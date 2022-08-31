Пишем свою историю — гороскоп на 1 сентября

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе усиливает чувствительность к негативной стороне событий, что порой мешает мыслить конструктивно.

Не исключена фиксация на негативных эмоциях или на рискованных замыслах, чреватых неудачей. Возможен страх перед будущим или перед повторением прошлого. Придется считаться с финансовым, профессиональным, дисциплинарным или иным ограничением, думать о страховке. Возможно разочарование в друзьях или в коллективном проекте. Не исключена расплата за недоработки прошлого. В этот день желательно не делать покупок, повременить с инвестицией, отложить развлекательное мероприятие.

Овен

Этот день сделает Овнов чувствительнее. Возможны опасения в связи с будущим. Может усилиться тяга к авантюрам, но мало кто из Овнов решится перейти грань, за которой начинается настоящий риск. Внешний ход событий также будет неровным: вероятны сюрпризы в делах и общении с друзьями, проблемы с налогами, кредитами, обещанными выплатами. Не стоит начинать проекты, делать крупные инвестиции и взносы.

Телец

Сегодня Тельцам придется ориентироваться на царящую вокруг них психологическую атмосферу или на поведение конкретных людей — родственников, клиентов, друзей, партнера по браку. Этот день не располагает к душевной открытости, но многое зависит от степени доверия в отношениях: если она велика, можно рассчитывать на взаимопонимание. Не самый удачный момент для контактов с начальником или заказчиком.

Близнецы

Сегодня многие Близнецы вынуждены заниматься не тем, чего хотят. Близнецам, свободным в выборе занятий, придется погрузиться в неприятные, скучные и местами опасные детали своего дела. Может временно снизиться тонус или темп действий, проявиться хроническое недомогание. Возможны препятствия или потребность в помощи. Наиболее полезная сторона дня — вскрытие застарелых недочетов, порой неожиданное.

Рак

Сегодня, несмотря на знакомые ограничения, у Раков есть некоторая степень свободы, и они могут рассчитывать на долю везения. Чаще всего оно будет проявляться в минуты той или иной опасности: инстинктивное чувство самосохранения вовремя укажет им те границы, которые не стоит нарушать. Неожиданные роковые препятствия этого дня гораздо чаще будут становиться для них спасательным кругом, чем карой.

Лев

Сегодня на первом месте у Львов могут оказаться бытовые нужды, темы жилья или недвижимости. В центр внимания могут попасть дела, связанные с арендой, наследством, куплей-продажей имущества. День заостряет внимание на недостатках (особенно на старых недочетах), которые порой могут обнаруживаться в самых неожиданных местах и портить настроение. Желательно воздержаться от подписания договора, сметы.

Дева

Сегодня вокруг Дев может сложиться не самая дружелюбная и свободная обстановка, но в ней у них сохраняются определенные возможности. Многие Девы не захотят (или не смогут) отказаться от обязательной части планов. Стоит помнить, что этот день способен создать системные трудности в пути, в общении с коллегами, подчиненными и официальными инстанциями. Возможны задержки, отказы, минуты непонимания.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам следовать режиму экономии. Стоит воздержаться на время от новых приобретений и от попытки удачно сбыть с рук старые вещи (за исключением ситуаций, когда вы отдаете их даром и ничего не ждете взамен). Также в этот день имеет смысл отложить важные дела, развлекательные и романтические мероприятия, свое вступление в новую группу или окончательный выход из старой.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов многое определяют их личные нужды, привычки и самочувствие, а также их прошлое. День может напомнить о неких ограничениях, о давней проблеме в семье, незавершенном деле, хроническом недомогании, незакрытом гештальте в любви, профессии, дружбе или планах, связанных с жильем. Возможны отказ или недопонимание. Важно контролировать свои чувства и снизить запросы.

Стрелец

Стрельцам лучше сузить круг общения и принять меры осторожности. Руководить текущими делами в эти сутки лучше «из-за кулис». Этот день усиливает зависимость от обстоятельств, самочувствия и сюжетов прошлого. Могут всплыть старые недоработки, погрешности в лечении болезней. Желательно держать связь с помощником, врачом или доверенным лицом: она поможет справиться с сюрпризами или предупредить их.

Козерог

Сегодня Козероги склонны пессимистично смотреть в будущее. Многие представители знака могут разочароваться в друзьях, планах или надеждах. Однако в неожиданных событиях этого дня для них содержится не только нота уныния, но и зерно здравого смысла и шанс на добрые вести. Возможно, подтвердятся их подозрения, или окажутся оправданы прежние жертвы. Нежелательно строить планы и заводить новых друзей.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям либо отложить свои планы, либо снизить уровень ожиданий и запросов. День усилит вероятность профессиональных неудач, «закрытых дверей», принципиальных разногласий, отказов в официальных инстанциях, неожиданных заминок в общении с руководством, родителями и друзьями. Эмоциональным фоном дня может стать уныние, нервозность или страх. Причину стоит искать в прошлом.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит меньше обращать внимание на коллективное мнение и чаще прислушиваться к себе. Следовать за популярными предрассудками — верный путь к унынию и неудачам. Однако не стоит игнорировать обстановку момента полностью: она задает весьма жесткие границы и мешает во многих начинаниях. Если она не навредит лично вам, то может создать проблемы вашим друзьям, партнерам или родственникам.