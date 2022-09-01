Удача с нами заодно — финансовый гороскоп на 2 сентября

Сегодня мы сможем добиться многого — звезды помогут нам.

Овен

У Овнов этот день может сложиться неоднозначно. Наиболее успешно пойдут дела у тех, кто специализируется на творческих видах деятельности, занимается рекламой, дизайном, работает в салонах красоты. Также могут преуспеть, кто работает по свободному графику и сам решает, когда и что ему делать. Однако при работе в трудовом коллективе возможны трения с коллегами и подчиненными.

Телец

Тельцам в этот день рекомендуется браться за те дела, которые можно уже сегодня довести до завершения, даже если для этого придется задержаться подольше на рабочем месте. Поэтому отдавайте предпочтение мелким вопросам или тем делам, которые осталось немного доделать, дожать. Воздержитесь от экспериментирования, используйте методы, многократно проверенные на практике.

Близнецы

Близнецы сегодня смогут с легкостью добиться расположения любого интересующего вас человека. Назначайте деловые встречи и пытайтесь договориться о сотрудничестве – вы сами удивитесь, насколько удачным будет контакт. Хорошее время для торговли и поездок. А вот при работе над отчетной документацией будьте предельно осмотрительными, поскольку возрастает вероятность ошибок.

Рак

Раки преуспеют в делах, если смогут найти взаимопонимание с коллегами и подчиненными. В разговорах лучше использовать аргументы, предполагающие материальную заинтересованность. В работе с информацией старайтесь не перегрузить себя лишними сведениями, которые бесполезны на практике. Также старайтесь не отвлекаться на посторонние разговоры в рабочее время.

Лев

Личная инициатива Львов является сегодня основным фактором успеха в делах. Старайтесь ставить перед собой новые масштабные задачи, выступая инициаторами в начинаниях. Уделите внимание личностному развитию и повышению уровня квалификации. Вместе с тем сейчас пока рано ждать адекватной финансовой отдачи от своих усилий. От принятия финансовых решений лучше воздержаться.

Дева

Для успеха в делах Девам сегодня не нужно громко объявлять о своих намерениях. Вы будете гораздо эффективнее, если не станете афишировать на публике свои дела. Тихая и незаметная работа хороша тем, что никто не сможет вам помешать сделать то, что вы хотите. Удачное время для поиска дополнительной подработки и привлечения себе в помощь влиятельных покровителей.

Весы

Весам в этот день рекомендуется ориентировать себя на сотрудничество с единомышленниками. Вы сможете настроиться на коллективные усилия и найдете себе применение в дружной работе. Хорошо заниматься проектированием, планированием, маркетинговыми исследованиями. При этом будьте осмотрительнее и не допускайте нарушений закона — не исключены проверки и контрольные закупки.

Скорпион

У Скорпионов, занимающих руководящие должности, удачный день для принятия управленческих и организационных решений. Вы сможете правильно просчитать материальные и финансовые последствия от своих решений, поэтому ваши финансовые ресурсы могут вырасти. Успешно идет выстраивание делового взаимодействия между начальством и подчиненными.

Стрелец

Стрельцы в этот день могут почувствовать усиление тяги к знаниям. Используйте этот день для совершенствования и углубления своих профессиональных познаний. Через повышение квалификации может укрепляться ваша деловая репутация. В отношениях с начальством лучше не спорить, а принимать как есть исходящие от начальства приказы и распоряжения.

Козерог

Козерогам рекомендуется более тщательно отнестись к выполнению своих служебных обязанностей. Дело в том, что сегодня возрастает вероятность всевозможных проверок, ревизий. Не дайте поймать себя на нарушениях. Успешно поработают банковские служащие и работники агентств по страхованию имущества. Можно открывать банковские счета и размещать депозиты.

Водолей

Водолеи в этот день могут смело делегировать часть своих полномочий по работе напарникам или деловым партнерам. Ваша работа от этого нисколько не пострадает, а лишь приобретет дополнительную динамику. Также успешно могут пойти переговоры о сотрудничестве. Не следует проводить пусконаладочные работы и испытания новой техники.

Рыбы

Рыбам в этот день, вероятно, удастся повысить производительность труда и выполнить поставленные задачи. Делайте ставку на сотрудничество с коллегами и подчиненными – их поддержка и содействие сейчас могут оказаться крайне полезными. Тем не менее, вы не застрахованы от нарушений договоренностей в деловом партнерстве. Старайтесь строго исполнять свои обязательства и выдерживать сроки.