по избавлению от чего-либо.

Овен

Этот день может оказаться отмечен для Овнов значимым моментом, связанным с их службой, бизнесом или здоровьем, помощником или подчиненным, машиной или другим средством передвижения. Не исключена срочная короткая командировка, вызов на работу. В течение дня может потребоваться экстренная техническая услуга, мелкий ремонт или медицинская помощь. При наличии питомца событие может быть связано с ним.

Телец

События этого дня могут повлиять на творческие замыслы Тельцов, на их отношения с детьми, способы заработка, планы на отдых и личную жизнь. Общий тренд будет положительным, но у многих Тельцов вызовут нервозность его побочные обстоятельства. Не исключено, что в суете они начнут «срываться» на окружающих, включая близких, партнеров и детей. Есть риск мелких травм, полученных по неосторожности.

Близнецы

Близнецам сегодня нужна аккуратность в любых делах и выдержка в общении с людьми. От их горячности и непоследовательности могут незаслуженно пострадать члены семьи, а также коллеги, домашний персонал, представители медицинских, коммунальных и других служб. Также в этот день велик риск стресса, поломки, травмы или обострения болей по собственной вине. Стоит осторожнее контактировать с питомцем.

Рак

Ракам этот день может запомниться ярким событием в пути, на работе или в их повседневном окружении. Многие Раки станут свидетелями ссоры или форс-мажорной ситуации, в которой у них будет свой интерес или которая заденет их эмоционально. Не исключены проблемы с соседями, с инструментом или транспортом. Беспокойные внешние события могут дать повод для новой волны дискуссий в доме или близком кругу.

Лев

Этот день может вынудить Львов заняться хозяйственным или производственными мелочами. Возможен небольшой убыток, порча вещей, срыв сделки. Вероятны разногласия с другом, помощником, службой поддержки, покупателем или продавцом. Не стоит делать покупки, особенно выбирать лекарства, домашние приспособления и медтехнику: есть риск получить их не в лучшем виде или испортить в процессе эксплуатации.

Дева

Для Дев это важный день, особенно если они рождены в августе. Он может сподвигнуть их на рискованный шаг, задев их самолюбие. Им придется стать более смелыми, предприимчивыми, целеустремленными и конкурентоспособными, проявить техническое мастерство или талант менеджера. Может появиться повод для раздражения. Велик риск травм и ссор (иногда из-за собственной неосторожности и вспыльчивости).

Весы

Сегодня звезды советуют Весам беречь здоровье и не портить отношения с нужными людьми — теми, кто помогает и оказывает услуги. Это может быть личный врач, помощник, заместитель, мастер по ремонту, представитель техподдержки. В центре внимания может оказаться подопечный, питомец, объект заботы и ухода, личный инструмент или транспорт. Не исключены напряженные отношения с зарубежным сервисом.

Скорпион

Скорпионов сегодня ждет критичная ситуация, в которой им предстоит проявить ловкость и гибкость. Многим Скорпионам придется решать не только технические, бытовые, деловые или медицинские задачи. Может подвергнуться испытанию дружба или часть планов, связанных с будущим. Шанс на успешное устранение возникшей проблемы велик, но стоит приготовиться к сопутствующим осложнениям: суете, риску, стрессу.

Стрелец

Стрельцам стоит проявить осторожность в сегодняшних спорных ситуациях: они способны негативно повлиять на карьеру или партнерский союз, усложнить отношения с начальником, врачом или ценным клиентом. Этот день создает условия для обострения деловой и офисной конкуренции. Одно из условий успеха — выдержка. Какой бы острой ни была ситуация, стоит воздержаться от «выяснения отношений» на пару дней.

Козерог

Козерогам день помогает хранить душевное спокойствие, несмотря на бешеный ход событий. Но им все же следует быть осмотрительнее, если они тесно контактируют с какими-то людьми или службами, поскольку возможны ошибки или упущения. Сегодня велик риск осложнений в рутинных делах. Возрастает вероятность проблем при получении медицинской и технической помощи в путешествиях. Хлопотны срочные командировки.

Водолей

Водолеев звезды предупреждают о рискованном характере сегодняшних ситуаций и высокой вероятности кризиса. В этот день возрастает риск травм, поломок, срыва сделок, обострения недугов, плохого функционирования инструментов и техники, порчи вещей, лекарств и продуктов. Не исключены моменты мелкого чужого коварства и скрытого вредительства. Желательно заранее настроить системы оповещения и безопасности.

Рыбы

Рыбам стоит учесть высокий градус напряжения в сегодняшних контактах, включая домашние, и как можно меньше в них участвовать. Это неподходящее время для начала сотрудничества, заключения договора, обращения в сервис, выступления с претензиями и требованиями. Возрастает риск ухудшения отношений. Если вам бросают вызов или чинят препятствия, имеет смысл промолчать.