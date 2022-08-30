Что ждет Овнов, Тельцов и Близнецов в сентябре

В первом месяце осени жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Овен

Сентябрь окажется весьма удачным периодом для Овнов. Особенно, если дело касается личной жизни. В первый месяц осени представителей этого знака ждет много общения и новых знакомств, а значит, много возможностей проявить свои личные качества и показать себя во всей красе. Ваше дружелюбие, открытость и отзывчивость оставят хорошее впечатление у окружающих и помогут укрепить полезные связи. А это, в свою очередь, поможет быстро и просто решать все рабочие вопросы. Поэтому у вас наконец-то получится уделить больше времени себе и своей личной жизни, а не карьере. Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться — ваша эмоциональность. Справиться с природной вспыльчивостью будет тяжело, но не невозможно. Если вам удастся, то сентябрь пройдет легко и позитивно, без напряженных моментов. Не реагируйте на слухи и манипуляции, людям нравится обсуждать тех, кто впереди.

Телец

Начало осени заставит Тельцов стать более внимательными к тому, что происходит вокруг. Звезды будут благосклонны и предоставят вам много перспектив изменить свою жизнь сразу в разных сферах. Главное — вовремя заменить возможность и воспользоваться ею. Тем более, весь месяц вас будет сопутствовать хорошее настроение, из-за чего вы не будете обращать внимания на мелкие неприятности и сможете сконцентрироваться на важном. Сохраните этот позитивный настрой и тогда все получится. Все важные рабочие вопросы лучше запланировать на начало месяца, в это время вы будете особенно решительными. А значит, сможете быстро и качество справиться даже с самыми сложными задачами. Но то, что и так хорошо работает, лучше не трогать. Сфокусируйтесь на новых сферах и берите новые высоты. Это куда важнее.

Близнецы

Сидеть сложа руки в сентябре не получится, нужно серьезно поработать. Сейчас важно продолжать двигаться вперед, не останавливаться. Но делать это медленно и уверенно, без лишней спешки, чтобы не допустить ошибок. Тем более, в начале осени вы можете одновременно решать сразу несколько вопросов, причем успешно, ведь сейчас на вашу жизнь влияет Солнце и Сатурн. Первое дает необходимую силу, а второй — повышенные амбиции. В то же время сейчас, прежде чем действовать, вы будете тщательно анализировать каждый шаг. В итоге у вас получится решить те проблемы, которые давно портили вам настроение. В общении с окружающими в начале осени все будет спокойно: никаких конфликтов на работе и в личной жизни. А человек, с которым вы не могли найти общий язык, скорее всего, сам решит пойти на контакт.