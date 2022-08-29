Смотрим на свой роман со стороны — любовный гороскоп на 30 августа

Сегодня мы можем узнать о своем романе нечто большее.

Овен

Овнам не стоит пропускать отличный день для укрепления гармонии в своей личной жизни. Он особенно хорош для стабилизации серьезных отношений, рассчитанных на общее будущее. Ключевой момент — баланс интересов. Старайтесь уступать любимому человеку, не относиться свысока к его просьбам или привычкам.

Телец

Тельцам стоит помнить о важности деталей: сегодня они дополняют создаваемый романтический образ, определяют тон общения и стиль ухаживаний. Важны такие категории, как уместность, чувство меры и гармонии. Не последнюю роль сыграют хорошие манеры. Оригинальности лучше предпочесть «золотой стандарт».

Близнецы

Близнецам не стоит терять время, если они хотят провести его приятно и с пользой. Этот день создает прекрасные условия для развития их романтических инициатив и при этом помогает им оставаться в рамках здравого смысла. Даже головокружительный успех в двух направлениях сразу не собьет их с толку.

Рак

Сегодня секрет успеха Раков в отношениях с представителями противоположного пола — вести себя красиво. Не рекомендуется откровенный перегиб даже в «хорошую» сторону (например, слишком ценный подарок). Старайтесь держаться этой тактики, даже если она создает вам скрытый психологический дискомфорт.

Лев

Сегодня Львы приятно проведут время с любимым человеком и блеснут обаянием, даже будучи не в лучшей форме. Свободным Львам будет проще оказаться в той среде, где у них есть шанс встретить достойного партнера. Они могут смело вычеркнуть из списка предложений те, что не соответствуют их притязаниям.

Дева

Рациональное мышление, свойственное большинству Дев в делах, сегодня вполне уместно и в любви. Многие Девы не прочь продемонстрировать любимому человеку свои хорошие манеры. Они располагают достаточным бюджетом для того, чтобы устроить приятное свидание или сделать своей пассии продуманный подарок.

Весы

Сегодня общительность Весов сочетается с дисциплиной или скромностью, что придает им особый шарм в глазах партнера. Большинство Весов знает, когда им лучше подчеркнуть свои дарования и достоинства, а когда спрятать их. У них отлично получится ненавязчиво спровоцировать контакт по своей инициативе.

Скорпион

Сегодня обстоятельства всячески намекают влюбленным Скорпионам, что над ними довлеют силы судьбы. Многим Скорпионам приходится мириться с затянувшимися задержками и ограничениями, которые они с радостью отменили бы, будь на то их воля. Им стоит помнить, что иногда заминки и откаты назад к лучшему.

Стрелец

На этот день Стрельцы могут смело планировать свидание, если готовы к нему. Что касается обстановки, звезды обещают, что она будет удачной. Это прекрасный день для гармонизации и стабилизации уже существующих сложившихся отношений. В новом романе стоит быть чуть осторожнее и не забегать вперед.

Козерог

Сегодня, планируя любовное свидание, Козерогам не помешает заранее оценить обстановку и свои возможности. Этот день требует от них «быть в форме» внешне или психологически, что они будут готовы выдержать без ущерба для себя лишь до определенного предела. Им лучше устроить встречу на своих условиях.

Водолей

Сегодня романтик упорно борется в сознании влюбленного Водолея с практиком, а иногда и скептиком. Это вовсе не означает, что они остыли и готовы отказаться от приключения — но они вряд ли будут слепо доверять судьбе, строить преждевременные планы или смотреть на своего партнера сквозь розовые очки.

Рыбы

В этот день Рыбам не помешает включить в себе скептика и попробовать взглянуть на свой роман со стороны, с точки зрения разных систем или воззрений. Возможно, к такой попытке классификации не стоит относиться чересчур серьезно, но она высветит некоторые нюансы и может от чего-то предостеречь.