Избавляемся от устаревшего — гороскоп на 30 августа

3-4 лунные сутки. Сегодня гармония, к которой призывает Луна в знаке Весов, подразумевает сдержанность и отсечение лишнего.

Именно так будет проще поддерживать баланс интересов, стабилизировать деловой, дружеский или брачный союз. Желательно знать меру в украшательстве, щедрости и внешнем изъявлении чувств, следовать этикету и субординации. Важно аккуратно выполнять свою часть сделки, вовремя согласовывать условия и редактировать продукты совместного творчества. Не помешает сузить программу обширного мероприятия. В заданных рамках можно позволить себе приятные моменты: законные развлечения, долю романтики.

Овен

Сегодня Овнам обеспечат успех дипломатичность, уравновешенность и умение поддерживать баланс интересов. Эти качества особенно пригодятся им в деловом общении и в браке. Также приветствуется добросовестное выполнение партнерских обязательств (важны и быстрые, и долгосрочные договоренности). Не стоит откладывать выполнение вчерашних совместных намерений, лучше всего сделать это по горячим следам.

Телец

Сегодня Тельцам лучше поставить для себя на первое место темы красоты, здоровья, гармонии отношений и домашнего уюта. Это подходящий момент для эстетической коррекции внешности и визита в соответствующие профильные заведения, а также для изучения тонкостей дизайна, приобретения красивых стильных аксессуаров для домашнего интерьера. Также это удачный день для улаживания юридических формальностей.

Близнецы

Для Близнецов этот день обещает стать удачным. Их инициативы дадут нужный результат или ожидаемый отклик. Можно развивать романтические отношения, творческие идеи и деловые проекты. Подходящий момент для «культурного» отдыха в красивой и хорошо оборудованной обстановке. Насколько полно сумеют погрузиться Близнецы в описанную атмосферу, определит их зависимость от семьи и жилищных обстоятельств.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам в любой ситуации выбирать компромисс, избегать излишнего пафоса и завышенных претензий. Это поможет сохранять благоприятную обстановку в доме и деловой обстановке, ладить с партнерами, клиентами и близкими людьми, а также найти баланс между несколькими целями (домами, объектами). В семейных и других мероприятиях важна организованность, лучше все делать по стандарту.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам всячески развивать интересное им общение, поддерживая как близкие, так и удаленные связи (но проявляя в этом некоторую разборчивость). Это занятие не только приятное, но и полезное: можно пополнить список контактов на будущее, лишний раз продемонстрировать нужным людям свой творческий потенциал, манеры, обучаемость, вкус, красоту или другие привлекательные качества.

Дева

Девам этот день позволит уладить несколько актуальных проблем или дополнительно обсудить ряд животрепещущих вопросов. Возможны полезные приобретения и вложения, денежные поступления в рамках договора. Хорошо обговаривать тонкости оплаты труда и услуг, найма на работу. Не исключены небольшие подарки и расходы на тайные развлечения. Звезды напоминают о необходимости иметь резерв на случай проблем.

Весы

Сегодня природные черты и таланты Весов проявляются естественно и часто идут им на пользу в общении с внешним миром. В зависимости от их целей ситуации этого дня помогают им составлять кому-то хорошую пару, выступать в качестве достойных конкурентов или гармонично вписываться в среду. В числе их главных достоинств могут оказаться красноречие, дипломатичность, выдержка, умеренность и скромность.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня им лучше не проявлять открытую инициативу и не стремиться оставить за собой последнее слово, а искать «золотую середину». В поисках компромисса важно учесть не только свои или чужие интересы, но и обстановку в целом: стечение обстоятельств временно делает невозможным быстрый прогресс в делах. Не стоит что-либо резко менять в текущих договоренностях.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит окунуться в активную социальную жизнь — или сделать на ней акцент, если обстоятельства не позволяют посвятить ей себя целиком. Это прекрасный день для продуктивных контактов со знакомыми людьми. Если вы заинтересованы в новых связях, звезды советуют не отказываться от посещения мероприятий и предложений о сотрудничестве, но рекомендуют пока не делать окончательных выводов.

Козерог

Козерогам не стоит отказываться от совещаний и консультаций, посещения деловых и светских мероприятий: сегодня они дадут пользу, если идут по четкому регламенту и не сулят особых сюрпризов. При этом желательно рассчитывать свои физические и душевные силы: любое общение или действо может в конце концов стать утомительным. Стоит покинуть арену событий, как только появились признаки недомогания.

Водолей

Этот день позволит Водолеям действовать по собственному плану — или по чужому, если он совпал с их личной программой по базовым пунктам. Водолеи, оказавшиеся не в самом удачном для себе положении или настроении, получат моральную или формальную поддержку, которая добавит им уверенности в себе. Многим Водолеям сегодня пригодится разборчивость, подсказанная опытом или профессиональным образованием.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам приводить любые идеи и планы к существующим стандартам и не забывать о подстраховке. Хорошо потратить этот день на проверку — например, возможных вариантов, системы безопасности или репутации предполагаемого партнера. При работе над текстом или договором полезно свериться с действующим законом или нормой, заглянуть в справочник или посоветоваться со специалистом.