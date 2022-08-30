Просчитываем шаги соперников — финансовый гороскоп на 31 августа

Сегодня нам нужно больше наблюдать за конкурентами.

Овен

Этот день больше подходит для Овнов, занимающих руководящие должности. Вы можете с блеском провести давно назревшие реформы и оптимизировать расходные статьи бюджета. Делайте ставку на обновление и решительно избавляйтесь от всего, что тормозит ваше движение вперед. Воздержитесь от проведения рекламных мероприятий и рискованных финансовых операций.

Телец

У Тельцов удачный день для урегулирования юридических имущественных споров. Вы можете прийти с оппонентами к компромиссу и заключить мировое соглашение. Также хорошо юридически узаконивать неформальные деловые отношения. Вместе с тем это не лучшее время для подписания договора об аренде. Могут ухудшиться условия труда у офисных служащих.

Близнецы

Близнецам в этот день важно не давать никому отвлекать себя от работы. Не стоит отвечать на телефонные звонки с разговорами, не имеющими прямого отношения к работе. Информационный фон этого дня может быть неустойчивым, возможно поступление ложных сведений. Вместе с тем это благоприятный день для изобретателей, рационализаторов и инженеров.

Рак

Раки, работающие в сфере услуг, могут быть обеспечены выгодными заказами. Хорошее время для экспериментов, в частности для тестирования новых видов услуг. Успешно развивается деловое партнерство. Можно делегировать часть своих полномочий напарникам – качество работы от этого нисколько не пострадает. Не следует делать крупных покупок.

Лев

Хорошие отношения с коллегами и подчиненными – залог успеха в этот день для Львов. Также результат работы во многом зависит от умения правильно распределить рабочее время и действовать строго по заранее составленному графику. Обязательно доводите начатые дела до полного завершения, даже если придется задержаться на работе. А вот от неконтролируемых личных инициатив сейчас лучше воздержаться.

Дева

Сегодня Девы смогут успешно проявить себя в творческих профессиях. У вас может возникнуть много интересных идей, которые позволят усовершенствовать стиль и методы работы. Рекламные мероприятия позволят торговцам увеличить продажи. Вместе с тем это достаточно проблемное время для выполнения частных заказов и любых видов дополнительной подработки.

Весы

Традиционный стиль работы у Весов в этот день может оказаться более предпочтительным с точки зрения эффективности и стабильности результата. Хорошо заниматься анализом финансового баланса, чтобы понять, куда и как были потрачены деньги. А от планирования лучше воздержаться. Работа в составе творческой группы может не оправдать ваших ожиданий.

Скорпион

Скорпионам сегодня лучше дистанцироваться от начальства и контактировать только в случае крайней производственной необходимости. Не исключено, что начальство сделает вам замечание, которое покажется вам несправедливым. И это может выбить вас из колеи, стать демотивирующим фактором в работе. Удачно пойдет профессиональная учеба. Деловые встречи лучше проводить с утра.

Стрелец

Стрельцы в этот день могут продемонстрировать высокую результативность. Благодаря вниманию к деталям ваша работа может отличаться высоким качеством. Уровень доходов может вырасти. Отношения с коллегами складываются конструктивно. Однако это не лучший день для служебных командировок. Следите, чтобы в вашей работе не было нарушений инструкций – возможны проверки.

Козерог

Инициативное поведение Козерогов сегодня может положительно отразиться на результате работы. При этом вам важно научиться координировать свои усилия с деятельностью коллег и единомышленников. Будьте осмотрительнее при работе с техникой и механизмами. Не исключены технические сбои, поломки. Поэтому старайтесь не допускать больших технических нагрузок.

Водолей

Водолеям сегодня рекомендуется вести себя тихо и незаметно. Старайтесь выполнять свои профессиональные обязанности, не привлекая постороннего внимания к своей персоне. Не следует афишировать на публике свои планы. В этом случае никто не сможет помешать вам реализовать свои намерения. В работе с клиентами не исключены конфликтные ситуации.

Рыбы

Рыбы в этот день смогут предвидеть ход событий. Возможно, в вас проявится дар предвидения, и это позволит избегать неприятностей, быть на шаг впереди своих оппонентов. Удачное время для посещения научно-технических выставок и ознакомительных поездок для обмена опытом. Проявите дипломатичность при общении с коллегами и подчиненными.