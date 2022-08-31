Напомнит о себе нераздельная любовь — романтический гороскоп на 1 сентября

Сегодня мы можем вспомнить о том, что нам сильно нравится, но взаимностью не отвечает.

Овен

Сегодня Овны могут столкнуться в своей личной жизни с эмоциональной или интимной проблемой. На их настрой могут влиять любовные неприятности, пережитые в прошлом. Возможны препятствия к свободному выражению чувств. Свободным Овнам стоит помнить, что это не лучший момент для знакомств и флирта.

Телец

Сегодня Тельцы рискуют столкнуться с негативной ноткой в настроении своей пассии. Оно вряд ли будет жизнерадостным, в нем может преобладать мрачность, настороженность или тайная ревность. Сломать стену недоверия или растопить лед отчуждения будет проще, если у пары солидный стаж пребывания вместе.

Близнецы

Влюбленным Близнецам звезды подсказывают, что сегодня у них вряд ли появится нужное поле для активности. Усилия, предпринятые в этот день, не сулят им особого успеха, а в некоторых случаях могут даже принести вред — например, когда Близнецы упорствуют в своих былых любовных ошибках или не видят их.

Рак

В этот день Ракам не стоит надеяться на бурный прогресс в своих любовных делах. Их может ждать непредвиденное разочарование, откат назад. Однако и внешние, и внутренние барьеры будут возникать на их пути неспроста: звезды намекают, что сдержанность сегодня полезнее бесконтрольного буйства чувств.

Лев

Этот день снижает романтичный настрой Львов, временно заменяя его негативными эмоциями или прагматичными соображениями. В недавно сложившейся паре вероятно внезапное охлаждение или внешнее препятствие к общению. В постоянном союзе напомнят о себе давние принципиальные размолвки, особенно бытовые.

Дева

В этот день влюбленным Девам может показаться, что на них ополчилась сама судьба. Возрастает вероятность внешних препятствий, делающих трудным или невозможным исполнение их любовных желаний. Не исключено, что сами Девы окажутся зациклены на одном сценарии поведения — как назло, самом неудачном.

Весы

Этот день может принести Весам разочарования в любви или оправдать их худшие опасения. Звезды говорят, что не все так плохо в целом, но момент для важного шага или приятного события явно не самый удачный. Лучше отменить свидание, не спешить с поиском новых знакомств и выбором подарка в знак любви.

Скорпион

Скорпионы сегодня рискуют разочароваться в любви или в своей способности ее добиться. Могут набрать силу их тайные психологические комплексы. В таком настроении им будет трудно излучать уверенность и оптимизм. Им стоит помнить, что их недоверчивый или унылый настрой способен оттолкнуть пассию.

Стрелец

Сегодня многое мешает Стрельцам разыгрывать свои любовные карты и получать удовольствие от этой игры. Многим Стрельцам помешают досадные внешние обстоятельства — но не исключено также, что на них внезапно нападет тоска, тайный страх, память о прошлом или снизится их уровень доверия к ситуации.

Козерог

Сегодня Козероги не уверены в себе, в партнере или в будущем отношений. На этой эмоциональной волне они могут снизить планку в любви и слишком сильно цепляться за прошлое, рискуя попасть в зависимость от него. Им важно не рисовать себе унылое будущее, чтобы не запрограммировать себя на неудачу.

Водолей

В этот день влюбленные Водолеи могут столкнуться с препятствиями, которые будут их огорчать, демотивировать или нервировать. Не исключено, что им придется «вариться в собственном соку» из-за невозможности свободно выразить чувства. Им важно отличать реальные проблемы в отношениях от надуманных.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам ориентироваться в любовных делах на «программу-минимум». Удача в эти сутки непостоянна и может отвернуться вовсе, если не принять в расчет обстоятельства и пытаться выполнить все свои капризы вопреки им. Может напомнить о себе прошлое или далекая неразделенная любовь.