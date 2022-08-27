Схватим удачу за хвост — финансовый гороскоп на 28 августа

Сегодня мы можем добиться высоких целей, если не будем сидеть на месте.

Овен

Сегодня Овнам рекомендуется заниматься поиском новых более эффективных методов в работе и не бояться ставить эксперименты, пробовать новые подходы. Активизируются деловые переговоры. Можно тестировать новые виды услуг и менять подходы к работе с клиентами. Вам удастся прийти к итоговым договоренностям в переговорном процессе и ставить подписи под договорами о сотрудничестве.

Телец

Тельцам рекомендуется браться за те дела, которые реально довести до полного завершения в течение этого дня. Пусть это будут небольшие и несложные дела — главное, успеть их завершить. Хорошо проводить строительные и ремонтные работы в помещениях, заниматься благоустройством на рабочем месте. Наиболее преуспеют те, кто работает по найму по заранее утвержденному графику.

Близнецы

Звезды благоприятствуют Близнецам, ориентированным на интеллектуальную деятельность. Вы сможете успешно проявить свои способности при работе с документами, в деловых поездках и контактах. Успеха добьются торговцы, посредники, социальные работники, программисты, консультанты и водители транспортных средств. Активнее привлекайте других людей к решению своих вопросов.

Рак

Раки в этот день смогут увеличить доходы от деятельности, связанной с недвижимостью. Бизнесменам хорошо закупать строительные материалы под будущее строительство, подписывать договоры на аренду. Инвестируя средства в техническую модернизацию своих офисов и производственных площадок вы, тем самым, закладываете прочную основу для своего бизнеса. Можете рассчитывать на реальную поддержку со стороны членов семьи и родственников.

Лев

У Львов удачный день для развития и укрепления деловых связей. Если вы давно собирались познакомиться с интересующим вам человеком, то лучшее время для этого – конец дня или вечер. В любом деле старайтесь лично контролировать ситуацию. Обязательно проявляйте тактичную заинтересованность к тем людям, с кем сотрудничаете. Однако не следует никому делегировать свои полномочия.

Дева

Девы, заинтересованные в дополнительной подработке, сегодня имеют неплохие шансы найти работу на полставки или по совместительству. Также не останутся без заказов фрилансеры. Любые виды дистанционной работы у вас могут успешно развиваться и реализовываться. Можно урегулировать некоторые деликатные вопросы методами дипломатии.

Весы

Весы в этот день смогут выступить в качестве посредников в каком-то коллективном проекте. Используйте свои дипломатические способности по примирению и объединению людей вокруг общих проектов. Консультанты сетевого маркетинга могут увеличить количество подписчиков и заказчиков благодаря адресной рекламе. Чем выше будет ваша личная популярность, тем больше уровень дохода.

Скорпион

Скорпионы, занимающие руководящие должности, сегодня смогут провести аналитическую работу с целью лучшего понимания сложившейся ситуации. Возможно, вам в этом поможет некий доверенный источник. Во второй половине дня вы можете получить доступ к интересующей вас информации. Некоторые вопросы удастся урегулировать методами дипломатии.

Стрелец

У Стрельцов сегодня может быстрым темпом пойти профессиональная учеба, обмен мнениями, освоение большого объема информации. Можно заключать торговые сделки. Не отказывайтесь от предложений поработать в общественных организациях. Это удачное время для интенсивного общения с коллегами с помощью интернета на специализированных форумах.

Козерог

Козерогам в этот день может потребоваться проявить волевые качества и умение принимать рискованные решения в условиях дефицита времени на обдумывание. Важно усилить ответственность за происходящее и стараться действовать более осмысленно. Могут вырасти финансовые отчисления на ваши счета от участия в партнерских программах. Удачно поработают банковские служащие.

Водолей

Водолеи, проходящие профессиональное обучение в вузах или на экспресс-курсах, в этот день могут находиться в прекрасной интеллектуальной форме. Это позволит вам легко усвоить тот учебный материал, который прежде не поддавался пониманию. В деловом партнерстве может появиться шанс найти приемлемое решение и юридически оформить договор.

Рыбы

Сегодня Рыбы смогут успеть сделать намного больший объем работы, чем в другие дни. Залог вашего успеха кроется в умении находить взаимопонимание с коллегами и подчиненными. Это создаст вам режим благоприятствования в работе. Также вы можете продемонстрировать высокий уровень работоспособности. Интересные технические решения смогут предложить изобретатели.