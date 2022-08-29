Мелкие шероховатости в работе — финансовый гороскоп на 30 августа

Сегодня стоит проверять задачи на ошибки — можем найти даже не одну.

Овен

Овны творческих профессий могут столкнуться с мелкими техническими сложностями, которые, однако, не позволят реализовать в полной мере творческие замыслы. Также в этот день вы можете не найти взаимопонимания с коллегами по трудовому коллективу, и это тоже негативно отразится на результатах труда. Тем, кто работает по свободному графику, рекомендуется не расслабляться и ускорить темп работы.

Телец

Тельцам в этот день будет сложнее получать прибыль от использования ресурса недвижимой собственности. В наибольшей степени это может затронуть риелторов, строителей, дизайнеров по интерьеру, арендаторов и работников жилищно-коммунальных служб. Например, клиенты могут отказаться арендовать вашу недвижимость, чем могут поставить вас в затруднительное положение.

Близнецы

У Близнецов, работающих в офисах, в этот день могут возникать затруднения при аналитической обработке информации. Будьте внимательнее при вводе данных в компьютер, перепроверяйте свою работу, поскольку вероятность ошибки возрастает. Возможна потеря важных документов. Старайтесь беречь свое рабочее время и не отвлекаться на посторонние разговоры.

Рак

Ракам, имеющим отношение к торгово-закупочной деятельности, в этот день будет сложнее получить прибыль. Возможно, вырастут накладные расходы или снизится покупательский спрос. Воздержитесь от приобретения транспортных средств. Затруднена продажа продуктов интеллектуальной собственности. У консультантов может уменьшиться количество клиентов.

Лев

Львам в этот день рекомендуется более взвешенно подходить к вопросам, инициатором которых являетесь вы сами. Возможно, вы не сможете правильно просчитать экономические последствия от тех или иных своих инициатив. Не лучшее время для практического применения ваших идей. Это не лучший день для финансовых инвестиций бизнесменов в свои проекты.

Дева

Девам в этот день рекомендуется активнее взаимодействовать с окружающими и использовать имеющиеся у вас деловые связи для решения актуальных вопросов. Старайтесь действовать открыто, избегайте любой неофициальной деятельности. От выполнения частных заказов пока лучше воздержаться. Ваши конкуренты могут попытаться посеять сомнения в вашем настрое.

Весы

Весы в этот день могут почувствовать, что внешние обстоятельства так или иначе ограничивают свободу поведения. Возможно, эти ограничения связаны с данными ранее обещаниями или подписанными ранее договорными обязательствами. А в изменившихся условиях прежние обязательства могут восприниматься как тормозящий фактор. Что-то может помешать вашему участию в коллективных проектах.

Скорпион

Ожидания Скорпионов относительно каких-то дополнительных выплат или премии от работодателя сегодня могут не оправдаться. Не следует питать несбыточных ожиданий, поскольку это путь к разочарованиям и снижению мотивации к работе. Воздержитесь от краткосрочного планирования. Влияние вышестоящего начальства может заставить вас скорректировать свои планы.

Стрелец

Стрельцов, проходящих профессиональное обучение, этот день может заставить по-новому оценить свои знания. В случае проведения экзаменов или зачетов вы можете не справиться и дать ошибочный ответ. В профессиональной деятельности вы также можете столкнуться с трудностями из-за нехватки знаний. Есть риск начать изучение тех сведений, которые не пригодятся вам в дальнейшей профессиональной деятельности.

Козерог

У Козерогов, работающих в финансовом секторе, могут происходить мелкие технические сбои. Старайтесь более тщательно подходить к заполнению платежных форм при осуществлении финансовых проводок. Есть риск отправить денежный перевод не по адресу. Частным лицам рекомендуется воздержаться от денежных переводов за границу или в другие регионы.

Водолей

У Водолеев в этот день могут произойти мелкие нестыковки при выстраивании делового взаимодействия с партнерами. Обратите внимание на финансовую дисциплину и своевременное проведение необходимых платежей – здесь вы можете столкнуться со случаями необязательности и задержек. Планы относительно получения доходов от партнерских программ могут не оправдаться.

Рыбы

У Рыб, работающих в сфере делопроизводства, могут возникать мелкие шероховатости в работе. Прежде всего, речь может идти о не вполне качественной подготовке документов, предназначенных для подписания. Также вы можете потерять важный документ в самый ответственный момент. Будьте внимательнее. Другая проблемная тема связана с прохождением собеседования при трудоустройстве - возможно, вам не удастся произвести должное впечатление на работодателя.