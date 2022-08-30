Говорим важные слова — любовный гороскоп на 31 августа

Сегодня утром стоит поговорить с партнером о важном.

Овен

Утром в любовных отношениях Овнов царит гармония. Звезды советуют ловить этот настрой и теснее общаться в первой половине дня. Чем ближе вечер, тем выше вероятность мелких психологических затруднений даже в счастливой паре. В конце дня попробуйте нейтрализовать тревожные нотки интимной близостью.

Телец

Сегодня Тельцам придется довольствоваться в своих любовных отношениях приятными мелочами, так как крупные подвижки маловероятны. Не стоит откладывать свидание или тесное общение с любимым человеком на вечер: к этому времени у него может испортиться настроение или смениться расстановка приоритетов.

Близнецы

Сегодня пик везения Близнецов в любви приходится на утро. Даже если все складывается на редкость удачно, лучше не форсировать любовную историю и довольствоваться пока тем, что есть. На вечер не стоит планировать ни новую встречу, ни продолжение вчерашних событий: велика вероятность разочарования.

Рак

Ракам не стоит быть чересчур беспечными: в течение дня может начать портиться настроение их партнеров или примут иной оттенок их собственные эмоции. Звезды советуют не нагнетать напряжение, но считаться с ним, так как проигнорировать его не удастся. Сложные нюансы отношений лучше обходить стороной.

Лев

Сегодня звезды благосклонны к амурным планам Львов в первой половине суток. Им не стоит откладывать свидание или затягивать его до вечера. Такое поведение смогут себе позволить лишь очень гармоничные пары, умеющие противостоять периодическим наплывам негативных эмоций или внешних обстоятельств.

Дева

В течение дня многие Девы начнут делать в любви ошибки. Даже Девы, просчитавшие все до мелочей, могут столкнуться с упущением в своих расчетах. Если вчера не удалось реализовать красивый план, сегодня он может не сработать или исполниться не так, как хочется. Не стоит планировать свидание на вечер.

Весы

Утро даст Весам преимущество в любви, которым им стоит воспользоваться. По мере развития событий отношения начнут становиться сложнее. Взаимная тяга и радость от новых планов могут соседствовать со старыми обидами и разногласиями. Проявятся не лучшие черты характеров, особенно в тесном контакте.

Скорпион

Сегодня звезды отказывают влюбленным Скорпионам в полной свободе действий, заставляют их откладывать реализацию своих желаний или исполнять их в неудовлетворительной форме. С этим вряд ли можно что-то сделать, поэтому добровольное согласие с обстоятельствами будет более мудрым шагом, чем бунт.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам стоит активнее использовать утренний период, сегодня он окажется для них самым гармоничным. Именно в это время им хорошо фиксировать свои успехи в делах сердечных, подкрепляя их красивыми ритуалами. Чем ближе вечер, тем больше явных или скрытых помех и сомнительных моментов.

Козерог

Сегодня Козероги держатся изо всех сил, но поневоле проявляют не самые приятные черты своего характера и делают ошибки в отношениях. Многие Козероги станут жертвой своего неудачного настроения и даже в хорошей ситуации будут видеть подвох. Это не тот день, когда стоит пытаться кому-то понравиться.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что самые важные вещи сегодня лучше сказать любимому человеку с утра. В это же время желательно проявить и основные знаки внимания. По мере развития событий будет не в лучшую сторону меняться настрой или обстановка. Может напомнить о себе подозрительность или ревность.

Рыбы

Под влиянием сегодняшних настроений Рыбы склонны видеть многое в негативном свете. Они могут скептически смотреть на общение полов в целом или на свои личные перспективы. Отвлечься и забыться многим Рыбам поможет интимная близость, но для этого их отношения с партнером должны быть гармоничными.