«Минные поля» и непредсказуемые сценарии: чем нас удивит сентябрь

Первый месяц осени будет богат и на сюрпризы, и на неприятности.

Судя по влиянию планет в сентябре – ничего сверхъестественного месяц не предлагает, однако имеет свои «минные поля» и непредсказуемые сценарии.

По характеру влияния планет сентябрь можно разделить на три разноликих периода.

1. Прагматичная и стабильная, без особых напряжённых аспектов первая декада до полнолуния 10 сентября. Главное событие декады – замедление и разворот Меркурия в ретроградное движение 8-10 сентября (до 2 октября).

2. Более противоречивый и мутный, скользкий период с 11 по 22 сентября с активизацией возвращений в прошлые события и процессы. Очень вероятны сюрпризы в сфере внешней политики. Главное событие – противостояние Солнца с Нептуном и Венеры с Марсом 16-18 сентября.

3. Остаток месяца от Осеннего Равноденствия 23 сентября – время смены приоритетов и появление новых условий. Главные события – переход Солнца и Венеры в знак Весы и новолуние 26 сентября.

В целом в первую неделю сентября есть резон ускорить/подтянуть завершение важных для вас дел до разворота Меркурия, особенно тех дел, к которым вам потом не хотелось бы возвращаться. В то же время намечающийся цейтнот в каких-то вопросах можно «временно завершить» или заморозить накануне разворота Меркурия, чтобы вернуться к ним позже. Но с абсолютно новыми начинаниями, направленными на длительные перспективы, особенно в бизнесе, с 8 сентября уже лучше повременить.

Ну а самое начало сентября оформлено довольно бодрым транзитом планет в День знаний – 1 сентября союзы Марса с Юпитером и Солнца с Луной могут дать яркие события. Если бы не психологически сложная Луна в Скорпионе – этот четверг стал бы ещё лучше, впрочем, в такой день можно успешно отстаивать свою точку зрения, переубеждать, есть ресурс для того, чтобы переломить ход неблагоприятно складывающихся событий.

Вторая декада сентября – время явно более смутное, но и социально активное. В данном суждении можно опираться на картину гороскопа полнолуния от 10 сентября, где светила в мажорном аспекте к Урану создают формулу для динамичных коллективных процессов, образования новых союзов и возврату к старым партнёрским отношениям. Более того, отрезок 15-20 сентября, на фоне повышенного влияния дальних планет Плутона и Урана, выглядит наиболее динамичным в рамках месяца, связанным с какими-то массовыми событиями, которые будут горячо обсуждаться в информационном поле. Также в этой декаде сойдётся оппозиция Солнца к двуликому Нептуну (точный аспект 17 сентября), но уже с 15 сентября стоит усилить бдительность – в эти дни можно столкнуться с мошенниками разных мастей или собственными иллюзиями, подвохами и отравлениями, а в информационном поле – с провокациями и подтасовками.

Смену энергетических потоков в последнюю неделю сентября обеспечат – переход Солнца в Весы (Осеннее Равноденствие) 23 числа и новолуние 26 сентября. Градус революционности и непредсказуемости растёт. Складывающаяся на эту неделю напряжённая конфигурация аспектов между социальными планетами Сатурном, Юпитером и Ураном называется «Дротик», а её острие направлено на ось Юпитер/Новолуние, что вполне может выразиться социальными протестами в разных уголках мира, а также скачками на финансовых рынках и неадекватном ценообразовании на нефть и газ.

Удачи в сентябре!