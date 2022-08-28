Затрагиваем важные вопросы — любовный гороскоп на 29 августа

Самое время поговорить со второй половинкой о чем-то важном.

Овен

Во второй половине дня Овны могут получить от своего партнера известие или приглашение, на которое не смогут не откликнуться. Многие Овны будут жалеть лишь об одном — что не начали первыми и не повернули разговор в удобное им русло. К счастью, в эти сутки будет не так уж сложно прийти к согласию.

Телец

Тельцам не стоит терять время, если им хочется детально обсудить с любимым человеком какую-то насущную тему. Вторая половина дня подходит для этой цели как нельзя лучше: общительность поможет не замалчивать критичные нюансы, а дипломатичность позволит избежать при этом лишнего накала страстей.

Близнецы

Утро может застать Близнецов не в лучшем настроении, но во второй половине дня их взгляд на ситуацию изменится. Сложатся условия для романтической инициативы, для свидания или дистанционного флирта. Не стоит медлить с предложением, комплиментом, отправкой письма, обсуждением планов на будущее.

Рак

Сегодня общение Раков с любимым человеком не сможет удержаться в фазе легкой светской беседы. От романтических тем пара может плавно или резко перейти к глобальным вопросам — например, о критичных мировоззренческих разногласиях или о влиянии личной карьеры одного из партнеров на гармонию отношений.

Лев

Влюбленным Львам звезды подсказывают, что сегодня нужные им условия и обстоятельства начнут складываться после полудня. В это время возрастает вероятность получить известие, комплимент или приглашение от любимого человека. Возможность пообщаться будет приятна вдвойне, если партнер находится далеко.

Дева

Вторая половина этого дня вынудит Дев стать менее эгоцентричными. На важность красивого поведения и динамического баланса интересов им может прозрачно намекнуть партнер. Не исключено, что устыдившиеся своего эгоизма Девы решат загладить свою вину комплиментом, широким жестом или стильным подарком.

Весы

Сегодня Весам лучше отложить контакты с любимым человеком на период после полудня. В это время найдутся нужные слова, и будет обеспечена активная обратная связь, окажется легко договориться. Если партнер в чем-то пойдет на попятную, Весы сумеют получить от него обещание сдержать слово в будущем.

Скорпион

В этот день Скорпионам не стоит выражать свои эмоции открыто, если они не умеют делать это красиво. Самым важным качеством будет готовность к заинтересованному диалогу. Темы, обсуждаемые влюбленными, могут казаться не слишком важными, но на деле они способны определить ход романа на полгода вперед.

Стрелец

Во второй половине дня звезды создадут Стрельцам нужные условия для романтической встречи или приятной беседы с объектом симпатий, важно лишь, чтобы они были к этому готовы. В это время будет сближать любая форма общения и совместных действий. Стоит принять приглашение, откликнуться на предложение.

Козерог

Сегодня беседы с пассией не относятся для Козерогов к разряду случайных и проходных. Вероятно, в течение дня будет затронут важный вопрос или комплекс значимых факторов. Обсуждая серьезные темы, не забывайте о приятной стороне общения: комплиментах, стильном внешнем виде, мелких жестах внимания.

Водолей

Водолеям не стоит тесно общаться с любимым человеком утром. Лучшим временем для встреч или дистанционного общения станет вторая половина дня. В это время может появиться не только причина для заинтересованной беседы, но и повод для совместного мероприятия — например, романтического путешествия.

Рыбы

Рыбам сегодня не стоит забывать о необходимости быть дипломатичнее. Вторая половина дня — подходящее время для обсуждения сложных сторон романа, в том числе интимных. Многим Рыбам может быть трудно соблюдать свои интересы, когда речь идет о чувствах, но звезды намекают, что сейчас это необходимо.