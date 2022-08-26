Добиваемся желаемого своими силами — финансовый гороскоп на 27 августа

Сегодня не стоит кого-либо подключать к своим делам — работаем в одиночестве.

Овен

У Овнов поиски дополнительных источников доходов могут обернуться убытками, если вы втянетесь в рискованные финансовые авантюры. Если вам сегодня предложат вложить деньги в якобы высокодоходный проект, не торопитесь соглашаться, возьмите паузу на обдумывание. В работе отдавайте предпочтение традиционной деятельности, где для вас все предсказуемо и имеется большой опыт.

Телец

Тельцам, возможно, сегодня придется столкнуться с серьезными трудностями при завершении той работы, которая планировалась. Основная причина этого не в вас, а в тех людях, с которыми вам приходится вступать в деловое взаимодействие. Некоторые договоренности могут быть нарушены. Либо деловые партнеры откажутся по каким-то причинам сотрудничать с вами.

Близнецы

Близнецам в этот день рекомендуется ограничить контакты, не имеющие прямого отношения к работе. Чем меньше времени вы проведете в разговорах, в чтении новостей по интернету, тем больше времени у вас останется для работы. Цените свое рабочее время и не теряйте понапрасну ни минуты. Воздерживайтесь от критических замечаний в адрес коллег.

Рак

Ракам в этот день может не хватить нужной суммы денег на реализацию задуманного. Уровень доходов может оказаться ниже того, который вы ожидаете получить. Также может произойти задержка с поступлением денег на вашу банковскую карту. Старайтесь не ввязываться в сомнительные финансовые авантюры – удача сегодня не на вашей стороне.

Лев

Львам следует хорошенько подумать, прежде чем проявлять инициативу, беря на себя ответственность в важных делах. Дело в том, что сегодня именно тот день, когда инициатива может быть наказуемой, когда она нарушает чьи-то интересы и не идет вам на пользу. И поэтому следует тщательно просчитывать последствия от тех или иных своих инициатив.

Дева

Девам рекомендуется внимательно отслеживать поступающую информацию и ничего не принимать на веру. Если у вас есть тайные конкуренты, то сегодня они могут проявить себя. Старайтесь не принимать важных решений до тех пор, пока не убедитесь в достоверности имеющейся информации. Также не исключено, что вы можете пребывать в бездействии из-за ухудшения самочувствия.

Весы

У Весов не самый удачный день для обсуждения с друзьями и единомышленниками вопросов, связанных с сотрудничеством и финансовым планированием. Возможно, в некоторые планы и в сроки выполнения работы придется внести коррективы. Вам будет мало пользы от общественной работы и коллективных мероприятий. По возможности старайтесь не принимать участие в собраниях, совещаниях, заседаниях и прочих бюрократических формальностях.

Скорпион

Это достаточно непростой день для Скорпионов, работающих в непосредственном контакте с начальством. Возможно, вам будет высказано замечание за излишнюю медлительность в работе. Не следует вступать в споры и пытаться отстаивать свои права — сейчас у вас для этого нет достаточного ресурса. Воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину, строго исполняйте служебные инструкции.

Стрелец

У Стрельцов обстоятельства могут сложиться таким образом, что потребуется продемонстрировать уровень своих профессиональных познаний. Например, перед вами может быть поставлена сложная задача, требующая высокой квалификации, с которой вы можете не справиться. Это может дополнительно мотивировать вас к углубленному освоению тонкостей профессии.

Козерог

Звезды советуют Козерогам действовать традиционными методами и делать ставку на то, что подтвердило свою высокую надежность. Воздержитесь от внедрения разнообразных технических новинок и иных новшеств. Склонность к экспериментам может привести к нарушению стабильного отлаженного ритма работы. Не забывайте о соблюдении техники безопасности, поскольку не исключены мелкие травмы и технические аварии.

Водолей

Звезды советуют Водолеям в этот день полагаться на самих себя, свои таланты и способности. Работа в паре с деловым партнером может быть связана с осложнениями. Вместо того, чтобы спорить с партнером, теряя на это свое время и силы, постарайтесь выполнить работу самостоятельно. Если вам требуется с кем-то договориться о сотрудничестве, то не торопитесь подписывать юридически обязывающие документы.

Рыбы

Нелегкий день ожидает Рыб, проходящих производственную практику в рамках профессионального обучения. Иметь хорошую теоретическую подготовку подчас бывает недостаточно для эффективной практической работы. Возможно. Вы столкнетесь с трудностями из-за недостатка навыков. Аналогичные сложности могут возникнуть у тех, кто проходит стажировку на новом месте работы.