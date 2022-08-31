Что ждет Козерогов, Водолеев и Рыб в сентябре

В первом месяце осени жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Козерог

Начало осени окажется весьма приятным. Правда, придется изрядно потрудиться весь месяц, чтобы в конце пожинать хорошие плоды. Хотя в первые дни месяца многие и не будут верить в ваши планы, считать их несерьезными и невыполнимыми, не слушайте их. Действуйте наоборот: желание доказать свою правоту поможет перебороть все трудности. Вообще, в сентябре Козерогам не стоит откровенничать с посторонними людьми и посвящать их в свои задумки. Надейтесь только на себя, и тогда все получится, Фортуна обязательно улыбнется вам, если вы будете верить в свои силы. На работе тоже лучше решать задачи только самостоятельно — это будет куда эффективнее. А вот коллективная работа, наоборот, будет менее продуктивной. В сентябре постарайтесь избегать конфликтов, будьте тактичными и сдержанными.

Водолей

Первые месяц осени будет весьма богат на встречи и события: как приятные, так и не очень. Может случиться что-то неожиданное, что изменит все ваши планы. Чтобы не совершить ошибок, постарайтесь прислушаться к внутреннему голосу и не спешите принимать скоропалительные решения. На первый план у многих Водолеев выйдет любовная сфера: партнер внезапно покажет себя с неожиданной стороны. Впрочем, никто не идеален. Поэтому постарайтесь принять сторону другого человека, возможно, все не так однозначно. Творческих Водолеев может ждать интересный проект, которому вы захотите посвятить все свое время, а также быстрой рост в карьере или бизнесе, если они тоже связаны с искусством. Но не все так гладко: вы можете стать жертвой обмана и потерять мелкие деньги. Однако потеря не будет существенной. Чтобы быстро восстановить бюджет, прислушайтесь к опыту друзей и коллег.

Рыбы

Начало осени будет размеренным и спокойным. Да, накала страстей не будет, но скучать не придется. Сконцентрируйтесь на себе и своем развитии, сейчас удачное время для этого — все будет даваться вам легко. Особенно повезет творческим Рыбам: получится добиться того, что не получилось раньше. Поэтому смело беритесь за отложенные дела и реанимируйте старые проекты: все, что успеете сделать в этом месяце, принесет немало бенефитов в будущем. Во второй половине месяца получится восстановить утраченные отношения, сблизиться с друзьями и второй половинкой и наконец-то отдохнуть. Кардинальных перемен в работе пока ждет не стоит, но будьте начеку: возможно, придется проявить инициативу в нужный момент. В остальном жизнь будет в этот период тихой, без резких изменений и сюрпризов. Большую часть времени вы будете проводить дома или с близкими, иногда выбираясь в гости или на природу.