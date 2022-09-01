Ищем подвох — любовный гороскоп на 2 сентября

Сегодня все может идти гладко, но это признак того, что куда-то закрался подвох.

Овен

В этот день Овнов поджидают любовные огорчения. Даже счастливый роман может пережить не лучшие минуты. Многие Овны рискуют столкнуться с последствиями своих прежних ошибок в общении с представителями другого пола. Звезды намекают, что в любой ситуации можно многое исправить, но только не сегодня.

Телец

Сегодня Тельцам и их любимым важно ладить друг с другом в житейских, творческих, финансовых и эстетических вопросах. Несовпадение пристрастий вряд ли станет для романа критичным, но вполне способно подпортить гармонию отношений. Похоже, что именно Тельцам придется проявить здесь дипломатичность.

Близнецы

Сегодня звезды не сулят Близнецам заметных подвижек в делах сердечных. События могут создать ощущение подвоха и тщетности усилий. Многое, включая тексты и оформление любовных посланий, будет восприниматься сквозь критический фильтр, вызывая негативные эмоции, раздражительность или придирчивость.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам терпимее относиться к любовным неурядицам, их не избежать даже счастливым парам. Свидание в эти сутки вряд ли станет комфортным. Не стоит выбирать подарок и решаться на оригинальный знак внимания: идея может оказаться неудачной или быть принята не слишком благосклонно.

Лев

Сегодня Львы вряд ли получат ожидаемое удовольствие от романтической встречи. Свидание может подпортить семейное обстоятельство, интимный, бытовой, эстетический или финансовый нюанс. Многие Львы, особенно представительницы прекрасного пола, будут недовольны полученным подарком или своей внешностью.

Дева

В этот день Дев может преследовать роковое невезение в любви. Если причина огорчений не лежит на поверхности, звезды советуют поискать ее в прошлом: возможно, под влиянием обстоятельств или собственных иллюзий был сделан неверный выбор, и сверкающий «праздник жизни» подменил истинную гармонию душ.

Весы

Сегодня даже самых привлекательных Весов могут преследовать любовные неудачи. Причина, скорее всего, будет заключаться в стечении обстоятельств, которое безжалостно высвечивает в их романе все слабости и погрешности. Не стоит торопиться с подарком, свиданием, предложением, ответом на важный вопрос.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам не остается ничего иного, кроме веры в лучшее будущее. Их усилия по завоеванию пассии могут не дать нужного эффекта. Роль, отведенная им в любовной игре, будет для них некомфортной. Это не тот момент, когда им следует проявлять настойчивость и продвигать свои желания.

Стрелец

События этого дня вряд ли принесут Стрельцам желаемые эмоции. Вероятно, их взгляд обратится в любовное прошлое, где они будут искать ответы на мучающие их вопросы. Романтическую встречу лучше отменить, но это не повод впасть в уныние: завтра ситуация в делах сердечных наверняка изменится к лучшему.

Козерог

Сегодня влюбленным Козерогам важно не отключать свои внутренние «настройки безопасности» — в противном случае они рискуют вновь допустить какой-то роковой промах в своей личной жизни, и это повлияет на их роман в будущем. Романтические и чувственные импульсы в эти сутки разумнее взять под контроль.

Водолей

Сегодня Водолеям трудно рассчитывать на любовную удачу и прозрачность отношений. Если все идет гладко, убедитесь, что нигде нет подвоха: скорее всего, без него не обошлось. В общении с партнером могут преобладать неконструктивные тенденции: ревность, обидчивость, придирчивость, подозрительность.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит огорчаться, если их любовные желания исполняются судьбой неохотно или не полностью: это знак «стоп», намекающий на нежелательность происходящего. Скорее всего, вы не будете счастливы, если ваша романтическая мечта реализуется, и это вам вскоре докажет новый поворот событий.