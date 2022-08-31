Что ждет Весы, Скорпионов и Стрельцов в сентябре

В первый месяц осени жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Весы

В сентябре Весы откроют сезон упорной работы. У вас много новых идей, да и на горизонте маячат неплохие перспективы, которые могут изменить вашу жизнь. Поэтому предстоит много работать, особенно в начале месяца, от ваших действий будет сильно зависеть ваше будущее. Большую роль в этом сыграет и ваше окружение: поэтому не стесняйтесь заводить новые знакомства, но также постарайтесь наладить и былые контакты. К концу месяца могут объявиться недоброжелатели, поэтому следите за действиями ваших знакомых: кто-то из них окажется не прочь нажиться на вашем финансовом положении. Постарайтесь больше времени проводить за учебой, спрашивайте совета у более опытных коллег и друзей, тогда вы легче и быстрее продвинетесь к намеченной цели.

Скорпион

Сентябрь окажется для Скорпионов довольно удачным месяцем: получится завершить давно начатые дела, завести полезные знакомства на работе и получить неплохую прибыль. Скорпионы не относятся к тем людям, кто любит спокойствие и тишину, поэтому могут обрадоваться: общения и дел в сентябре будет много. Вы постоянно будете что-то делать, учиться, работать, принимать какие-то решения. Правда не все из задуманного получится реализовать. И не исключено, что общественное мнение о вас тоже может испортиться. Однако, если вы быстро возьмете ситуацию в свои руки, то негативные последствия удастся быстро минимизировать. Не ждите, что кто-то придет к вам на помощь, вам нужно действовать самим и разбираться с проблемами самостоятельно. Но это не значит, что нужно разочароваться в людях. Совсем скоро в вашей жизни появится человек, готовый ради вас на все. Также будьте готовы: ближе к концу месяца придется принять какое-то важное решение.

Стрелец

Сентябрь окажется не самым удачным месяцем для Стрельцов, но все не так плохо: зато в этом месяце им предстоит завершить все ранее начатые дела, даже те, что давно не давали вам покоя. Важно помнить: что только от вас зависит ваша жизнь, если вы захотите, вы сможете свернуть горы. Проявите инициативу, сейчас нельзя упускать выгодные предложения и сделки. Также звезды советуют обратить внимание на тех, кто вас окружает. Вы хорошо ладите с людьми, можете помочь и поддержать в трудную минуту, а это очень ценно. Возможно, сейчас кому-то из вашего круга общения потребуется ваша помощь. И если вы сможете утешить этих людей и поднять настроение, то в будущем они не останутся в стороне и смогут помочь в крупном деле. Ближе к середине месяца некоторые представители знака смогут отправиться в путешествие.