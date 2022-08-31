Придерживаемся рамок — финансовый гороскоп на 1 сентября

Сегодня не стоит заходить за рамки, иначе можем столкнуться с множеством проблем.

Овен

В первой половине дня Овнам лучше воздерживаться от проведения рискованных финансовых операций. Нежелательно заниматься обменом валюты. Также не торопитесь вкладывать деньги в рекламную раскрутку проектов — на данный момент это может быть неэффективно. В конце дня вы сможете преуспеть в освоении навыков работы с новыми техническими средствами и инструментами.

Телец

У Тельцов в первой половине дня могут возникнуть сложности при обслуживании клиентов. Старайтесь своевременно выполнять заказы, сроки которых были четко оговорены в договоре. Обязательно записывайте пожелания клиентов при оформлении заказа — полагаясь на память, вы рискуете что-то забыть. Вторая половина дня складывается успешно для профессионального обучения, сдачи экзаменов и зачетов.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня рекомендуется ограничить посторонние контакты, не имеющие прямого отношения к работе. Чем больше времени вы проговорите по телефону со знакомыми, тем меньше времени у вас останется на выполнение текущих дел. Вторая половина дня позволит наверстать упущенное время и успешно завершить начатые дела. Цените свое рабочее время и не расходуйте его впустую.

Рак

Ракам звезды советуют не расходовать крупные финансовые средства в первой половине дня. В это время возрастет вероятность принятия опрометчивых поспешных решений. Есть риск купить ненужный товар или вложить деньги в неудачный проект. Вторая половина дня и вечернее время благоприятствуют установлению деловых контактов, проведению деловых встреч.

Лев

У Львов сегодняшний день не располагает к личным инициативам. Особенно это относится к тем, кто работает в сфере недвижимости, занимается строительными работами и жилищно-коммунальным хозяйством. Непростое время с точки зрения условий труда на рабочем месте. Вторая половина дня напротив, благоприятствует получению прибыли от использования ресурса недвижимости.

Дева

Девам звезды не советуют планировать проведение деловых встреч в первой половине дня. Возможно, вам не удастся достигнуть нужных договоренностей. Также в это время рекомендуется воздерживаться от выполнения частных заказов. Вторая половина дня благоприятна для учебы, контактов и деловых поездок. У торговцев может активизироваться покупательский спрос.

Весы

Весам в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от участия в коллективных мероприятиях типа собраний акционеров, планерок, конференций или фестивалей. Запланированные дела могут сорваться. Вторая половина дня пройдет более продуктивно в плане роста доходов. Уделяйте больше внимания совершенствованию навыков и повышению уровня профессионального мастерства.

Скорпион

Скорпионам в первой половине дня не рекомендуется проявлять инициативу при взаимоотношениях с начальством. Возможно, ваше мнение пойдет вразрез с мнением начальства. Воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину. Вторая половина дня складывается продуктивно с точки зрения планирования и реализации своих намерений. Можно заниматься освоением технических новинок.

Стрелец

Стрельцам на первую половину дня лучше не планировать деловую переписку, а также дела, связанные с урегулированием юридических вопросов. Опасайтесь внезапных проверок со стороны представителей фискальных властей — не допускайте нарушений закона. Вторая половина дня благоприятна для установления доверительных отношений с начальством и получения дополнительной подработки.

Козерог

Козерогам в первой половине дня следует быть готовыми к неожиданностям. Возможно, обстоятельства поменяются, и вам придется заниматься совсем не теми вопросами, которые планировались. Вторая половина дня благоприятствует учебе, обмену мнениями и деловой переписке. Успешно пойдут дела у представителей умственного труда, особенно из числа программистов и консультантов.

Водолей

Водолеям, работающим в сфере услуг, в первой половине дня, возможно, придется столкнуться с недовольством клиентов. Старайтесь записывать все пожелания клиентов и точно выдерживать сроки выполнения заказов. Вторая половина дня благоприятна для руководящих работников, проводящих оптимизацию работы. Старайтесь избавляться от всего устаревшего, утратившего былую эффективность.

Рыбы

Рыбам в первой половине дня рекомендуется строже отнестись к соблюдению служебных инструкций и трудовой дисциплины. Опоздание на работу или отсутствие в течение длительного срока на рабочем месте может привести к служебным взысканиям. Вторая половина дня благоприятна для учебы и подписания договоров. Активизируется работа с клиентами.