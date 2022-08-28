Кто-то попытается навешать нам лапшу на уши — финансовый гороскоп на 29 августа

Сегодня стоит быть осторожнее, общаясь, — нас могут обмануть.

Овен

Несмотря на успешное взаимодействие с партнерами и клиентами, Овны сегодня могут столкнуться с трудностями в трудовом коллективе. Ваше внимание могут отвлекать разного рода слухи и сплетни. Также вы рискуете быть втянутыми в тайную закулисную деятельность, интриги. Старайтесь не обострять отношения с коллегами и не делать им критических замечаний.

Телец

Тельцы, являющиеся представителями творческих профессий, могут быть склонны вводить себя и окружающих в заблуждение. Усиливается дух авантюризма и желание получить доход путем финансовых спекуляций. Желание заработать много денег, не прикладывая к этому больших усилий, может сыграть с вами злую шутку. Есть риск понести убытки от спекулятивной деятельности.

Близнецы

У Близнецов в этот день может отсутствовать взаимопонимание с начальством. Это может приводить к странным решениям начальства и сеять недоверие между вами. Наибольшие осложнения могут возникнуть при задержке сроков выполнения работ. Гораздо успешнее пойдут дела у тех, кто имеет отношение к частым деловым поездкам, контактам, консультациям и торговым сделкам.

Рак

Звезды не советуют Ракам сегодня обзаводиться новыми деловыми знакомствами ввиду высокой вероятности столкнуться с нечестными людьми и стать жертвой их обмана. Будьте осмотрительными на дорогах и в транспорте. Деловая переписка с удаленным корреспондентом может ввести вас в заблуждение. При заключении торговых сделок будьте осмотрительнее при финансовых расчетах.

Лев

У типичных Львов сегодня может сложиться неверное представление о своих финансовых возможностях и направлении в расходовании средств. Не рекомендуется оформлять банковские ссуды и давать деньги под проценты в долг. При необходимости оплаты счетов по кредитам нужной суммы денег может не оказаться в наличии. Гораздо успешнее пойдут дела у тех, кто занимается транспортными услугами и консультациями.

Дева

Инициативное поведение Дев сегодня может столкнуться с непониманием со стороны деловых партнеров. Деловой компаньон может обмануть ваши ожидания. Также некоторые партнерские договоренности могут оказаться нарушенными, что негативно отразится на ваших делах в целом. Возможно, в своих действиях вы рискуете затронуть интересы других людей, что и может привести к осложнениям.

Весы

Попытка Весов реализовать свои намерения может столкнуться с некоторыми ограничивающими обстоятельствами. Наиболее вероятным таким ограничением может стать ваше состояние здоровья. Перенапряжение в работе может привести к ухудшению самочувствия, и, как следствие, к снижению уровня работоспособности. Поиски дополнительной подработки могут окончиться безрезультатно.

Скорпион

Типичные Скорпионы сегодня будут склонны витать в облаках в своих планах. Ваше намерение создать некое бизнес-сообщество для решения масштабных проектов может оказаться фикцией. Старайтесь ничего не менять в сложившейся ситуации и не отклоняться от графика работы. Могут возникать нештатные ситуации, из-за которых вам, возможно, придется корректировать свои планы.

Стрелец

Стрельцы могут получить интересное предложение от начальства, предполагающее повышение статуса и новые обязанности. Однако не торопитесь принимать предложение. Ваше семейное положение вряд ли позволит вам взвалить на себя дополнительные обязательства. Возможно, вам предложат увеличить нагрузку на работе, отчего вы не сможете уделять достаточно времени семье и личной жизни.

Козерог

Отсутствие достоверной информации может послужить серьезной помехой в профессиональной деятельности Козерогов. Вы можете не дождаться важных сведений и получить их с большой задержкой, когда актуальность информации будет уже утрачена. Особенно это относится к тем, кто специализируется на транспортных услугах, торговле, консультативной деятельности и дистанционной работе.

Водолей

Для Водолеев, специализирующихся на финансовой деятельности, сегодняшний день может таить в себе опасность понести убытки. Старайтесь не брать на себя ответственности за распоряжение чужими деньгами. Велика вероятность искушения потратить заемные деньги на эфемерные проекты. Звезды советуют вести строгий учет своим расходам с тем, чтобы поддерживать баланс бюджета.

Рыбы

Рыбы сегодня могут воспринимать действительность в искаженном виде. Опасайтесь стать жертвой собственных заблуждений. Нечестность и обманы в деловом партнерстве – вот главная опасность этого дня. Бизнесменам рекомендуется строже контролировать то, как партнеры исполняют договорные обязательства. Успешно складываются отношения с коллегами и подчиненными.