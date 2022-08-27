Нервы на пределе — гороскоп на 28 августа

1-2 лунные сутки. Вступление в новый лунный цикл происходит на беспокойном психологическом и событийном фоне.

Возможны те или иные досадные осложнения в текущих делах, обострения недомоганий, напряженные отношения с нужными людьми или учреждениями. Частично смягчить ситуацию поможет дружеская поддержка. Пребывание Солнца и Луны в знаке Девы усиливает роль помощников, важно с ними не ссориться. Нервозность, спешка, зацикленность на деталях и недостаточная ясность в них не помогут успешному старту. Не стоит спешить с началом новых дел и включением в предметные дискуссии, отправляться в целевую командировку.

Овен

Сегодня Овнам лучше поставить на первое место повседневные дела. Не стоит упускать из виду и здоровье: от него может напрямую зависеть работоспособность. Также большую роль сыграют общительность и мобильность. Дела пойдут бодрее, если вы готовы поддерживать нужные по ситуации связи, дипломатичны и легки на подъем. Это подходящий момент для посещения технических сервисов и медицинских учреждений.

Телец

Сегодня обстоятельства часто идут навстречу Тельцам, особенно если они последовательно и упорно реализуют свои оригинальные идеи. Это подходящий момент для прояснения мелочей, без которых не могут быть осуществлены их проекты, включая семейные, творческие и жилищные. У Тельцов-родителей в эти сутки могут оставаться на первом плане интересы детей — например, их учебы, здоровья или социализации.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам продвигаться вперед мелкими шагами. День побуждает приступить к новому делу или очередному этапу работ, но не обеспечивает при этом полной гармонии. Велика вероятность сделать первый шаг в состоянии нервозности. Если вы еще не остыли после вчерашних событий, а также ощущаете дискомфорт или недомогание, звезды советуют вам перенести новый старт на завтрашний день.

Рак

Сегодня внимание Раков продолжат удерживать события в их близком окружении. Возможно, придется тесно контактировать с кем-то из соседей, приятелей или постоянных попутчиков. В этот день под вопросом успех новых стартов, но можно значительно прояснить недавние проблемы. В этом многим Ракам смогут помочь друзья или те из коллег (клиентов, партнеров), с которыми они сохраняют добрые отношения.

Лев

В этот день Львам стоит быть внимательнее к скрытым деталям своих финансовых и бытовых дел: не исключено, что они найдут следы чужих или собственных ошибок. Может неожиданно обнаружиться дефект вещи или погрешность во взаиморасчетах. Если впереди поездка или важный контакт, сегодня желательно уделить внимание подготовке: уточнить маршрут, бюджет или аргументы, проверить наличие нужных мелочей.

Дева

Сегодня на первом месте у Дев остаются собственные привычки, потребности, планы и цели, а также материальный статус. Несмотря на это, не все сочтут их самовлюбленными эгоистами. Если они находятся в напряженных отношениях со своим деловым окружением, на их стороне часто будут друзья или близкие. Многих Дев будет морально поддерживать принадлежность к популярной группе или прогрессивному течению.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам оставаться за кулисами событий и поставить на первое место свое здоровье. Одна из важных и порой трудновыполнимых задач этого дня — молчание, стоит удержаться от преждевременных высказываний и включения в новый виток дискуссий. Слова, готовые сорваться с вашего языка, в этот день могут быть не услышаны. Также в эти сутки не рекомендуется отправляться в путешествие.

Скорпион

Для Скорпионов сегодня может оказаться важным контакт с единомышленниками. Часто для них будет ценен конкретный друг, который посвящен в их планы на будущее или как-то связан с их прошлым. Живой или мысленный контакт с друзьями поможет многим Скорпионам спокойно перенести размолвки с текущим окружением, с которым им приходится взаимодействовать в силу служебных или иных сиюминутных обстоятельств.

Стрелец

Сегодня на первый план для Стрельцов может выйти карьера или другая цель, которой они хотят добиться. В соответствии с их устремлениями, им будет важен собственный статус или контакт с нужным человеком. Для многих Стрельцов это будет друг или помощник, готовый взять на себя практическую часть работ. Также это может быть врач, начальник, юрист или один из родителей, учитель или воспитатель детей.

Козерог

Этот день поможет Козерогам настроиться на задачи предстоящих нескольких недель. Многим Козерогам будет важна моральная поддержка, особенно при демотивирующих мелких неудачах или недомоганиях. Если завтра ждет совещание, поездка или предстоит ответственное решение, сегодня желательно заняться детальной информационной подготовкой. Возможен повышенный интерес к медицинской или правовой информации.

Водолей

Водолеям ситуации этого дня помогут определить источник беспокойства или потенциальных проблем. Если речь о «человеческом факторе», события и ощущения помогут им разобраться, на кого можно положиться. Звезды советуют не торопиться с подведением итогов проверки или диагностики, лучше сделать это завтра. Также сегодня лучше не спешить с контактами, включая зарубежные, и не отправляться в путь, особенно дальний.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит аккуратнее выстраивать диалог со значимыми людьми. Дипломатическая ошибка может негативно «отзываться» в течение нескольких недель или месяцев, напоминая о себе вспышками неприязни или недоверия. Многие Рыбы рискуют столкнуться с подобными явлениями у себя дома, что лишит их ощущения твердой опоры и добавит им нервозности. Лучшая тактика — нейтралитет или умеренное дружелюбие.