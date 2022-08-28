Налаживаем связи — гороскоп на 29 августа

2-3 лунные сутки. Сегодня лучше планировать важные акции и контакты на вторую половину дня.

В это время сложатся условия для активного общения, разъездов, литературной работы, взаимодействия с иностранцами и для познавательно-развивающих мероприятий: уроков, экскурсий, сравнения данных в разных источниках. Это хорошее время для возобновления диалога, сотрудничества, флирта и любых «парных танцев». Встреча Луны и Меркурия в Весах поможет сделать акцент на взаимно приятном диалоге, а также на эстетической части. Наряду с деловыми нюансами возможно обсуждение тонкостей моды, искусства, косметики, стиля, дизайна.

Овен

Утром Овнам лучше заниматься рутинными делами. Основная активность придется на вторую половину дня. В этот период особенно эффективна партнерская работа. Стоит откликнуться на предложение о сотрудничестве, диалоге или совместной поездке по общим делам. Многие Овны будут авторитарными и склонными к «учительскому» тону, особенно если рождены в марте. Им важно вначале выслушать своих собеседников.

Телец

Тельцам стоит заниматься собственными нуждами в начале дня, так как после полудня им предстоит подстраиваться к обстановке или к потребностям окружающих. Во второй половине дня их могут ждать интенсивные контакты с клиентами, коллегами или нужными им сервисами. Это подходящее время для посещения врача, косметолога, юриста.

Близнецы

Вторая половина дня поможет Близнецам настроиться на новый энергичный лад и включиться в активную жизнь. Многие Близнецы сами выступят в роли инициаторов, и не без успеха. Это подходящее время для деловых встреч, свиданий, литературной и другой творческой работы, для учебы или включения в широкую дискуссию, а также для динамичных занятий: тренировок, познавательных и развлекательных экскурсий.

Рак

В течение этого дня внимание Раков сместится в сторону дома, семьи или близких партнерских отношений. Не исключена расширенная дискуссия на актуальную тему, связанную с карьерой, учебой, правовыми нюансами или жилищными планами. Может потребоваться поездка по семейным делам или служебная командировка. На позиции собеседников могут оказать влияние их моральные ценности или идейные предпочтения.

Лев

Сегодня Львам стоит планировать дела на вторую половину дня. В это время будут условия для поездок, учебы, свиданий, литературного и художественного творчества, визита в салон красоты, изучения мировых новостей и маршрутов, приятного познавательного общения с близким и дальним окружением (в том числе на иностранном языке). Универсальный способ расширить свой круг знакомств — посетить мероприятие.

Дева

Своими личными мелкими нуждами Девам сегодня лучше заняться с утра. Вторая половина дня потребует общительности, дипломатичности и поиска компромисса — особенно если речь идет о материальных интересах или критичных убеждениях. Это подходящее время и для очных деловых встреч, и для контакта с людьми, находящимися вне поля вашего зрения — например, коллегами за рубежом или помощниками на аутсорсе.

Весы

Во второй половине дня Весы получат возможность высказаться. Авторитету или самомнению собеседников они противопоставят дипломатичность и умение подстраиваться. Это хорошее время для выступлений перед целевой аудиторией и в суде, для остроумной полемики, учебных занятий, диалогов на иностранном языке и контактов с зарубежными партнерами, для общения с представителями сферы права и образования.

Скорпион

Во второй половине дня Скорпионам предстоит вести открытые или неофициальные беседы, оттачивая в них свои дипломатические навыки. Возможно, им придется обсуждать сложный вопрос с клиентом, заказчиком или помощником, с представителями сферы права, медицины или услуг. Может пригодиться знание юридических тонкостей или иностранных языков. Важно помнить, что некоторые работы могут затянуться на месяцы.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам планировать важные встречи на вторую половину суток. В это время можно рассчитывать на взаимопонимание и встречный интерес и в диалоге тет-а-тет, и в общении с большой аудиторией. Часть договоренностей может быть выполнена по горячим следам, но в некоторых областях пока придется ограничиться обещаниями. К счастью, есть надежда на то, что они будут выполнены.

Козерог

Козерогам этот день может запомниться важным совещанием или известием. Не исключено перспективное предложение в связи с работой или деловым партнерством, а также интенсивное обсуждение семейных дел и жилищных планов. Могут быть затронуты темы, связанные с расширением владений, влияния или объема работ. Звезды напоминают о необходимости быть дипломатичнее и сочетать энтузиазм с ответственностью.

Водолей

Вторая половина дня поможет Водолеям отбросить сомнения и взяться за дело. Это удачный момент для начала путешествия, сравнения маршрутов, практики в иностранном языке и налаживания контактов в далеких краях, для включения в новую фазу литературных работ, учебных занятий или системных исследований, для выступления перед аудиторией, посещения юридических инстанций и образовательных учреждений.

Рыбы

Сегодня Рыбам не помешает осмотрительность в общении, но отказываться от него не стоит. Во второй половине дня сложатся подходящие условия для обсуждения совместных проектов и возможных проблем, пренебрегать которыми не следует. Желательно не упускать из виду юридический аспект сотрудничества. Если диалог невозможен, полезно самостоятельно поискать нужную информацию, сравнивая разные источники.