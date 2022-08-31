«Минные поля» и непредсказуемые сценарии: чем нас удивит сентябрь
Первый месяц осени будет богат и на сюрпризы, и на неприятности.
По характеру влияния планет сентябрь можно разделить на три разноликих периода.
1. Прагматичная и стабильная, без особых напряжённых аспектов первая декада до полнолуния 10 сентября. Главное событие декады – замедление и разворот Меркурия в ретроградное движение 8-10 сентября (до 2 октября).
2. Более противоречивый и мутный, скользкий период с 11 по 22 сентября с активизацией возвращений в прошлые события и процессы. Очень вероятны сюрпризы в сфере внешней политики. Главное событие – противостояние Солнца с Нептуном и Венеры с Марсом 16-18 сентября.
3. Остаток месяца от Осеннего Равноденствия 23 сентября – время смены приоритетов и появление новых условий. Главные события – переход Солнца и Венеры в знак Весы и новолуние 26 сентября.
В целом в первую неделю сентября есть резон ускорить/подтянуть завершение важных для вас дел до разворота Меркурия, особенно тех дел, к которым вам потом не хотелось бы возвращаться. В то же время намечающийся цейтнот в каких-то вопросах можно «временно завершить» или заморозить накануне разворота Меркурия, чтобы вернуться к ним позже. Но с абсолютно новыми начинаниями, направленными на длительные перспективы, особенно в бизнесе, с 8 сентября уже лучше повременить.
Ну а самое начало сентября оформлено довольно бодрым транзитом планет в День знаний – 1 сентября союзы Марса с Юпитером и Солнца с Луной могут дать яркие события. Если бы не психологически сложная Луна в Скорпионе – этот четверг стал бы ещё лучше, впрочем, в такой день можно успешно отстаивать свою точку зрения, переубеждать, есть ресурс для того, чтобы переломить ход неблагоприятно складывающихся событий.
Смену энергетических потоков в последнюю неделю сентября обеспечат – переход Солнца в Весы (Осеннее Равноденствие) 23 числа и новолуние 26 сентября. Градус революционности и непредсказуемости растёт. Складывающаяся на эту неделю напряжённая конфигурация аспектов между социальными планетами Сатурном, Юпитером и Ураном называется «Дротик», а её острие направлено на ось Юпитер/Новолуние, что вполне может выразиться социальными протестами в разных уголках мира, а также скачками на финансовых рынках и неадекватном ценообразовании на нефть и газ.
Удачи в сентябре!