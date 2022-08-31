Как наладить личную жизнь и похудеть с помощью астрологии

Астрологи считают, что неудачное положение Венеры в натальной карте может быть причиной множества проблем.

Главными признаками неудачного положения Венеры считаются постоянные конфликты в отношениях, болезненные расставания и недовольство своей внешностью. Заметили у себя? Значит, пора действовать. Важно «договориться» с планетой, перетянуть ее на свою сторону, тогда изменения в жизни наступят очень быстро.

Первым, что вы заметите, неожиданные новые знакомства. Начать работу над неудачным расположением планеты можно с изменения образа жизни, прежде всего, придется исключить лень. Заставьте себя больше двигаться, ходить пешком. Венера очень ценит активных людей. Кроме того, важно соблюдать баланс во всем: не нужно ярко реагировать на негативные события, носить кричащую одежду, не вступайте в конфликты. Планете придется подстроиться под ваш новый образ жизни и характер.

На ментальном плане Венеру тоже придется прорабатывать: чтобы планета стала к вам благодушна, необходимо изменить стратегию построения отношений. Венера не терпит ревности и конфликтов, чем больше вы себя жалеете, тем хуже становится влияние планеты. Нужно отказаться от позиции жертвы и начать замечать хорошие моменты. Вы не должны быть предвзятой и смотреть на людей свысока. Попробуйте находить точки соприкосновения даже с теми людьми, которые на первый взгляд кажутся вам неприятными. Возможно, после общения вы поменяете свое мнение.

Порадовать Венеру можно, начав баловать себя, но важно не удариться в шопоголизм. Одна сумка или несколько бьюти-штучек сделают жизнь лучше, а пристрастие к постоянным тратам только ухудшит положение вещей. При этом важно заботиться о себе: подобрать новый гардероб, сделав стрижку и обновить макияж. Хобби тоже благотворно влияют на положение Венеры, особенно, если вы выбираете рукоделие, садоводство, танцы.

Кроме того, вам нужно принять особенности своего характера: например, Венера в Овне заставляет свою обладательницу быть нетерпеливой, быстрой, это не нужно воспринимать, как недостаток.

Особенно важный день для Венеры — пятница, он должен быть наполнен женскими делами: красиво одевайтесь утром, посещайте танцы, рисуйте, включайте громкую музыку.

Венера очень любит благотворительность, особенно подарки для девочек: заботьтесь о воспитанницах дома ребенка или просто проводите время с сестренкой или племянницей.