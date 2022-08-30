Поднимаем себе настроение — гороскоп на 31 августа

4-5 лунные сутки. Настроение сегодня стремится к нулю, но это можно поправить – общаясь с веселыми людьми и занимаясь любимыми делами.

От него, к слову, зависит очень многое, так что заряжаемся позитивом. Не стоит оглядываться назад – прошлое будет только портить нам настрой. Лучше смотреть с надеждой в будущее. Легкая паранойя будет тормозить все наши дела. Слушаем внутренний голос – он подскажет, кому можно доверять, а кому – не стоит. А вечер нужно провести с огоньком – встретиться с друзьями, сходить в шумное место. Перезагрузимся и подготовимся к следующему дню эмоционально. Читайте личный гороскоп и берите паузу в сложных делах.

Овен

Последний день лета станет одним из самых ярких в этом году. Главное – не скромничать, сейчас активность поможет получить свое. Без проблем не обойтись, но сегодня они будут не такими кусачими – их легко и просто решить. Тем более, что звезды будут помогать везде и всюду. Вы можете влюбиться с первого взгляда, так что смотрите в оба. Но не стоит доверяться тут же, сначала стоит проверить человека.

Телец

Утро – отличное время для решения всего важного. Так что если у вас есть сложные дела – обязательно планируйте их на первую половину дня. Этот день покажет вам свои зубы – на пути могут попасться сложные люди, да и переговоры пойдут через пень-колоду. Это заметно подпортит настроение. Благо, близкие придут на помощь – скажут добрые слова, поддержат или помогут.

Близнецы

Есть риск упустить что-то важное, поэтому смотрите в оба. Звезды советуют серьезно не напрягаться, а если есть возможность, то и вовсе ничего не делать – серьезный труд может нанести урон вашему организму, а вылечиться будет не так-то просто. Лучше беритесь за что-то легкое и спокойное, что вы можете сделать на раз-два. Но не просите помощь – вам ведь не нужна медвежья услуга?

Рак

Негатив будет сочиться со всех сторон. Даже дома вы не сможете укрыться – близкие тоже настроены враждебно. Стоит отбиваться от пессимизма шутками и хорошими воспоминаниями. Легкая паранойя будет следовать за вами весь день – вы будете подозревать всех и каждого. И лучше меньше времени проводить с людьми, наедине с самим собой будет куда комфортнее.

Лев

Утро – самая удачная пора этого дня. Это время, когда вы можете найти ответы на важные вопросы за считанные секунды. Понять, от чего нужно отказаться, а что приманить в свою жизнь. А вот вечер может испортить все настроение – неприятности с домашними, сложные задачи на работе. Старайтесь во всем видеть позитивную стороны – так даже проблемы будут решаться быстрее.

Дева

Утро – отличное время для переговоров. У вас получится заразить своей идеей абсолютно всех. А еще вы сможете услышать конструктивную критику, она никогда не помешает. А вот вторая часть дня не будет такой удачной – проблемы будут встречаться то тут, то там, и далеко не все вы сможете решить. Пришло время завести себе копилку на черный день. В будущем вам понадобится немалая сумма.

Весы

Сегодня от вашего настроения зависит многое – позитивом можно горы свернуть. Тем более что в личной жизни сейчас все гармонично и спокойно. Будущее туманно, но звезды подсказывают, что нас ждет много всего интересного. Так что смело идите вперед. От вечера ждать чего-то хорошего не стоит – он подкинет проблем и сложностей. Благо, решать все здесь и сразу не нужно – какие-то задачи можно переложить на следующие дни.

Скорпион

Подключаем ко всему осознанность – благодаря ей все у вас будет получаться куда лучше, а процесс будет намного приятнее. На работе вы покажите настоящий класс – справляться со сложными задачами будете на раз-два. Захочется исполнять мелкие желания и прихоти, но с этим стоит быть осторожнее – некоторые из них могут потребовать от нас что-то взамен.

Стрелец

С собеседниками будет сложно – вас будут понимать через раз, задавать неприятные вопросы и делать поспешные выводы. Так что лучше лишний раз избегать разговоров, концентрироваться на делах. В вашу жизнь врываются кусачие проблемы, дать отпор которым будет не так уж и легко. Старайтесь ни с кем не конфликтовать, не тратить много денег и всеми возможностями держаться подальше от неприятностей.

Козерог

Негативные мысли будут вытеснять из вашей жизни весь позитив. Старайтесь все же концентрироваться на чем-то приятном, положительном, иначе совсем скоро скатитесь в депрессию. Не стоит ориентироваться на чужое мнение – в этот день оно будет вредным. Так что опираемся только на свой опыт и интуицию. И чаще общайтесь с близкими – они помогут смотреть в будущее с надеждой.

Водолей

Утро принесет вам немало приятных сюрпризов. Да и дела решаться будут быстрее и удачнее в первой половине дня. Поэтому встаньте раньше обычного – точно не пожалеете. Прислушивайтесь к внутренним ощущениям – сегодня они подскажут вам, кто вам врет, а кто говорит лишь правду. На вечер не стоит планировать что-то важное или серьезное – удача уйдет от нас, а одни мы не справимся.

Рыбы

Вы источаете негатив с самого утра – наверное, встали не с той ноги. Постарайтесь все же настраиваться на лучшее – это поможет решить все проблемы быстро и успешно. Не стоит зарываться в свои воспоминания, ведь ваше настроение может стать еще ниже. Внутренний голос в этот день поможет разобраться, кому можно доверять, а кому – нет. Так что прислушивайтесь к нему чаще.