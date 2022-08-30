Что ждет Раков, Львов и Дев в сентябре

В первом месяце осени жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Рак

Сентябрь окажется для Раков весьма суетливым месяцем, но в позитивном ключе. Все хлопоты будут связаны с развитием и улучшением их жизни. Все усилия, которые вы раньше прилагали на работе или в бизнесе, наконец-то дадут результат. Но, конечно, все будет не так-то просто. Вам еще придется немало потрудиться, если вы хотите, чтобы все шло согласно вашему плану. В делах семейных тоже ждите позитивных перемен. У вас появится повод порадоваться за родных и близких. Середина месяца будет наполнена яркими событиями, которые принесут много счастья и радости. Только не подпускайте к себе малознакомых людей слишком близко, кто-то может воспользоваться вашей добротой и хорошим расположением духа. Поэтому сейчас лучше быть более практичным и скинуть со своей шеи людей, которые там оказались.

Лев

В начале осени вам будет тяжело посвятить себя целиком работе или решению важных дел. Сейчас вы слишком чувствительны и ранимы, и не можете оценивать ситуацию адекватно. Поэтому, если есть возможность, оставайтесь в стороне, сейчас неудачное время для активных действий. Лучше пока плыть по течению и не принимать серьезных решений. Ну, а если отступить нельзя, то постарайтесь сохранить самообладание и сдержать все свои чувства и эмоции. Сейчас вам рекомендуется почаще оставаться наедине с собой, следить за своим душевным состоянием. Полезно будет проводить время в парке, гулять на природе. Сейчас вам нужно научиться отгонять от себя негативные мысли и наслаждаться жизнью. Тогда вы сумеете обрести новых друзей и даже встретить настоящую любовь.

Дева

Сентябрь для многих Дев окажется весьма ярким и насыщенным месяцем, причем не всегда в позитивном ключе. Придется совершенствовать навыки тайм-менеджмента и тщательно планировать все дела и задачи, иначе добиться успеха не получится. Пришло время, чтобы проявить свои организаторские качества. И хотя действовать предстоит быстро, но нужно это делать взвешенно, обдумывая каждый шаг. Сейчас нельзя ставить только свои личные предпочтения и проблемы на первое места, близким может потребоваться ваша помощь, поэтому уделите им внимание. Возможно, именно сейчас кто-то крайне нуждается в вашей поддержке, а вы этого просто не замечаете. В то же время не стоит раздавать всем пустые обещания, если вы заранее знаете, что не сможете их исполнить. Иначе это приведет к ссорам и обидам.