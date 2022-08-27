Уступаем партнеру – любовный гороскоп на 28 августа

Сегодня стоит дать партнеру порулить лодкой любви.

Овен

Обстоятельства этого дня вынуждают Овнов обращать внимание не только на фасад своего романа, но и на мелочи, которые не сразу бросаются в глаза. Возможно, именно их придется обсуждать с любимым человеком. Элементом ухаживания сегодня может быть та или иная практическая услуга объекту симпатий.

Телец

Сегодня в любовных делах Тельцов не все идеально, но присутствует базовая гармония, и это главное. Если в вашем уме созрел какой-то ход, который кажется вам логичным и уместным, не откладывайте попытку: она даст плоды. Если не получится полностью снять проблему, к этому будет сделан первый шаг.

Близнецы

Близнецам звезды подсказывают, что обстоятельства сегодня не слишком благоприятны для их романтических инициатив. Лучше не испытывать судьбу и не торопить события. По возможности, не стоит строить даже предварительных планов: не исключено, что завтра вы посмотрите на многое иначе, более позитивно.

Рак

Сегодня Раки не удержатся от порыва обсудить с любимым человеком день вчерашний. Звезды советуют не зацикливаться на его деталях, даже если они кажутся вам важными: вашу «замороченность» на внешних событиях партнер может расценить как невнимание к своей персоне или отсутствие интереса к отношениям.

Лев

Львам вплоть до ночи может быть трудно настроиться на романтический лад. Часто к этому их будет побуждать мелочь, которая не дает им покоя и представляется очень существенной. Если вам хочется подлинной романтики или по-настоящему интересного общения, события этого дня могут вас разочаровать.

Дева

Сегодня Девам хочется оставаться важной фигурой и в глазах любимого человека, и в своих собственных глазах. Если такого ощущения у них нет, они вплоть до ночи могут нервничать без видимой причины. Концентрация на себе и своих насущных нуждах может помешать им уделить достаточно внимания партнеру.

Весы

Сегодня Весам не помешает внести в свою любовную тактику долю невинной интриги. Не стоит сразу соглашаться на свидание или отвечать на заданный партнером вопрос. Тем более, не стоит сегодня проявлять открытую инициативу. Уклончивое поведение поможет выиграть время или скрыть свои тайные слабости.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется подумать о своем ближайшем будущем и решить, есть ли в нем место романтике. Если отношения строятся на легкомысленном увлечении, самым честным ответом может оказаться «нет». В серьезных отношениях и долгосрочных союзах придется учитывать сложные текущие обстоятельства.

Стрелец

В этот день влюбленным Стрельцам придется расставить для себя приоритеты. Личная жизнь может оказаться при этом не на первом плане. Стрельцам, которые не могут прожить и дня без общения с объектом симпатий, стоит помнить, что сегодня они не в лучшей форме, могут что-то упустить или сделать промах.

Козерог

Сегодняшний день многое расставит для влюбленных Козерогов по местам. Козероги, не слишком уверенные в своих и ответных чувствах, могут использовать ощущения этих суток как тест: если им хочется видеть рядом с собой объект своих симпатий, или он сам напоминает о себе, значит, интерес неслучаен.

Водолей

Атмосфера этих суток может сделать влюбленных Водолеев недоверчивыми и мнительными. У них может появиться повышенное внимание к мелочам и желание «вывести на чистую воду» своего партнера при малейшем подозрении. Но не исключено, что уже завтра они забудут о том, что сегодня показалось им важным.

Рыбы

Сегодня Рыбы вынуждены быть в своих личных отношениях искусными дипломатами. Им придется в чем-то уступать партнеру и щадить его самолюбие, помня, как чувствителен он к некоторым мелочам. Звезды советуют исключить из сценария общения рискованные игры, провокационные действия и вызывающие заявления.